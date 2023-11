[골프홀릭] KLPGA·레인지엑스·스마트스코어·파인비치·골프존 외

[프라임경제] '골프'는 1번홀부터 18번홀까지 차례로 규칙에 따라 골프공을 골프채로 쳐서 홀에 넣는 경기로, 홀에 들어가기까지 걸린 타수가 적은 사람이 경기에 이기는 운동이다. 18홀까지 총 72타를 기록한 경우 '싱글 플레이어'라고 한다. 프로에 준하는 실력을 갖춘 사람을 이르는 표현이기도 하다. 이 기사를 보는 골퍼들이 모두 싱글 플레이어가 되기를 바라는 마음으로 유용한 골프 정보를 제공한다.





한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 KLPGA 온라인 박물관 조성을 위해 KLPGA투어 기록물을 공개 수집한다. 공개 수집하는 물품은 1978년부터 2000년대 까지의 KLPGA투어 관련 기록물로 △트로피 △기념품 △사인볼 등 한국여자프로골프사에 유의미한 자료로, 기증이 성사될 경우 기증자의 이름이 KLPGA 온라인 박물관 기증자 명단에 새겨진다. 수집기간은 오는 12월7일까지 진행되며 자세한 내용은 KLPGA 공식 홈페이지 이벤트란에서 확인 가능하다.





KLPGA 온라인 박물관은 올해 말까지 구축을 완료하고 내년 초 개관할 예정이다. ⓒ KLPGA





골프 론치모니터 전문 기업 레인지엑스(대표 표세민)가 골프 아카데미 '레인지엑스 정자'를 오픈했다. 지난 21일 공식 선보인 레인지엑스 정자는 최상의 레슨 프로그램을 지향하는 프리미엄 골프 아카데미로, 약 330㎡ 규모로 전타석에 레인지엑스 론치모니터가 설치됐으며, 프로 골퍼들의 스윙 코치로 유명한 노정석 프로가 전담 운영한다. 레인지엑스 정자는 현대적인 분위기의 고급스러운 인테리어를 적용했으며, 라커룸, 독립 연습 공간 등 휴게시설을 설치해 회원들이 보다 쾌적한 환경에서 레슨을 받을 수 있도록 했다. 또 노정석 프로를 비롯 투어 프로 출신의 유명 레슨프로들이 레인지엑스 론치모니터가 제공하는 정확한 실측 데이터와 체계적인 골프 레슨 커리큘럼을 기반으로 국내 최고 수준의 개인별 맞춤 레슨을 제공한다.





노정석 프로는 세계 최고 레슨 코치인 짐 맥클린이 공인한 인스트럭터로 JTBC 골프 아카데미 원장 등을 걸쳐 제이컴즈 골프 에듀케이션 원장을 역임하고 있다. ⓒ 레인지엑스

스마트스코어(대표 정성훈)가 아시아 골프 산업 연합(AGIF) 임원사로 합류해 골프 산업을 선도하는 글로벌 기관 및 기업과의 협력 강화에 나선다. AGIF는 아시아 지역 골프 산업의 지속 가능한 개발을 촉진하기 위해 지난 2010년 설립된 산업연합으로, 스마트스코어와 같이 최고단계 멤버십을 보유한 임원사로는 △美프로골프협회 △영국왕립골프협회 △글로벌 최대 골프장 관리 업체인 트룬 등이 있다. 이번 AGIF 임원사 합류로 스마트스코어는 글로벌 골프장비 및 운영업체와 대등한 지위를 확보하며 글로벌 골프 IT 플랫폼으로의 도약 기반을 마련하게 됐다. 한편 스마트스코어는 싱가포르 본사를 거점으로 △베트남 △태국 △인도네시아 △말레이시아 △대만 △필리핀 등 7개 국가에 법인을 설립하고, 11월 현재 해외 30여개 골프장에 자사 IT 솔루션을 도입하는 등 글로벌 시장 진출에 속도를 내고 있다.





스마트스코어가 아시아골프산업연합 임원사로 합류한다. ⓒ 스마트스코어





쇼골프(대표 조성준)가 운영하는 골프 부킹 플랫폼 XGOLF가 겨울철 휴장 전 마지막으로 골프와 리조트를 함께 즐길 수 있는 골프장들을 소개한다. 먼저 종합 리조트 '휘닉스 파크'의 '휘닉스CC'는 18홀의 골프장으로, 리조트에는 사우나·세탁실 등 다양한 부대시설이 갖춰져 있으며, 강원도 평창에 위치해 골프와 함께 양떼목장·송어축제 등 주변 관광지를 함께 즐길 수 있다. 이어 같은 강원권 리조트 '웰리힐리파크'는 36홀 규모의 '웰리힐리 컨트리클럽'을 보유하고 있다. 웰리힐리파크는 레이싱카트, 놀이기구 등 야외 부대시설을 운영해 가족 단위의 골퍼들이 즐겨 찾는 곳으로, 해당 시설들은 오는 12월7일까지 이용 가능하다. 이외에도 강원권 골프장 리조트는 △모나용평 △알펜시아리조트 △하이원리조트 등이 있다. 또 전라도의 '무주덕유산리조트'는 18홀 골프장을 운영하며, 경기도 '지산포레스트리조트'는 9홀 골프장을 운영 중이다. 골프장과 스키장을 동반 운영하는 리조트의 운영날짜는 날씨에 의해서 크게 좌우돼 방문하기 이전에 확인이 필요하다.





리조트가 함께 있는 골프장은 숙박 등 각종 부대시설이 완비돼 골퍼들의 동선을 줄여주는 장점이 있다. ⓒ 쇼골프





파인비치 골프링크스(대표 허명호, 이하 파인비치)가 다가오는 2024년 1월부터 2월까지 프리미엄 골프장 파인비치의 명품 골프코스와 숙박 및 조식을 포함한 골프 패키지를 합리적인 가격에 경험할 수 있는 '2024 파인비치 1~2월 패키지' 프로모션 예약을 진행한다. 이번 프로모션은 파인비치 골프호텔 패키지와 목포 현대호텔 패키지 두 가지 타입으로 최대 50%까지 할인 혜택을 적용해 예약 가능하다. 옵션에 따라 파인비치의 △파인 △비치 △오시아노 코스를 조합해 총 36홀 라운드를 즐길 수 있으며 파인비치 골프호텔 혹은 목포 현대호텔의 1박 객실과 조식이 제공된다. 이어 2인 1실 기준 특별히 파인비치 골프호텔 패키지를 선택한 고객들은 파인비치가 자랑하는 석식 코스요리 '수라상'으로 제철 남도의 맛을 즐길 수 있다.





파인비치가 명품 코스 36홀 라운드를 비롯해 호텔 1박 및 조식까지 즐기는 풀 패키치를 최대 50% 할인하는 프로모션 예약을 진행한다. ⓒ 파인비치





골프존(각자대표 박강수·최덕형)이 영국왕립골프협회(R&A)와 함께 골프가 건강에 미치는 긍정적인 효과에 대해 소개하는 글로벌 골프 캠페인 'GOLF IS GOOD FOR YOU'를 진행한다. 골프존은 R&A에서 발간한 'Golf and Health 2016-2020' 보고서에 소개된 골프의 스윙과 걷기가 건강에 미치는 긍정적인 효과에 대한 연구결과를 참고해 이번 캠페인을 추진했다. 이번 캠페인에 따라 골프존은 캠페인 전개를 통해 골프가 신체 건강 및 사회복지에 긍정적인 역할을 한다는 내용을 소개하고 전파에 앞장설 계획이다. 한편 앞서 지난 11월14일 발행된 R&A 매거진에 골프존의 스크린골프 문화와 다양한 서비스 및 컨텐츠에 대한 소식이 소개됐으며, 골프존은 오는 27일부터 국내 골프존 매장 로딩창 광고 및 스크린골프존 CATV를 통해 해당 캠페인 영상을 홍보할 계획이다.