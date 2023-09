'현장경영' 정기선, 첫 메탄올 추진 컨테이너선 명명식 참석

[프라임경제] 정기선 HD현대(267250) 사장이 세계 최초 메탄올 추진 컨테이너선 명명식 현장에 참석하는 등 친환경 선박 시장 선점을 위한 행보를 이어가고 있다.





HD현대는 정기선 사장이 최근 덴마크 코펜하겐에서 열린 2100TEU급 메탄올 추진 컨테이너 운반선 '로라 머스크(Laura Maersk)호'의 명명식에 참석했다고 17일 밝혔다.





현대미포조선이 건조한 이 선박은 세계적 해운그룹 'AP몰러-머스크(A.P. Moller-Maersk, 이하 머스크)'가 HD현대에 발주한 19척의 메탄올 추진선 중 첫 번째로, 메탄올을 연료로 사용하는 첫 번째 컨테이너 운반선이라는 점에서 큰 의미를 가진다.





메탄올은 LNG에 이어 주목받고 있는 차세대 선박 연료다. 앞서 머스크는 2040년까지 탄소중립을 실현하겠다는 목표를 세우고, 그 첫 단계로 메탄올 추진선의 도입을 발표한 바 있다.





로라 머스크호는 지난 7월 울산 현대미포조선에서 출발해 약 2개월, 총 2만1500㎞의 항해 끝에 지난 13일 덴마크 코펜하겐에 도착했다. 머스크가 '해운의 새 시대(A New Era of Shipping)'를 연다는 의미를 담아 이번 명명식을 본사가 있는 곳에서 개최하기를 원했기 때문이다. 이에 따라 정기선 사장도 명명식 참석을 위해 코펜하겐으로 이동했다.





명명식에는 정기선 사장 외 선주사인 로버트 머스크 우글라(Robert Maersk Uggla) 머스크 의장, 우르줄라 폰데어라이엔(Ursula Von Der Leyen) EU집행위원장 등이 참석, 로라 머스크호의 명명을 축하했다.





선박의 이름은 창업주의 아버지 피터 몰러(Peter Maersk Moller)가 구입했던 첫 번째 증기선 '로라호'의 이름을 따서 지었다. 선수와 선체에는 '제로(탄소중립)로 가는 길(All the Way to Zero)'이라는 슬로건을 새겼다.





'로라 머스크호' 명명식이 끝난 뒤 선실에서 기념촬영을 하는 모습(오른쪽 첫 번째 정기선 HD현대 사장, 두 번째 로버트 머스크 우글라 머스크 의장, 네 번째 우르줄라 폰데어라이엔 EU집행위원장). ⓒ 머스크





머스크는 유튜브 등 SNS를 통해 선박이 코펜하겐에 입항하는 모습과 명명식 전 과정을 실시간으로 생중계하며 세계 첫 메탄올 추진 컨테이너선의 성공적인 출발을 전 세계에 알렸다.





정기선 사장은 최근 글로벌 선사와의 접점을 넓히고 국제 전시회 등에도 연이어 참석하는 등 조선·해운 시장의 친환경 신기술 요구에 대응하기 위해 보폭을 넓히고 있다.





명명식 하루 전날인 지난 13일에는 머스크 본사에서 오랜 유대관계를 이어온 로버트 머스크 우글라 의장과 만나 미래 협력 증진에 대한 의견을 나눴다.





이 자리에서 정기선 사장은 "로라 머스크호가 탄소중립을 위한 중요한 이정표가 될 것으로 확신한다"며 "혁신적이고 선도적인 기술개발로 그린오션의 실현을 앞당길 것이다"라고 말했다.





같은 날 오전에는 코펜하겐에 위치한 '만 에너지 솔루션'(MAN Energy Solution)의 R&D 설비를 참관, 공동개발 중인 암모니아 추진 엔진 현황을 살피고 이 회사의 비야네 폴다게르(Bjarne Foldger) 대형엔진(2-Stroke) 사업대표와 협력방안에 대해 논의했다.





앞서 정기선 사장은 지난 5일부터 싱가포르에서 열린 '가스텍 2023' 현장을 찾아 고객사들을 상대로 친환경 기술과 비전을 소개하고 △싱가포르 해운사인 EPS △미국 선급협회 △MAN ES △싱가포르 해양항만청과의 '암모니아 이중연료 추진선 개발' 관련 업무협약을 직접 챙겼다.





또 싱가포르 현지에서 열린 암모니아 운반선의 계약식에도 참석해 올해 수주목표의 조기 달성을 축하했다.





한편 HD현대는 전 세계에서 가장 많은 총 43척의 메탄올 추진 컨테이너선을 수주했으며 △암모니아 추진‧운반선에 대한 기본인증 획득 △LNG·수소 '혼소엔진' 개발 △ICT융합 전기추진 스마트 선박 '울산태화호' 건조 등 차세대 친환경 선박 시장을 선두에서 이끌고 있다.