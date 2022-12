[뱅크룸] 국민은행 'KB 드림 웨이브 2030' 작은도서관 개관식 개최 외

2일 뱅크룸 ⓒ 프라임경제



국민은행은 지난 1일 강원도 철원군에서 'KB 드림 웨이브 (Dream Wave) 2030' KB작은도서관 105호(쉬리마을 작은도서관) 개관식을 개최했다고 밝혔다. 이날 개관식에는 △신인철 철원부군수 △박기준 철원군의회 의장 △김수연 작은도서관만드는사람들 대표 △김정근 국민은행 동부8(송우)지역본부장 등 유관기관 관계자와 지역주민들이 참석했다. KB 쉬리마을 작은도서관은 국민은행이 후원한 105번째 작은도서관이다. 기존 쉬리마을 사랑방을 리모델링해 지역 주민과 청소년들이 자유롭게 이용할 수 있는 지역 명소로 조성했다는 게 은행 측 설명이다. 특히 국민은행은 ESG 경영 실천을 위해 원목 소재를 사용하는 등 친환경 작은도서관으로 구축했다. 아울러 문화 프로그램실과 어린이 도서실 구축으로 커뮤니티 공간도 만들었다.





신한은행은 연말 세액공제 관심 증가와 사전지정운용제도(디폴트옵션) 본격 시행에 따라 오는 12월31일까지 '웨이크업(Wake up)!' 개인형 IRP 이벤트를 시행한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 개인형 IRP 계좌에 100만원 이상 입금 또는 계약이전과 사전지정운용제도 상품 등록 시 자동 응모된다. 신한은행은 추첨 통해 △아이폰14(2명) △LG전자 노트북(3명) △신세계상품권 30만원(10명) △신세계상품권 10만원(100명) △스타벅스 커피쿠폰(5000명) 등을 제공한다.





하나은행은 지난 1일(현지 시간) 글로벌 금융전문 매체 더 뱅커(The Banker)가 개최한 올해의 은행상(Bank of the Year Awards 2022) 시상식에서 '대한민국 최우수 은행상'을 수상했다고 밝혔다. 이는 지난 2021년에 이은 2년 연속 수상이다. 하나은행은 2015년 국내 은행 최초로 '대한민국 최우수 은행상'과 '아시아 최우수 은행상'을 동시 수상했다. 대한민국 최우수 은행상의 경우 통산 7번째다. 더 뱅커는 △손님 초개인화 니즈를 만족시킨 마이데이터 '하나 합' 서비스 독창성 △하나원큐 아파트론과 아이부자 등 디지털 금융 △해외송금 특화 앱 하나 EZ 서비스 △어린이집 100호 건립 프로젝트 등을 높이 평가했다.