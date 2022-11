2022 카타르 월드컵 개막…유통가, 축구 마케팅 박차

[프라임경제] 21일 개막한 2022 카타르 월드컵에 맞춰 유통업계가 다채로운 마케팅을 마련했다.





먼저 bhc치킨은 대한민국 축구 국가대표팀 승리를 기원하기 위해 하이트진로와 손잡고 공동 마케팅을 전개한다.





bhc치킨은 다양한 bhc치킨 메뉴와 하이트진로의 테라 병맥주 2병으로 구성된 '대한민국 파이팅 세트'를 출시하고 오는 12월18일까지 '승리기원 치맥 페스티벌' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.





bhc치킨이 대한민국 축구 국가대표팀 승리를 기원하기 위해 하이트진로와 손잡고 공동 마케팅을 전개한다. © bhc



프로모션 대상 치킨 메뉴는 bhc치킨의 시그니처 메뉴인 뿌링클과 맛초킹을 비롯해 골드킹, 치퐁당, 포테킹 등을 포함한 모든 치킨 메뉴이다.





이번 프로모션은 치맥을 즐기는 카페형 매장인 bhc치킨 비어존 매장에서 '대한민국 파이팅 세트'를 주문하는 고객을 대상으로 진행되며 해당 세트 메뉴 주문 시 축구 경기 응원도구인 부부젤라 나팔을 증정한다.





또한 대한민국 파이팅 세트 메뉴를 주문한 후 인증샷을 SNS에 업로드 한 고객을 대상으로 추첨을 통해 이번 축구 경기에서 사용되는 공인구를 증정하는 이벤트도 함께 진행된다.





이번 행사는 축구 경기 응원 메뉴로 가장 인기가 많은 치맥(치킨+맥주)을 통해 대한민국 축구 대표팀의 선전을 기원하는 것은 물론 다시 찾은 일상의 행복감을 만끽할 수 있도록 협업 마케팅으로 기획되었다. 이에 bhc치킨과 하이트진로는 협업의 일환으로 콜라보 세트 메뉴 출시를 알리는 온라인 SNS채널을 통해 광고를 진행하기로 했다.





오비맥주 카스는 지역 상권과 협업해 대한민국 국가대표팀을 응원하는 '카스 플레이 펍'을 운영한다.





'카스 플레이 펍'은 대한민국 국가대표팀의 선전을 기원하며 서울을 비롯해 전국 6개 광역시에 위치한 9개 매장에서 11월24일부터 12월18일까지 카타르 월드컵 기간 중 운영된다. 서울 홍대 '누구나홀딱반한닭', 강남 '유로포차&유림상회' 등 카스와 제휴한 지역별 인기 식당은 이번 월드컵 기간 동안 월드컵 응원 열기가 넘치는 '카스 플레이 펍'으로 변신한다.





특히 대한민국 국가대표팀의 경기가 있는 날에는 현장 MC가 진행하는 다채로운 응원 이벤트가 열린다. '카스 플레이 펍'을 찾은 고객은 월드컵 한정판 '넘버 카스'를 활용한 빙고게임, 퀴즈 등 다양한 응원 이벤트에 참여할 수 있다.





홈플러스는 집관을 겨냥해 축구 경기와 함께 즐기기 좋은 다양한 '응원 먹거리'를 오는 30일까지 판매한다.





먼저 인기 델리와 베이커리를 최대 50% 할인 판매한다.





델리에서는 신상품 '고시히카리 초밥세트 30입'을 오는 24일과 28일 각 하루 동안 마이홈플러스 멤버십 대상 1000원 할인해 판매한다. 축구 경기를 겨냥해 새롭게 선보이는 초밥 3종은 초밥의 토핑을 일컫는 일명 '네타'를 냉장 생연어로 교체하고 그 종류를 다채롭게 구성하며 품질 향상에 특히 신경을 썼다.





아울러 오는 30일까지 피크닉박스 2종(샌드위치/유부초밥)을 비롯해 랩 샌드위치 2종(키토에그/와사비크래미), 밀박스 3종 중 2개 이상 구매 시 10% 할인을 받을 수 있다. 혼자 가볍게 즐기기 좋은 '부먹레몬탕수육'도 1000원 할인가에 판매한다. 축구경기에 빠질 수 없는 치킨으로는 출시 4개월 만에 120만 마리 이상 팔리며 전국을 뒤흔든 '당당치킨 시리즈'를 준비했다.





홈플러스 베이커리 브랜드 '몽 블랑제'에서는 '집관 응원 야식 대전'을 열어 온 가족이 함께 즐기기 좋은 생크림모카번 6입과 식사빵베스트팩을 전점에서 오는 23일까지 30% 할인 판매한다. 대표 인기 제품 애플 미니롤케이크는 오는 25일, 26일 양일간 50% 할인가에 선보인다. 달콤한 커스터드 크림이 가득한 포르투갈 타르트 4입은 30% 할인가에 판매한다.

홈플러스는 집관을 겨냥해 축구 경기와 함께 즐기기 좋은 다양한 '응원 먹거리'를 오는 30일까지 판매한다. © 홈플러스



축산에서는 양념육 안주류 9종을 마이홈플러스 멤버 대상으로 30% 할인하는 행사를 오는 30일까지 진행한다. 부담없이 가볍게 즐길 수 있는 양념 닭고기 안주류와 소곱창 구이류를 준비했다. 스모크닭다리, 뼈없는양념닭발, 소곱창구이 3종 등이 해당된다.





건어물 안주류도 다채롭게 준비했다. 홈플러스 단독으로 선보이는 신상품 '철판에 잘구운 메메오징어'는 오징어 특유의 쫄깃함을 살리고 한입 크기로 만들어 먹기 간편한 것이 특징이다. 이를 포함해 코주부 클래식육포 2종(MILD/BBQ)을 오는 23일까지 마이홈플러스 멤버 대상 50% 할인 판매하고 후라이드 오징어튀김, 궁 우육포 골든올리브 등도 멤버 대상 최대 40% 할인 혜택을 제공한다.





먹거리와 찰떡 궁합인 '세계맥주 골라담기' 행사도 진행한다. 하이네켄, 코젤 등 60여종에 이르는 세계맥주를 4캔 구매 할인된 가격에 구매 가능하다.





출시 한달 만에 초도 물량이 전량 완판되며 2030세대에게 큰 인기를 끌고 있는 '캔하이볼 3종'도 고객 반응에 힘입어 리뉴얼을 거쳐 2차 론칭을 진행한다. 기존의 레몬토닉, 얼그레이 2종에 더불어 달콤한 자몽향이 일품인 '핑크자몽'을 새롭게 기획해 처음으로 선보인다.





후식으로 제격인 키위, 체리, 토마토 등을 할인 판매하는 '레드과일 기획전'을 진행한다. '고당도 레드키위 9-13입'을 8대 카드로 결제 시 4000원 할인가에 판매한다. 같은 조건으로 '항공직송 체리'(칠레산)를 5000원 할인가에 판매하고 '대추방울토마토 1.2KG'도 할인해 선보인다. 이 외에도 석류, 애플망고, 적포도, 사과 등을 준비했다.





원스피리츠 주식회사는 대한민국 축구팀의 선전을 기원하며 승리의 염원을 담은 '원소주 스피릿 특별 패키지'를 21일부터 전국 GS25에서 출시한다고 밝혔다.





원스피리츠는 대한민국 축구팀의 승리를 기원하며 그 염원을 그대로 담아낸 특별 패키지 3종을 선보인다. 이번 특별 패키지는 힙한 아티스트로 각광받고 있는 샘바이펜(SAMBYPEN, 김세동)과 남무 (Nammoo, 남무현)와의 협업을 통해 완성됐다. 아티스트 남무로 활동하는 남무현 디자이너는 원소주 로고와 라벨을 디자인한 것으로도 잘 알려져 있다.





남무 디자이너는 '우리는 이미 이겼다'는 의미인 '위브얼레디원 (We've Already WON!)'이라는 슬로건을 바탕으로 국가대표팀 선수들의 홈 유니폼과 원정 유니폼의 컬러에서 모티브를 얻어 패키지 2종을 완성했다. 또한 원소주 BI에 담긴 태극마크를 중심으로 화려한 컬러를 추가해 승리를 향한 염원을 표현했다. 이어 11명의 선수를 의미하는 숫자 11과 축구장 그래픽, 기도하는 모습, 축구 하는 모습 등을 남무현 디자이너만의 개성으로 패키지에 담아냈다.





아티스트 샘바이펜은 특유의 독특하고 위트 넘치는 일러스트로 유쾌한 응원의 에너지를 전달하는 패키지를 완성했다. 샘바이펜 디자이너는 '승리를 위해, 하나를 위해! (For the Won, To the One.)'이라는 슬로건 아래 축구 관련한 다양한 오브제들을 샘바이펜 디자이너만의 스타일로 표현했다.





이번 '원소주 스피릿 특별 패키지'는 오늘부터 전국 GS25에서 '원소주 스피릿'을 구매하면 제품 1개당 특별 패키지 1개가 무료로 제공된다. 제품을 구매하면 선착순으로 받을 수 있으며, 총 30만개 한정으로 제작돼 소장 가치 또한 높다.





CJ온스타일은 월드컵 야식러들을 위한 상품들을 다채롭게 준비했다. 카타르와 시차가 6시간 나는 만큼 우리나라를 포함한 주요 경기들이 늦은 밤에 몰려 있어 야식을 찾는 고객들이 늘어날 것으로 보인다.





TV라이브에서는 21일 저녁 5시30분 '한신포차 낙지볶음'을 선보인다. 주문 고객 모두 23일까지 받아볼 수 있어 24일 국내 경기와 함께 낙지볶음을 즐길 수 있다. 또한 23일에는 65만 명 구독자를 보유한 유튜버 '시니'와 '피자헛' 방송을 진행하고, 월드컵 열기가 한창일 12월11일에는 139만 먹방 크리에이터 '히밥'과 '엘본 목살'을 판매한다.





CJ온스타일이 월드컵 야식러들을 위한 상품들을 다채롭게 준비했다. © CJ온스타일



시니와 히밥의 방송은 크리에이터 유튜브 채널에서 볼 수 있다. T커머스 채널 CJ온스타일플러스에서는 25일 밤 9시45분에 'BBQ 통살 닭다리구이'를 방송한다.





글로벌 메가 축제인 월드컵 시즌에는 스포츠에 대한 고객들의 관심도가 높아져 관련 상품들도 덩달아 인기를 끌기 마련이다. 이에 CJ온스타일은 레포츠 의류를 집중 편성해 고객 수요에 적극 대응한다.





21일 저녁 6시30분 TV라이브에서는 워너비 아우터로 알려진 '머렐'의 아우터를 만나볼 수 있다. 또한 국내 경기가 시작하는 24일에는 바스키아 골프의 구스다운 등을 선보인다. 모바일 라이브 방송도 빠질 수 없다. 24일 오후 6시 네파, 25일 정오에는 아디다스 상품으로 고객 맞이에 열을 올린다.





지금껏 월드컵 시즌에는 평소보다 남성 시청자가 급증했다는 점도 고려해 남성 선호 상품도 집중 편성한다. 실제로 CJ온스타일은 지난 2018 러시아 월드컵 당시 한국과 스웨덴전 경기가 끝나는 시점에 맞춰 남성 속옷 '라쉬반'을 선보여 약 1시간 방송 동안 총 5000세트 이상을 판매한 바 있다.





이에 따라 21일 오후 9시45분에는 브룩스 브라더스의 클래식한 아이템을 준비했다. 뿐만 아니라 24일 다니엘 크레뮤의 카라니트와 팬츠를, <강주은의 굿라이프>에서는 일동후디스의 프로틴 단백질로 운동 후 단백질을 챙겨 먹는 남성들까지 공략할 예정이다.





한편 CJ온스타일은 월드컵 기간 쇼핑에 즐거움을 더해줄 '슈팅 치킨컵' 프로모션을 20일부터 30일까지 진행한다. TV상품 전 채널 구매고객 대상 매일 100명을 추첨해 야식으로 안성맞춤인 BHC 치킨 쿠폰을 증정한다.