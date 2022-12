[카드] 메드팩토, 백토서팁 연구논문 국제학술지 'Cancers' 게재

[프라임경제] 바이오마커(생체표지자) 기반 혁신신약 개발기업 메드팩토(235980)는 TGF-β(베타) 억제제 '백토서팁' 관련 논문이 암 분야 권위지로 알려진 국제학술지 캔서스(Cancers, IF 6.575)에 게재됐다고 20일 밝혔다.





이번에 게재된 논문은 '포괄적 분자 프로파일링 및 임상병리학적 특성에 기초한 데스모이드 종양(공격성 섬유종증)에서의 TGF-β(전환성장인자 베타) 경로의 치료적 의미(Therapeutic Implications of TGF-β Pathway in Desmoid Tumor Based on Comprehensive Molecular Profiling and Clinicopathological Properties)'를 주제로 세브란스병원 김효송 교수팀과 메드팩토가 연구를 진행했다.





연구팀은 데스모이드 종양 환자의 종양 샘플을 유전체 분석했다. 분석 결과, 다른 육종과 비교해 데스모이드 종양에서 TGF-β의 신호 전달이 높게 활성화된다는 것을 확인했다. 이는 데스모이드 종양과 TGF-β 신호 전달의 연관성을 입증한 것이다.





또한 연구팀은 기존 치료제인 이매티닙과 백토서팁을 병용 투여할 경우, 이매티닙 단독 투여시보다 데스모이드 종양의 세포생존율이 감소한다는 것을 규명했다.





특히 백토서팁 병용 투여 11개월 후 데스모이드 종양 환자의 종양 크기가 현저하게 감소했다. 이는 백토서팁 병용 요법이 데스모이드 종양의 성장을 효과적으로 억제해 향후 잠재적인 치료 옵션으로의 가능성을 확인한 것이다.