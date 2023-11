[잇속] SKT·LGU+·카카오 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.



◆SKT, AI 펠로우십 5기 프로그램 성료

SK텔레콤(017670)은 서울 강남구 코엑스에서 열린 SK 테크 서밋 2023(SK TECH SUMMIT 2023) 행사장에서 SKT 인공지능(AI) 펠로우십 5기 수료식을 진행했다고 20일 밝혔다.

ⓒ SK텔레콤

SKT AI 펠로우십은 AI를 공부하는 대학(원)생들이 실무 경험을 쌓아 개발 전문가로 성장하도록 돕기 위해 2019년부터 시행하는 프로그램이다.

SKT AI 펠로우십 5기에는 총 12개팀, 35명의 학생들이 참여했다. 참가자들은 지난 5월부터 약 5개월간 △미디어 △생성형 △바이오메디컬 △빅데이터 △로봇 △5G △클라우드 등 차세대 AI 기술 영역 중 1개를 선택해 연구 과제를 수행했다.

SKT는 여기서 우수 연구팀을 3팀 선정하고 이들에게 총 1000만원의 포상금을 부여했다. △AI 비디오 편집 기술을 개발한 한국과학기술원(KAIST)팀 △엑스레이 영상 AI 모델을 이용한 자동 진단에 대해 연구한 가천대·성균관대·중앙대팀 △AI 기반 고화질 3D 변환기술(NeRF) 연구를 진행한 중앙대팀 등 3개 팀이 우수과제로 선정돼 수료식에서 발표회를 진행했다. 이들은 이번 과제를 기반으로 논문을 작성하고 특허를 다수 출원하는 성과를 냈다.

KAIST팀은 오래된 영상의 화면비로 인해 손실된 화면을 AI 기술을 통해 자연스럽게 생성하는 기술을 고안했다. 가천대·성균관대·중앙대팀은 의료 데이터의 품질 및 고비용 문제를 해결하는 과제를 수행했다. 중앙대팀은 2D 이미지를 학습해 새로운 시점에서 본 이미지를 생성하는 기술을 활용해 3D 가상공간을 구축하는 연구를 진행했다.

5기 수료자들은 SKT 신입사원 채용 지원 시 1차 전형을 면제받을 수 있는 특전도 주어진다. 실제 기존 SKT AI 펠로우십 수료자가 올해 신입사원으로 입사하는 성과를 거두기도 했다.

SKT는 SKT AI 펠로우십이 단기 프로그램에 그치지 않도록 향후 1~5기 이수자들을 아우르는 동문 프로그램도 진행할 예정이다.

◆LGU+ "너겟 앱 가입하고 취미 즐기자"

LG유플러스(032640)의 초개인화 맞춤형 플랫폼 '너겟(Nerget)'이 온·오프라인 취미·여가 플랫폼 '솜씨당'과 손잡고 다양한 취미생활을 경험할 수 있는 제휴 혜택을 선보였다.

ⓒ LG유플러스

솜씨당은 사용자와 온·오프라인 클래스 작가를 연결해주는 국내 대표 취미·여가 앱 플랫폼으로, 비교부터 예약까지 원스톱으로 이용할 수 있다.

LG유플러스는 지난 7월 플랫폼 사업 분야 경쟁력을 높이기 위해 솜씨당에 지분투자를 단행한데 이어 너겟과 연계해 본격적으로 차별화된 제휴 혜택을 제공키로 했다. 솜씨당이 제공하는 다양한 원데이 클래스를 50% 할인된 가격으로 경험할 수 있는 혜택으로, 너겟 앱 가입만으로 이용 가능하다.

너겟은 현재 △초보 식집사를 위한 식물 키우기(인천 남동구) △내 방과 어울리는 플랜트 프레임 만들기(경기 부천시) △반려동물 모양 도자기 만들기(서울 강북구) △반려동물 수제간식 만들기(인천 계양구) △친환경 소품 이용한 플라워 박스 만들기(서울 강남구) △아크릴화 그리기(서울 마포구) 6종의 제휴 혜택을 제공하고 있다. 클래스 종류와 지역을 지속 확대해 나갈 예정이다.

LG유플러스는 너겟의 주요 고객층인 1인 가구 및 2030세대가 다양한 여가 생활과 자기계발에 대한 관심이 큰 것을 고려함은 물론, 젊은 고객의 성장에 도움이 되는 서비스를 제공하겠다는 플랫폼 콘셉트에 맞춰 이번 제휴 혜택을 기획했다고 설명했다.

원데이 클래스 경험을 원하는 고객은 가입된 통신사와 관계없이 구글 플레이스토어 또는 애플 앱스토어에서 앱을 내려 받아 회원 가입 후 이용 가능하다.

◆카카오톡 선물하기에 '발렌티노' 입점

카카오(035720)의 커머스CIC는 카카오톡 선물하기(이하 선물하기)에 이탈리아 럭셔리 오트 쿠튀르 브랜드 '발렌티노(Valentino)'가 국내 이커머스 업계 최초로 입점했다고 밝혔다.

ⓒ 카카오

선물하기는 발렌티노의 아이코닉한 코드를 엿볼 수 있는 발렌티노 가라바니 백과 지갑, 주얼리 등 150여 개 아이템을 선보인다. 내년 봄 컬렉션에서 처음으로 선보이는 다채로운 컬러의 발렌티노 가라바니 베니티 케이스와 다양한 발렌티노 가라바니 헤어 액세서리도 구매 가능하다.

선물하기는 럭셔리 선물 전문관 럭스(LuX) 오픈과 함께 이용자들의 프리미엄 선물 니즈가 늘면서 글로벌 명품 브랜드와의 협업을 확대하고 있다. 선물하기는 이번 발렌티노 입점을 통해 차별화된 큐레이션을 바탕으로 특별한 선물 경험을 제공하는 동시에 프리미엄 선물 플랫폼으로서의 입지를 공고히 한다는 목표다.

선물하기 구매 시 발렌티노 공식 부티크와 동일한 전용 포장 서비스를 제공한다. 또 발렌티노 제품 구매 후 브랜드 카카오톡 채널을 추가하고 약관에 동의하면 구매 금액의 3%를 카카오쇼핑포인트로 적립해 준다.

◆LG헬로비전, 데이터 무제한 신규 요금제 출시

LG헬로비전 헬로모바일이 합리적인 가격에 15GB데이터를 제공하는 'DATA걱정없는 유심15GB(월 2만900원)'를 출시, 온라인 직영몰을 통해 만나볼 수 있다. 또 신규 고객을 대상으로 지금까지 보고 싶었던 드라마와 영화를 한번에 몰아볼 수 있도록 유독 서비스를 제공한다.

ⓒ LG헬로비전

DATA걱정없는 유심15GB는 음성∙문자 무제한에 데이터 15GB를 제공, 데이터 기본제공량 소진 시에는 1Mbps(QoS) 속도로 제한 없이 데이터를 이용할 수 있다. 해당 요금제는 고물가 시대에 합리성을 따지는 소비자들의 선택권을 한층 넓혀줄 것으로 기대된다.

이어 헬로모바일은 DATA걱정없는 유심15GB로 가입하는 신규 고객에게 유독 서비스 3개월권을 제공한다. 유독은 OTT 1종을 선택해 드라마와 영화를 정주행 할 수 있는 무제한 시청 상품으로, 인기 작품들을 무료로 만나볼 기회다. 특히 헬로모바일 리뷰를 작성하면 3개월권이 추가 제공돼 최대 6개월간 서비스를 즐길 수 있다. 프로모션 적용 요금제는 헬로모바일에서 판매 중인 인기 요금제 5종도 포함된다.

유독 서비스와 결합할 수 있는 기존 요금제들도 눈에 띈다. △The 착한 데이터 유심11GB(11GB+일2GB+3Mbps, 월 3만3000원) △DATA 걱정없는 유심 일5GB(일5GB+5Mbps, 월 3만8990원) △DATA 걱정없는 유심 7GB(7GB+1Mbps, 월 1만5900원) △DATA 걱정없는 유심 10GB(10GB+1Mbps, 월 1만 8900원) △보편 안심 유심 15GB 100분(15GB+3Mbps, 2만8820원) 등 소비패턴에 따라 다양한 통신비를 제안한다.

◆멜론, MMA2023 부문별 투표 시작

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 개최하는 MMA2023(멜론뮤직어워드)은 오는 12월1일까지 밀리언스 TOP10을 비롯해 올해의 아티스트, 올해의 앨범 등 총 13개의 부문별 투표와 관련 푸짐한 선물을 제공하는 출석체크 이벤트를 동시에 진행한다.

ⓒ 멜론

우선 MMA2023에서 처음 선보이는 '밀리언스 TOP10' 부문은 △세븐틴의 'SEVENTEENTH HEAVEN' △NCT DREAM의 'ISTJ' △EXO의 'EXIST' 등 멜론의 전당 내 '밀리언스 앨범(24시간 내 100만 스트리밍 이상 달성한 앨범)'에 등극한 TOP30이 후보로 올랐다.

또 올해 놀라운 성과를 거두고 음악팬들의 뜨거운 사랑을 받은 가수를 뽑는 '올해의 아티스트' 부문에는 △IVE (아이브) △NCT DREAM △NewJeans 등 10팀이 후보로 이름을 올렸다. 또 IVE (아이브)의 'I’ve IVE' 등 10개 앨범들은 '올해의 앨범' 부문에, aespa의 'Spicy', NewJeans의 'Ditto' 등 10개 곡들은 '올해의 베스트송' 후보로 올랐다. 한 해 동안 빛나는 존재감을 발휘한 신예에게 선사하는 상인 '올해의 신인' 부문에는 BOYNEXTDOOR, RIIZE 등 5개 팀이 후보로 지명됐다.

또 △베스트 솔로 여자 △베스트 솔로 남자 △베스트 그룹 여자 △베스트 그룹 남자 △베스트 뮤직스타일 △베스트 OST △베스트 팝 아티스트 등 여러 베스트상 부문에 대해서도 투표가 진행되고 있다. 특히 베스트 뮤직스타일 부문의 경우 실리카겔의 'Tik Tak Tok(feat. So!YoON!)', 유라 (youra)의 '수풀 연못 색 치마' 등 자신만의 장르와 스타일을 표현한 인디씬의 명곡 10곡이 후보로 올랐다. 마지막으로 올해 다양한 활동으로 사랑받은 스타를 뽑는 '카카오뱅크 최애 스타상' 투표는 카카오뱅크 앱에서 진행하며, 위 12개 부문이 투표의 20%를 반영해 수상의 주인공을 결정하는 것과 달리 '카카오뱅크 최애 스타상'은 80%를 반영하며 음악팬들의 적극적인 참여가 더욱 중요할 전망이다.

MMA2023 부문별 투표는 무료회원은 1일 1표, 유료회원은 1일 3표까지 가능하며 출석체크 이벤트는 멜론 이용권을 보유한 회원만 가능하다. 올해를 빛낸 자신의 최애 곡과 아티스트에게 투표하고 출석체크를 완료하면 매일 달라지는 즉석당첨 선물을 확인할 수 있다.

20일 프릳츠 선물 세트부터 카카오프렌즈 춘식이 텀블러, 무아스 체성분 체중계 등 매일 달라지는 푸짐한 선물이 준비중이다. 또 오는 26일까지 매일 투표와 출석체크를 완료한 'ALL 출석체크' 이용자는 멜론 인스타그램 팔로우 인증샷까지 캡쳐해 댓글에 남겨 응모하면 1인 2매씩 총 50명에게 MMA2023 초대권 보너스의 기회도 주어진다.

더불어 MMA2023에서는 친밀도 인증 이벤트도 26일까지 진행 중이다. 멜론 회원 누구나 MMA2023 페이지 내에 노출된 나의 친밀도 TOP5 아티스트를 확인하고, 이중 한 아티스트의 친밀도 카드를 캡쳐해 SNS에 지정된 해시태그와 함께 공유하면 이벤트에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 참여자 중 50명에게 MMA2023 초대권, 1명에게 아이폰15를 선물할 예정이다.