[잇속] KT·LGU+·웨이브 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆KT, 갤럭시 점프3 단독 출시





KT(030200)는 삼성전자 '갤럭시 점프2' 단말의 후속 모델인 '갤럭시 점프3'를 전국 KT매장 및 공식 온라인몰 KT샵을 통해 단독 출시한다고 10일 밝혔다.





ⓒ KT



40만원대 합리적인 가격의 5G 스마트폰 '갤럭시 점프3'는 △6.6형 대화면 FHD+ 120Hz 디스플레이 △5000만 화소 후면 트리플 카메라, 1300만 화소 전면 카메라 △5000mAh 대용량 배터리 △25W 충전 등이 제공된다. 단말 색상은 블랙, 화이트 총 2가지 색상으로, 출고가는 43만8900원(VAT 포함)이다.





특히 갤럭시 점프3는 플래그십 단말에 탑재되는 칩셋인 스냅드래곤8시리즈(SM8350)가 적용돼 고용량 게임이나 영상 재생에 최적화됐다.





KT는 갤럭시 점프3를 이달 말까지 구매한 고객에게 특별한 혜택을 제공한다. 구매 후 해당 단말로 삼성멤버스 앱에 접속해 갤럭시 버즈 FE(화이트) 50% 할인 구매 쿠폰, 네이버페이 포인트 5만원을 신청하면 받을 수 있다.





◆STUDIO X+U, 예능 콘텐츠 IP 확보 속도





LG유플러스(032640)의 콘텐츠 전문 스튜디오 'STUDIO X+U'가 드라마 '하이쿠키' 흥행에 이어 스타 PD들이 참여한 예능 '서치미'와 '내편하자2'를 연달아 공개하며 예능 콘텐츠 IP 확보에 박차를 가한다.





ⓒ LG유플러스



인기 예능 프로그램 제작 경험이 있는 PD들과 MZ세대 시청층을 겨냥한 출연진이 합류한 예능 기대작 두 편을 공개하며 STUDIO X+U의 예능 라인업을 확장하고, '유플러스 3.0(U+ 3.0)' 전략에 포함되는 놀이 플랫폼의 역할 역시 강화한다는 복안이다.





서치미는 주인공인 플레이어가 본인의 지인과 지인을 흉내내는 인물들인 시치미단 패널들 사이에서 자신의 진짜 지인을 찾아내는 형식으로 구성된 신개념 예능 프로그램이다.





서치미는 오는 13일부터 매주 월요일과 화요일 U+모바일tv를 통해 공개되며, KBS2TV에서는 오는 16일부터 매주 목요일 오후 9시 45분에 시청할 수 있다.





LG유플러스는 내편하자2를 오는 15일 선보인다. LG유플러스는 다양한 장르의 예능 콘텐츠를 공개하며 세대를 아우르는 예능 프로그램을 적극 발굴할 방침이다.





◆골든걸스-더 시즌즈, 웨이브 시청량 증가





2030을 타겟으로 한 KBS '더 시즌즈', 4050을 타겟으로 한 KBS '골든걸스'가 웨이브 순위권에 오르며 전 세대를 아우르는 음악 예능들의 활약이 두드러지고 있다.





ⓒ 웨이브



특히 두 예능은 가수들의 리메이크 무대로 화제를 모았다는 공통점이 있다. 프로그램 속 무대 영상들이 유튜브에서 높은 조회수를 기록하며, 그 관심이 본편으로까지 이어지는 추세다.





KBS '골든걸스'는 지난 25일 첫 방송 이후 웨이브 시청량이 급상승했다. 오픈 1주차 대비 2주차 시청자 수가 120% 증가, '나 혼자 산다'에 이어 예능 장르 내 주간 신규유료가입견인 콘텐츠 2위에 등극하며 시청자 유입에 성공했다.





추후 공개되는 회차에서는 멤버 4인의 본격적인 합숙 생활과 더불어 하나의 그룹으로 거듭나기 위해 여러 미션들을 수행하며 또 다른 레전드 무대의 탄생을 기대케 한다.





KBS 2TV '더 시즌즈' 역시 웨이브에서 탄탄한 시청층을 보유하고 있는 음악 예능이다. 세 번째 MC로 합류한 악동뮤지션과 장르불문 다양한 게스트들의 콜라보 무대들은 웨이브 유튜브 채널에서도 높은 조회수를 기록 중이다. 전인권 등 레전드 가수와의 콜라보 무대는 물론, 배우 이성경과 악동뮤지션 이찬혁의 듀엣 무대 영상은 조회수 200만회, 화사와의 챌린지 영상은 무려 1200만회를 달성했다.





◆LG헬로비전, ESG경영 성과 담은 지속가능경영보고서 발간





LG헬로비전(037560)은 ESG 주요 정책 및 방침이 담긴 지속가능경영보고서를 처음 발간했다. 또 한국ESG기준원이 발표한 2023년 ESG평가에서 2년 연속 종합 'A' 등급을 획득했다.





ⓒ LG헬로비전



보고서에는 CEO 메시지를 시작으로 2022년과 2023년 상반기 주요 ESG활동이 담겼다. 대표적으로 △저전력 셋톱박스 개발 및 보급 △지역사회 상생형 사회공헌 △상담사 원격제어 기능 개발 통한 고객 서비스 강화 △공정거래 리스크 관리 △정도경영 문화 전파 등 LG헬로비전만의 ESG 철학이 소개됐다.





특히 LG헬로비전은 핵심이슈를 도출하기 위해 '이중 중대성 평가'를 도입했다. 이중 중대성 평가란 사회·환경적 영향의 중대성과 재무적 중대성을 함께 평가하는 방식이다.

이를 통해 △정보보호 및 개인정보보안 강화 △사업장 안전보건 관리 △신성장 동력강화 및 사업 성과창출 △디지털 전환을 통한 기술 혁신 △에너지 소비량 관리 및 효율 증대 △인적 자원 관리 및 개발 △투명한 정도경영 확립 △지역사회 사회공헌 △고객 만족 및 서비스 품질 강화 등 9대 핵심이슈를 선정하고 분야별 활동을 상세히 담아냈다.





이어 LG헬로비전은 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG평가에서 2년 연속 종합 'A' 등급을 획득했다. 세부적으로는 환경(B→B+)과 사회(A→A+) 부문이 전년 대비 한 단계씩 상승했다.





LG헬로비전은 전 영역에서 뚜렷한 성과를 냈다. △환경경영 전담 조직 구축 및 온실가스 배출량 감축 활동 (환경 부문) △미디어 기반 지역사회 기여 및 안전·보건 체계 강화 (사회 부문) △정도경영 문화 전파 및 공정거래 리스크 관리 등 다방면에서 긍정적인 평가를 이끌어냈다.