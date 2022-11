[오늘 뭐 먹지] 롯데마트·롯데백화점·세븐일레븐·LF푸드

[프라임경제] 11월25일 식음료 및 유통업계 신제품 출시·프로모션 소식.





롯데마트가 지역 농가와 밀착해 특산물 소비촉진 행사를 선보인다.





몇 년 사이 국산 포도의 대세 품종이 된 샤인머스캣의 생산량이 작년보다 50% 이상 급증하며 시장 가격이 전년 대비 급락했다. 서울시농수산식품공사(가락시장)에 따르면 샤인머스캣 도매 가격(11월21일 기준)은 지난해 가격의 57% 수준이다. 샤인머스캣 수요가 늘어나며 농가의 재배 면적이 늘어났고, 단위면적당 수확량도 증가했기 때문이다.





이에 롯데마트는 오는 30일까지 전점에서 영동군과 함께 하는 샤인머스캣 농가돕기 행사를 진행한다. 롯데마트는 영동군에서 생산된 샤인머스캣 약 50톤 물량을 준비했다.





롯데마트가 지역 농가와 밀착해 특산물 소비촉진 행사를 선보인다. © 롯데마트



또한, 롯데마트는 소비자에게 상대적으로 덜 알려진 제천 사과의 우수성을 알리기 위해 제천시와 손잡고 농가돕기 행사를 진행한다.





국내에서 생산되는 사과는 생산량 기준 경상도 지역에 70% 이상 집중돼 있으며, 제천을 포함한 충청북도에서는 10% 정도 생산된다. 제천은 강원도와 인접한 충청북도 북쪽에 위치해 사과가 자라기 좋은 서늘하고 건조한 기후와 배수가 잘 되는 토양이 형성돼있다. 제천 사과는 우수한 품질에 비해 청송, 영주, 안동 등 경북 주산지에 비해 소비자 인지도가 낮다.





롯데마트는 30일까지 제천 사과 약 100톤 물량을 저렴하게 선보인다.





이외에도 롯데마트는 감말랭이 신상품 '청도 젤리 감'을 전점 출시한다.





가을이 지나면서 제철을 맞은 감의 출하가 늘어남과 더불어 과일 트렌드가 이지필(Eeay-PeeL), 씨업는(Seedless), 고당도(High-Brix)로 변화함에 따라 감말랭이에 대한 관심도 늘고 있다. 이에 롯데마트는 감말랭이 신상품 청도 '청도 젤리 감(400g/팩/국산)'을 전점 출시해 판매한다.





'젤리 감'은 기존의 감말랭이의 건조 과정을 절반으로 단축해, 20~30%의 수분율을 최대 40%까지 끌어올렸다. 감말랭이의 쫄깃한 식감을 유지하며, 홍시의 촉촉함과 부드러움을 느낄수 있도록 했다.





세븐일레븐은 130년 전통을 자랑하는 폴란드 국민 초콜릿 브랜드 '베델'사의 초콜릿 3종을 업계 단독으로 출시했다고 밝혔다. 이번에 선보인 상품은 '베델 클래식밀크 초콜릿' '베델 에스프레소다크 초콜릿' '베델 스트로베리밀크 초콜릿' 3가지로 구성돼 기호에 따라 다양하게 선택할 수 있다. 입안 가득 퍼지는 초콜릿의 풍미와 부드러운 식감이 특징이며, 간식으로 활용하기 적합하다.





특히, 동절기에 유지방 함량이 높은 초콜릿 매출이 증가함에 따라 해당 수요를 공략하기 위해 새로운 상품을 선보였다. 세븐일레븐에 따르면 지난 동절기(2021/12~2022/2) 초콜릿 매출이 하절기(2021/6~8)보다 약 2배가량 신장했다.





또한, 최근 벨기에, 이탈리아, 독일 등 국가에서 수입하는 초콜릿을 선호하는 소비자가 늘면서 폴란드 여행의 관광 명소인 '베델 카페'에서 생산되는 시그니처 상품을 출시하며 해당 트렌드를 이끌어 간다는 계획이다.





해당 상품은 롯데 그룹사 공동 소싱 상품으로 세븐일레븐을 비롯, 롯데마트, 롯데슈퍼 등 롯데 그룹사내에서만 구입할 수 있다.





롯데백화점이 세계적인 와인 매거진인 '디캔더'에서 진행하는 '디캔더 월드 와인 어워드(DWWA)'에서 국내 최초로 세계적인 와인 판매처로 선정되면서, 프리미엄 와인 강자의 입지를 다지고 이를 기념하기 위한 프로모션을 진행한다.





올해로 20회째를 맞이한 '디캔더 월드 와인 어워드'는 유명 와인 매거진인 '디캔더'에서 진행하는 세계에서 가장 크고 영향력이 있는 독보적인 와인 품평회이다. 전 세계 최고의 와인 전문가들에 의해 평가된 '디캔더 월드 와인 어워드'는 엄격한 심사 과정으로 국제적으로 가장 신뢰받고 있으며, 매해 우수 와인 수상과 함께 전 세계의 우수 와인 판매처를 선정하고 있다. 롯데백화점은 지난 6월에 진행한 이번 대회에서 한국 최초로 우수 와인 판매처로 선정됐다.





특히 롯데백화점은 올해 전문 소믈리에 영입 등 프리미엄 와인 강화를 위한 다양한 전략을 진행한 것이 이번 수상의 결과로 이어진 것으로 보고 있다. 지난 5월에는 제 4회 '올해의 한국 소믈리에(Korea Sommelier of the year)' 우승자이자 'CMS(Court of Master Sommelier) Advanced' 소믈리에인 경민석 소믈리에가 업계 최초로 롯데백화점에 합류 했으며, 지난 9월에는 미슐랭 3스타 한식 레스토랑의 헤드 소믈리에이자 각종 소믈리에 대회에서 우승 경력이 있는 최준선 소믈리에와 국제 소믈리에 인증 자격인 'A.SI(Association de la Sommellerie internationable) Diploma Gold' 등급을 한국 여성 최초이자 유일한 취득자인 한희수 소믈리에가 합류했다.





특히 한희수 소믈리에는 지난 9월 국내에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 소믈리에 대회인 '제 21회 한국 소믈리에 대회'에서 준우승을 차지했으며, 올해 12월에 한국 대표로 호치민에서 개최하는 '제 8회 아시아 소믈리에 대회'에 출전할 예정이다.





롯데백화점은 세계적인 선정을 기념하기 위해 각 세계의 인기 와인 15종을 할인 판매하는 'DWWA 프로모션(11/18~12/15)'을 본점, 잠실점 포함 29개 점포에서 진행한다. 이번에 선보이는 와인들은 호주, 칠레, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 우루과이 등 다양한 국가의 인기 와인을 소믈리에 포함 롯데백화점 '와인&리커(Wine&Liquor)'팀에서 직접 선정했으며, 행사 기간 동안 40% 할인 판매한다. 특히 이번에 소개하는 와인들은 본격적인 연말 분위기가 시작되는 12월에 가족들이나 친구들과 부담 없이 마실 수 있는 가성비가 높은 와인들로 선정했다.





© 롯데백화점



이번 프로모션에 선보이는 대표 상품으로는 프랑스산 부드러운 질감의 샴페인인 '파이퍼 하이직', 치레산 페드로의 최상급 와인인 '까보 데 오르노스 2019, 호주 국보급 와이너리의 와인인 '펜폴즈 빈2 쉬라즈 마타로 2019, 스페인 대표 산지의 와인 상품인 '쿠네 임페리얼 리오하 레세르바 2016', 그리고 까바 판매량 1위 생산자의 이탈리아에서 만든 스파클링인 '프레시넷 이탈리안 로제' 등이다.





한편 롯데백화점 '와인&리커'팀은 향후에도 소믈리에들의 전문 경력을 살려 업무 영역을 지속적으로 확대할 예정이다. 와인 매장에 대한 관리뿐만 아니라 와인 큐레이션과 와인 클래스 등 와인 수입과 판매부터 마케팅 프로모션까지 수준 높은 서비스를 선보일 예정이며, 소믈리에들이 직접 선택한 와인도 고객들이 만나볼 수 있도록 준비할 예정이다.





LF푸드의 글로벌 식자재 브랜드 모노마트가 이자카야, 호프집 등에 삼삼오오 모여 축구 응원을 하는 손님을 위한 신메뉴를 선보였다.





모노마트가 선보인 메뉴는 '수제 츠쿠네'다. 츠쿠네는 일본 현지에서 대중적이고 인기 있는 요리로, 닭고기부터 돼지고기, 생선, 두부, 치즈까지 재료를 다양하게 변주할 수 있다. 국내에서는 이자카야의 안주로 잘 알려져 있다.





모노마트의 '수제 츠쿠네'는 LF푸드가 자영업자의 니즈를 오랫동안 연구한 끝에 개발한 재료의 퀄리티와 조리의 편의성을 두루 갖춘 제품이다. '응원 특수'를 맞은 자영업자에게 안성맞춤이다.





국내산 돼지고기의 부드러운 닭다리살을 모노마트의 노하우로 황금 비율로 배합해 육즙이 꽉 찼다. 또, 주재료 외에 빵가루와 마, 생강 등 갖은 재료를 따로 준비할 필요가 없어 비용이나 시간을 대폭 줄일 수 있고, 꼬치 없이 완자 형태로 돼 있어 각 매장의 메뉴나 상황에 맞게 모양을 변형할 수 있는 것이 장점이다. 구매 고객에게는 수제 츠쿠네를 가장 맛있게 제공할 수 있는 방법이 적힌 '모노 셰프 레시피'도 제공한다.





LF푸드는 오는 30일까지 자영업자의 부담을 낮추기 위한 프로모션도 마련했다. '모노마트 츠쿠네(10개입)'는 20% 할인된 가격에 팔고, 수제 츠쿠네와 소스 3종, 플레이팅 장식품으로 구성된 '수제 츠쿠네 풀세트'도 할인한다.