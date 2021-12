큐앤에이네트웍스, 상담 메뉴얼·리서치 업무 병행 '운영 차별화'

[프라임경제] 큐앤에이네트웍스(대표 소가연)라는 회사명은 물어보는 것에 대해 답을 구하는 것과 동일한 모티브를 가지고 고객을 감동시키는 것을 목표로, 고객과의 관계성을 중시한다는 의미를 담았다. 다시 말해 고객과의 접점에서 고객이 원하는 서비스를 제공하기 위해 만들어졌고 그를 위해 존재한다는 것.





이는 고객이 궁금해하는 것에 대해 해결하는 역할을 하는 컨택센터업계 정의와도 일맥상통한다.





작지만 내실있는 기업으로 성장해온 큐앤에이네트웍스가 상담 메뉴얼·리서치 업무 병행 등 통해 질적 성장을 도모하고 있다. ⓒ 큐앤에이네트웍스



큐앤에이네트웍스는 최근 'ALL CS WITH' 'TIME CS WITH' 등의 다양한 서비스를 선보이면서 상담사와 직원들이 행복하고 건강한 회사를 만들기 위해서 노력하고 있다.





주력해 온 주요 사업은 고객사 커뮤니케이션 채널을 종합적으로 관리하는 컨택센터 구축·운영 위주의 CS컨설팅이다. △공공민원센터 운영 △기업 고객만족센터 운영 △IT보안 모니터링 △고객 정보보호 교육 △인력파견 등 고객만족과 인력 관리 서비스를 수행하고 있다.





각 업무특성에 따른 맞춤식 전문 상담을 제공하고 기존의 축적된 컨택센터 운영경험과 VOC처리 시스템·체계적인 교육을 통해 기업의 경쟁력 제고와 가치창출에 기여하는 인재 서비스 사업도 수행하고 있다.





아울러 큐앤에이네트웍스는 여러 제약이 있는 상황을 극복하며 컨택 운영에서 독보적인 역할을 확보하고 있다. 특수 분야에 대한 컨택센터 운영에 대해서는 관련 전공자를 뽑아 운영하며 교육·메뉴얼도 구비돼 있어 법적 논쟁을 피해 왔다는 설명이다. 고객만족 수요조사와 함께 리서치업무를 동시에 수행해야 하는 컨택센터도 운영 중이다.





소가연 큐앤에이네트웍스 대표는 "신뢰와 약속을 바탕으로 내외부 고객들에게 만족도를 높였고, 고객사에서 큐앤에이네트웍스를 홍보하는 상황이 현재까지 이어지고 있다"며 "높은 전문성을 요구하는 컨택센터 운영 노하우를 통해 발전가능성이 높은 프로세스를 만들어 토탈 컨택센터 전문기업으로 한단계 도약할 것"이라고 분명한 의지를 드러냈다.





이어 "표준화된 상담 프로세스와 메뉴얼화 및 리서치 업무 병행도 가능한 컨택센터 운영능력을 더욱 확대해 타기업과 다른 차별성으로 승부해 컨택센터 전문기업으로의 질적 성장을 도모할 것"이라고 포부를 밝혔다.





한편 큐앤에이네트웍스는 코로나19 발생 이후부터 센터 내 방역 계획 수립 및 체온측정기 설치 등 안전 분위기 조성에 힘쓰고 있다. 또 외부적으로는 사회 책임경영 강화를 통해 선도적인 역할을 수행할 수 있는 역량을 키우고 있다.





큐앤에이네트웍스는 매일같이 찾아주는 고객과 그와 함께하는 직원들이 행복할 수 있는 열정을 가지고, 시작할 때의 마음을 잊지 않는 기업이 되기 위해 노력하고 있다.