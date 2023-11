[이BIO] 한미약품·일동바이오사이언스·대웅제약 외

[프라임경제] 11월15일 제약·바이오업계 소식.





한미약품이 혁신신약으로 개발중인 에포시페그트루타이드(efocipegtrutide, LAPSTriple agonist)의 '간 섬유화' 직접 개선 효능을 확인한 연구 결과가세계적 권위를 갖춘 미국간학회에서 발표됐다.





간 섬유화 개선 지표는 MASH(metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, 대사이상 관련 지방간염) 치료제 상용화 가능성을 가늠해 볼 수 있는 핵심 잣대라는 점에서, 한미의 개발 속도에 더욱 탄력이 붙을 것이라는 전망이 나온다.





R&D센터 김정국 연구원(왼쪽)이 11일(현지시각)미국 보스턴에서 열린 미국간학회국제학술대회에서 MASH 치료 혁신신약으로 개발중인 에포시페그트루타이드의 간 섬유화 개선 효능에 대해 설명하고 있다. © 한미약품



에포시페그트루타이드는 GLP-1 수용체 및 글루카곤 수용체, GIP 수용체 3가지를 모두 활성화하는 삼중작용 바이오신약으로, 다중 약리학적 효과를 토대로 MASH 환자의 지방간과 간 염증, 간 섬유화 등 복합 증상을 효과적으로 개선할 수 있을 것으로 기대된다.





연구 결과 발표는 지난 10일부터 14일(현지시각)까지 미국 보스턴에서 열린 미국간학회(AASLD, American Association for the Study of Liver Diseases)국제학술대회에서 진행됐다.





이번 연구에서한미약품은간 염증 및 간 섬유화가 유도된 모델에서 에포시페그트루타이드의 직접적인 항염증 및 항섬유화 효과를 다양한 인크레틴 유사체(GLP-1, GLP-1/GIP)들과 비교 평가했다.





그 결과 에포시페그트루타이드 반복 투약시 간 조직에서의 염증 및 섬유화 개선 효과를 재현적으로 확인했으며, 특히 간 섬유화 개선에서는 다른 인크레틴 유사체 보다 우수한 효능을 확인했다.





한미약품은 현재 간 생검(Liver biopsy)으로 확인된 섬유증을 동반하는 MASH 환자들을 대상으로 위약 대비 에포시페그트루타이드의 치료 유효성, 안전성, 내약성 등 확인을 위한 후기 임상 2상을 미국과 한국에서 진행하고 있다.





에포시페그트루타이드는 올해 IDMC(독립적 데이터 모니터링 위원회)로부터 현재 진행중인 글로벌 임상 2상 중간 결과를 토대로 '계획 변경없이 지속 진행(continue without modification)'을 권고받는 등 개발이 순조롭게 진행되고 있다.





일동바이오사이언스의 이장휘 대표가 마약 범죄 근절 및 예방을 위한 'NO EXIT(노 엑시트)' 캠페인에 동참했다.





'NO EXIT' 캠페인은 마약 중독의 위험성을 알리고 경각심을 일깨우기 위해 경찰청과 식품의약품안전처, 한국마약퇴치운동본부가 함께 추진하는 범국민 공익 운동이다.





캠페인 참여는 미디어나 SNS 채널 등을 활용해 '출구 없는 미로, NO EXIT 마약, 절대 시작하지 마세요'라는 메시지를 알리고 다음 참여자 2명을 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다.





이장휘 대표는 앞서 참여한 천호엔케어 손동일 대표의 추천으로 이번 캠페인에 동참하게 됐다.





캠페인 메시지 전달과 함께 이 대표는 다음 참여자로 건강기능식품 원료 개발 및 제조 기업인 비티씨의 김태영 사장과 의약품 및 건강기능식품 제조 기업인 서흥의 박금덕 사장을 지명했다.





한편, 일동바이오사이언스는 일동제약의 유산균 관련 원천 기술 및 인프라를 바탕으로 2016년 일동홀딩스의 계열사로 설립된 건강기능식품 전문 회사이다.





보령(구 보령제약)의 자회사인 보령컨슈머헬스케어가 '짜먹는 위장약' 겔포스엘의 신규 TV 광고를 선보이며 MZ세대를 위한 마케팅 강화에 나섰다.





이번 신규 광고는 '포스 찢었다' 콘셉트를 통해 겔포스엘의 복용편의성과 탁월한 효능을 동시에 강조하고자 했다. 메인 카피인 "포스 찢었다 겔포스엘"은 '압도했다'라는 뜻의 유행어인 '찢었다'와 포장지를 '찢었다'를 활용한 중의적 표현으로, 일상에서 겪을 수 있는 다양한 위장 증상을 보여주며, 겔포스엘 포장지를 '찢어야' 하는 순간을 재치있게 그려냈다.





광고 모델로는 2022년 첫 겔포스엘 광고에 출연했던 배우 주현영이 다시 한번 등장했다. 지난해 선보인 '바나나맛 겔포스엘' 광고는 MZ세대 대표 배우 주현영이 '사회초년생'으로 변신해, 속쓰릴 일 많은 일상을 보여주며 제산제를 처음 접하는 소비자에게 겔포스엘의 필요성을 전달했다. 이번 신규 광고는 여기서 더 나아가 겔포스엘의 구체적인 음용 상황을 제시해 소비자와의 공감대를 한층 확장했다.





보령의 자회사인 보령컨슈머헬스케어가 '짜먹는 위장약' 겔포스엘의 신규 TV 광고를 선보이며 MZ세대를 위한 마케팅 강화에 나섰다. © 보령



겔포스엘은 기존 겔포스엠을 기반으로 위장관운동을 활성화하는 'DL-카르니틴염산염' 성분이 추가돼 속쓰림, 식욕감퇴, 소화불량 완화 효과를 더한 제품이다. 이와 함께 바나나향과 세로형 스틱 포장으로 복용 및 휴대 편의성을 높여 남녀노소를 불문하고 인기 있는 위장약으로 자리매김했다.





보령컨슈머헬스케어는 이번 광고를 통해 바쁜 일상 속에서 속쓰림과 더부룩함을 겪는 MZ세대의 공감을 이끌어내 소비층 확대에 집중한다는 계획이다. 실제로 제산제 제품들이 경기 부진 등의 영향으로 역성장하고 있는 와중에도, 작년 말 첫 광고가 송출된 이후 겔포스엘은 젊은 층의 인기에 힘입어 꾸준히 시장점유율을 확대해왔다.





아이큐비아(의약품시장조사기관) 자료에 따르면, 겔포스엘의 매출은 올해 1월부터 9월까지 전년 동기 대비 53% 성장했으며, 겔포스 브랜드(겔포스엠+겔포스엘)는 지난 5년간 일반의약품 제산제 부문에서 판매 1위를 차지하고 있다.





대원제약은 고중성지방혈증 치료제 '티지페논정(페노피브레이트콜린)‘이 의약품 시장 조사기관 유비스트 기준 10월 피브레이트(fibrate) 시장에서 1위를 차지했다.





유비스트에 따르면 10월 처방조제액 기준 티지페논정이 전월 대비 약 6% 성장한 12.6억원을 기록하며 2017년 출시 후 처음으로 1위를 차지했다.





티지페논정은 대원제약이 세계 최초로 개발한 정제 형태의 페노피브레이트콜린 제제다. 대원제약은 난용성 물질인 페노피브레이트에 콜린염을 추가함으로써 높은 친수성으로 위장관이 아닌 소장에서 약물이 용출되도록 해 체내 흡수율을 높였다.





기존 제제들은 체내 흡수율을 높이기 위해 반드시 식후 복용해야 했지만 티지페논정은 식사와 무관하게 복용이 가능하며, 제제 크기도 고중성지방혈증 치료제 중 가장 작아 복약 편의성 개선도 기대할 수 있다.





출시 첫해인 2017년 40억원의 처방액을 기록한 티지페논정은 2018년 68억원, 2019년 84억 원, 2020년 94억원, 2021년 114억원, 2022년 134억원으로 연평균 성장률 27.3%를 달성하며 가파르게 성장했다. 2023년 연간 처방액 추정치는 약 147억원으로 전년 대비 10%가량 성장할 것으로 예상된다.





2023년 기준 피브레이트 계열 시장은 총 770억원 규모로 추산되며 이 중 티지페논정의 시장점유율은 약 19.1%로 높은 점유율을 보이고 있다. 올해 의원급 시장에서는 점유율 21.6%를 보였고, 종합병원 시장에서도 전년 대비 약 28%의 성장을 기록했다.





대웅제약은 중국의 의약품 수출입 전문기업 메헤코 인터내셔널(China Meheco International Co., Ltd.,이하 메헤코)과 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다. 자체 개발 신약을 포함한 대웅제약 전 품목의 중국 진출에 속도가 붙을 전망이다. 두 회사 간 업무 협약은 지난 6일 중국 상하이에서 열린 제 6회 중국 국제수입박람회에서 체결됐다. 대웅제약 측에서 김도영 글로벌개발센터장, 메헤코 측에서 홍쟈칭 부사장 등이 참석했다.





대웅제약은 앞서 지난 8월 메헤코와 중국 요녕 공장에서 생산하는 현지 의약품 뉴란타(제산제)에 대한 중국 전역 유통과 판매 총판 계약을 맺었다. 이번 업무 협약은 뉴란타 유통 계약 후 3개월 만이다.





메헤코는 의약품 수출입을 전문으로 하는 중국 내 첫 기업이다. 중국 내외의 60개 이상 대형 의료 그룹과 협력 관계를 맺고 있으며 2만개 이상 의료 기관에 의약품 및 의료기기 등 다양한 제품 분야에 대한 통합 솔루션을 제공하고 있다.





대웅제약은 이번 업무협약으로 자체 개발 신약을 포함, 글로벌 경쟁력을 갖춘 전체 품목들에 대한 중국 수출을 본격적으로 타진할 수 있게 됐다.





대웅-메헤코 간 협약 체결식이 열린 국제수입박람회(CIIE)는 지난 5일 중국 상하이에서 막을 올렸다. 올해로 여섯 번째 행사인 중국 국제수입박람회(CIIE)는 다양한 제품들의 '수입'을 장려하는 차원에서 기획된 중국의 국가 차원 박람회다. 이번 박람회에는 150여개국에서 3400여 개 기업이 참가했으며, 우리나라에선 총 212개 기업이 참여했다. 국내 기업 중 제약사로는 대웅제약이 유일하게 참여했다.





GC케어는 모바일로 누구나 쉽게 건강검진을 비교하고 한 번에 예약까지 할 수 있는 '어떠케어 건강검진' 서비스를 전면 리뉴얼해 이용 편의성을 강화했다.





어떠케어는 지난 6월 누구나 건강검진 항목 및 비용을 손쉽게 비교하고 모바일에서 한 번에 예약까지 할 수 있는 건강검진 비교·예약 서비스를 기업 임직원 대상에서 일반 소비자로 확대한 바 있다.





리뉴얼 된 어떠케어 건강검진을 이용하면 국가 일반검진과 암 검진, 종합검진이 가능한 전국 9000여 검진센터의 검진 프로그램/비용, 검사 장비 보유 현황, 휴진일 등 검진 이용에 필요한 정보를 간편하게 확인할 수 있다.





GC케어는 모바일로 누구나 쉽게 건강검진을 비교하고 한 번에 예약까지 할 수 있는 '어떠케어 건강검진' 서비스를 전면 리뉴얼해 이용 편의성을 강화했다. © GC케어



어떠케어는 이용자가 선택한 검진 프로그램을 기준으로 비용/지역이 유사한 다른 검진 프로그램을 검사 항목별로 한눈에 비교해 합리적인 선택을 할 수 있도록 도와준다. 더불어, 내가 원하는 지역과 검진 종류, 검사 장비 보유 등의 조건에 맞는 검진센터를 쉽게 찾을 수 있도록 상세 필터 기능을 강화했다.





이처럼 검진 프로그램에 대한 정보와 비용을 스스로 알아보기 어려웠던 이들도 어떠케어를 이용하면 자신의 상황에 맞는 검진센터를 찾아 수월하게 비교·예약할 수 있다. 특히, 어떠케어 제휴 검진센터 약 100곳 500개 검진 프로그램은 'ㅇㅋ예약'을 통해 검진 예약부터 결과 관리까지 더 편리하게 이용 가능하다.





어떠케어는 내 위치와 가까운 검진센터의 리스트를 알려주고 나와 같은 성별 및 연령대가 선호하는 검진 프로그램도 추천해 준다. 평소 건강검진에 대해 가장 궁금해할 만한 내용들은 Q&A 형식으로 알기 쉽게 제공한다.