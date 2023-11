[잇속] SKT·LGU+·네이버 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, 세종대와 XR 인재 육성 나서





SK텔레콤(017670)은 세종대학교 메타버스융합대학원과 함께 글로벌 인공지능(AI) 및 미디어 콘텐츠 제작 패러다임 선도를 목표로 산학협력에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.





ⓒ SK텔레콤



이번 협약으로, SKT는 혼합현실(XR) 특화 팀 스튜디오의 설립 및 운영 노하우를 기반으로, 세종대와 XR 구현이 가능한 대형 LED월 장비를 갖춘 버추얼 스튜디오를 학내에 공동 구축하게 된다.





또 양측은 구축되는 버추얼 스튜디오를 통해 다양한 AI·XR 분야 교육과 공동 연구 등 산학협력을 이어갈 계획이다.





◆LGU+, LG트윈스 우승 기념 팝업 오픈





LG유플러스(032640)의 MZ취향 커뮤니티 '일상비일상의틈byU+(이하 틈)'가 프로야구 구단 'LG트윈스'와 함께 29년만의 우승 기념 팝업을 열고 팬사인회 등 다양한 이벤트를 연다.

ⓒ LG유플러스



이번 'PERFECT ONE 통합 우승 팝업'은 내달 10일까지 틈 1층과 지하 1층에서 운영된다. 1층의 경우 우승의 순간을 함께할 수 있는 '포토존'과 직접 스트라이크 존 안으로 공을 던져보는 '피칭 체험존'으로 구성된다.





포토존에서는 선수 등신대, 우승의 순간을 포착한 사진, 실제 우승 트로피를 배경으로 현장에 비치된 유니폼, 유광점퍼 등을 입고 사진 촬영이 가능하다. 틈 앱 가입자를 대상으로 운영되는 피칭 체험은 9회말 2아웃 상황에서 타자 삼진 또는 아웃 처리를 하면 성공인 게임이다. 성공한 고객은 모자, 피규어 등 290여개 경품 중 하나가 제공되는 럭키드로우 이벤트에 참여할 수 있다.





지하1층에 마련된 MD샵에서는 기존 LG트윈스 MD 뿐만 아니라 2023 통합우승 기념 MD도 구매할 수 있다. 기존 LG트윈스 MD는 현장에서 수령할 수 있으며, 2023 통합우승 기념 MD는 예약판매로 공식 온라인 스토어와 같이 내년 1월부터 순차적으로 택배 발송된다.





틈 앱에서는 정규시즌과 포스트시즌을 테마로 이벤트가 진행된다. 틈은 내달 2일 오전 10시 LG트윈스 소속 '홍창기', '박해민' 선수를 초청해 약 40분간 팬사인회도 개최할 예정이다.





◆네이버, 다크패턴 방지 위한 대책 논의





네이버(035420)는 '네이버 이용자보호 및 자율규제위원회(이하 네이버 자율규제위원회)' 2차 정기회의를 개최하고, 다크패턴(이용자의 비합리적 지출과 착각 등을 유도할 목적으로 설계된 온라인 상의 화면 배치) 방지를 위한 대책을 논의했다.





ⓒ 네이버



회의에는 네이버 자율규제위원회 위원장 권헌영 고려대학교 정보보호대학원 교수 등 자율규제위원회 위원 전원과 네이버 박우성 포워드랩 책임리더, 김성규 커머스 제휴&운영팀 리더 등이 참석했다. 네이버 포워드랩은 이용자의 서비스 경험을 향상시키기 위해 운영방향을 고민하는 네이버의 이용자 혁신경험 연구 조직이다.





박우성 포워드랩 책임리더는 네이버의 '다크패턴 방지를 위한 전사 교육'을 위원회에 소개했다. 해당 교육은 사용자의 자율권 존중 및 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 4가지 핵심 원칙을 주요 내용으로 한다.





김성규 커머스 제휴&운영팀 리더는 네이버의 허위리뷰 대응 노력 등 이용자 보호 활동을 소개했다. 점점 더 고도화되는 어뷰징(조회수 조작)을 대응하기 위한 노력과 리뷰대행 플랫폼 모니터링 체계 구축계획 등을 설명했다.





네이버 자율규제위원회는 건강한 플랫폼 생태계 조성을 위해 △다크패턴 체크리스트를 통한 네이버 신규 출시 서비스 점검 △리뷰 조작 행위에 대한 판매자 책임 강화 △인공지능(AI) 기반의 탐지기술에 대한 지속적인 투자가 필요하다는 의견을 제시했다.





위원회가 권고한 다크패턴 체크리스트는 새로운 서비스를 출시할 때, 서비스 기획 및 개발 담당자가 이용자의 만족도를 높일 수 있도록 서비스를 사전에 점검하는 가이드라인이다. 서비스 효용성과 이용자 만족도를 높이기 위한 사용성과 부정표현 등을 지양하는 등 언어 정확성을 위한 콘텐츠 라이팅 측면에서 체크 리스트를 구성했다. 다크패턴 체크리스트 분석 결과는 내년 상반기에 선보일 자율규제위원회 보고서에 담길 예정이다.





또 허위리뷰로 인해 사용자 피해가 발생되지 않도록 판매자의 책임을 더욱 강화해야 한다고 권고했다.





이어 위원회는 '리뷰 클렌징 시스템' 고도화를 위한 기술 투자와 AI 학습을 통한 허위리뷰 탐지모델 개발을 위한 지속적인 기술 투자를 권고했다. 네이버 쇼핑 리뷰 등에 적용된 리뷰 클렌징 시스템은 빅데이터 기반으로 광고성 리뷰 등 이상 패턴이 탐지되면 해당 리뷰를 즉시 노출을 중단하는 시스템이다.





◆SK㈜ C&C, 블록체인 체인제트 ST 서비스 제공





SK㈜ C&C는 하나증권 토큰증권 시스템 구축을 위해 블록체인 체인제트 ST(ChainZ Security Token) 서비스를 제공한다.

체인제트는 API(Application Programming Interface) 호출만으로도 이더리움 네트워크 상에서 유통 가능한 토큰기반 자산을 쉽게 생성·발급·거래할 수 있는 GS(Good Software) 인증 1등급의 서비스 플랫폼이다. ERC-20을 비롯한 이더리움 표준을 준수하고 있으며, 단 몇 번의 클릭만으로 토큰 관련 모든 서비스를 만들 수 있다.





하나증권은 자사의 모바일 트레이딩 시스템인 '원큐프로'와 '원큐스탁'과 연계한 토큰증권 종합 서비스를 추진 중이다. 기업들에게는 혁신 사업이나 신기술 투자가 필요한 기업들의 주요 자금 조달 채널로 토큰증권 활용을 지원하고 하나증권 고객들에게는 새로운 유망 투자 상품을 제공한다는 방침이다.





이에 따라 SK㈜ C&C는 체인제트 플랫폼에 기반해 하나증권 토큰증권 시스템 상의 발행 기업을 위한 △토큰 청약 및 배정 △분산 원장 서비스 지원 △투자자를 위한 주문 접수 △토큰 매수·매도 등 토큰 증권 서비스도 구현한다. 토큰 증권의 원활한 발행 및 유통과 시장 상황을 모니터링하는 시장 감시 기능도 마련한다.