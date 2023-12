"후보 싹쓸이" 현대차그룹, 2024 북미 올해의 차 수상 확정

[프라임경제] 현대자동차그룹이 '2024 북미 올해의 차(NACTOY, The North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year)' 유틸리티 부문의 수상을 확정지었다.





현대차그룹은 2024 북미 올해의 차 유틸리티 부문에서 총 3개의 차종으로 구성되는 최종 후보(Finalist)에 △현대차 코나(EV 포함) △기아 EV9 △제네시스 GV70 전동화 모델이 올랐다고 13일 밝혔다.





현대차 코나 일렉트릭. ⓒ 현대자동차

기존 2024 북미 올해의 차 유틸리티 부문에는 △기아 EV9 △제네시스 GV70 외 볼보 EX30가 최종 후보에 올랐으나, 볼보 EX30의 미국 내 고객인도가 2024년까지 이뤄지지 않으면서 수상 후보 자격을 잃었고 그 자리를 코나가 차지했다.





이로써 현대차그룹은 북미 올해의 차 수상 발표와 상관없이 유틸리티 부문에서 수상을 확정짓는 쾌거를 이뤘다.





현대차그룹은 지난해에도 EV6가 2023 북미 올해의 차를 수상했으며, 이번 수상 확정으로 현대차그룹은 최근 6년간 다섯 번 수상이라는 기록을 달성했다. 현대차그룹의 북미 올해의 차 수상은 이번이 8번째다. 지난 2009년 현대차 제네시스 세단(BH)을 비롯해 △2012년 현대차 아반떼 △2019년 제네시스 G70 △현대차 코나 △2020년 기아 텔루라이드 △2021년 현대차 아반떼가 선정된 바 있다.





기아 EV9. ⓒ 기아

이는 글로벌 자동차시장 최대 격전지인 북미 시장에서 한국을 대표하는 3개의 자동차 브랜드(현대·기아·제네시스)가 모두 명실상부 최고의 자리에 올라섰음을 방증하는 결과다.





북미 올해의 차는 자동차업계 오스카상으로 불릴 만큼 세계 최고 권위를 인정받고 있다. 이런 세계 최고 권위는 북미 올해의 차 선정의 공정성과 신뢰도에서 비롯된다는 평가다.





북미 올해의 차 선정 조직위원회는 1994년 설립돼 30년째 매년 그 해 출시된 최고의 차를 선정하고 있다. 승용 부문과 트럭 부문 2개 분야의 최고의 차를 선정해오다 2017년부터는 SUV 차량이 자동차업계 트렌드로 자리 잡으면서 유틸리티 부문을 추가했다.





제네시스 GV70 전동화 모델. ⓒ 제네시스 브랜드

현대차그룹 관계자는 "자동차시장의 최대 격전지인 미국에서도 지속 성장 중인 SUV시장에서 현대차그룹 차종이 우수성을 인정받고 조기 수상을 확정해 기쁘다"며 "이번 수상을 계기로 미국 자동차시장 판매를 견인함은 물론 글로벌시장에서도 계속해서 좋은 활약을 이어갈 것으로 기대된다"고 말했다.





한편 2024 북미 올해의 차 시상식은 2024년 1월4일(현지시각) 미국 폰티악 M1 콩코스(M1 Concourse)에서 진행될 예정이다.