[잇속] SKT·LGU+·SKB 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, 더 똑똑해진 에이닷 공개





SK텔레콤(017670)이 고객과 함께 만들어 가는 성장형 인공지능(AI) 서비스 'A. (에이닷)'에 AI가 알아서 사진 편집을 해주는 'A. photo'를 추가하고 'A. game' 등 서비스를 대폭 업데이트한 안드로이드 버전을 11일 공개했다.





SK텔레콤이 고객과 함께 만들어 가는 성장형 AI 서비스 'A. (에이닷)'에 AI가 알아서 사진 편집을 해주는 'A. photo'를 추가하고 'A. game', 'A. tv' 등 서비스를 대폭 업데이트한 안드로이드 버전을 11일 공개했다. ⓒ SK텔레콤



이번에 새롭게 선보이는 'A. photo'는 별도 다운로드나 광고 시청 없이 무료로 다양한 사진 편집 기능을 이용할 수 있다. SKT의 AI 영상 보정·합성 기술을 통해 △AI 페이스 △AI 지우개 △AI 마스크 △AI 자르기 △AI 수평 △AI 베스트샷 △태그 추천 등의 기능을 사용할 수 있다.





다양한 게임을 광고 없이 무료로 즐길 수 있는 'A. game'은 재미로 보는 심리테스트, 상담·타로 콘텐츠 등 남녀노소 누구나 관심있어 할 만한 콘텐츠를 추가했다. 또 매일 퀴즈를 풀고 보상을 받을 수 있는 퀴즈 게임을 추가하고, 캐주얼 게임들의 주간 순위를 노출하는 리더보드를 도입했다.





향후 사용자가 카테고리 또는 난이도를 선택할 수 있게 하거나, A. 콘텐츠와의 연계를 강화하는 등 퀴즈 게임을 더 고도화 할 예정이다.





본인 취향에 맞는 개인화된 콘텐츠를 광고 없이 무료로 즐기는 'A. tv' 또한 콘텐츠의 주요 장면들을 AI 기술로 자동 추출한 AI 하이라이트인 'AI PLAY'를 선보인다. AI PLAY는 영화 등에서 주요 줄거리만 빨리 보고 싶은 고객들을 위해 영상 내 인물, 이벤트 등에 따라 AI가 의미 있다고 판단한 하이라이트 구간만 모아 영상을 자동 스킵하며 요약 시청하는 기능이다.





A. tv를 시청하는 중 AI PLAY 버튼을 선택하면 이용할 수 있으며, 사용자가 원하는 시점에 On·Off가 가능하다.

◆LGU+, 중소기업과 B2B 신사업 아이디어 발굴





LG유플러스(032640)는 B2B 분야 아이디어를 발굴하고 중소 사업자와 함께 성장하기 위해 개최한 'B2B 신사업 아이디어 공모전'에서 시장을 선도할 수 있는 아이디어를 제출한 4개 기업을 선정하고, 아이디어 상용화를 위한 업무협약을 체결했다.





프라이빗테크놀로지㈜ 김영랑 대표(왼쪽), LG유플러스 최택진 기업부문장(가운데), ㈜핏투게더 윤진성 대표(오른쪽)가 시상식에서 기념촬영을 하는 모습. ⓒ LG유플러스



올해 2회째를 맞는 아이디어 공모전은 지난 9월 무선을 비롯해 신사업, 빅데이터 등 B2B 사업 분야 전반에 걸쳐 총 19개 아이디어를 접수했다. 이 중 LG유플러스는 아이디어의 사업성, 창의성, 실현 가능성을 기준으로 내부 평가를 거쳐 △사업 부문 △선도기술 부문 △무선 분야 △신사업 분야 총 4개 영역에서 사업화가 가능하고 기술을 선도할 수 있는 아이디어를 제출한 기업을 선정했다.





LG유플러스 용산사옥에서 진행된 시상식에는 LG유플러스 최택진 기업부문장(부사장)과 중소 기업 대표 4인을 비롯해 주요 관계자가 참석했다.





사업부문에서는 'U+초정밀측위'를 이용해 '고정밀 운동분석 시스템' 개발을 제안한 '핏투게더'가 수상 기업으로 선정됐다. U+초정밀측위는 이동하는 단말의 위치정보를 센티미터(cm) 단위로 확인할 수 있는 솔루션으로, 핏투게더는 축구 농구 등 운동선수의 상세 운동 데이터를 축적하고 이를 기반으로 맞춤형 트레이닝이 가능하도록 돕는 고정밀 운동분석 시스템을 개발할 예정이다.





선도기술 부문은 사전에 지정된 통신 경로에 대해서만 무선공유기 및 라우터의 연결을 허용하는 '제로 트러스트 네트워크 통신서비스'로 보안 강화를 제안한 '프라이빗테크놀로지'가 수상했다.





무선 분야는 일회용컵 회수부터 보증금 반환까지 한 번에 처리할 수 있는 '일회용컵 스마트회수기' 제작을 제안한 '정한인프라'가, 신사업분야는 모빌리티 기기에 CCTV를 접목해 공장 사각지대를 최소화해주는 '산업현장 안전플랫폼'을 제안한 '넥스트케이'가 수상했다.





사업 부문과 선도기술 부문 선정 기업에게는 각각 5000만원, 무선 분야와 신사업 분야 선정 기업에게는 각각 2000만원 총 1억4000만원의 개발지원금이 전달됐다. 또 LG유플러스는 아이디어의 상용화를 위해 기획 단계부터 상품 출시까지 전 과정에서 협력하고, 상품화 후에는 패키지 상품을 제작하는 등 협업하기로 약속했다.





◆SKB "B tv로 콘솔게임 즐기세요"





SK브로드밴드는 글로벌 게임 퍼블리셔 CFK와 계약을 맺고 인기 콘솔게임 5개를 B tv에서 서비스한다. 닌텐도 스위치, 소니 플레이스테이션, 스팀 등 게임 전용 플랫폼이 아닌 TV 플랫폼으로 CFK의 게임 서비스를 제공하는 곳은 B tv가 유일하다.





ⓒ SK브로드밴드



CFK는 국내외 다양한 게임을 글로벌 유통하는 게임 전문 퍼블리셔로서 게임 IP를 콘솔과 PC를 포함한 여러 플랫폼에 맞게 리메이크하는 콘텐츠 프로바이더 역할도 하고 있다.





SK브로드밴드는 B tv를 통해 CFK의 대표 리메이크작인 '원더보이 리턴즈 리믹스'를 비롯해 일본 유명 IP '동방 프로젝트' 캐릭터들이 등장하는 '홍마성 레밀리아: 비색의 교향곡', 입소문으로 흥행한 '길고양이 이야기', 'QV' 등 5개의 게임 서비스를 제공한다. 올해 말까지 CFK의 게임을 10개까지 늘려 라인업을 확대할 계획이다.





이번에 B tv에서 선보이는 콘솔게임들은 모두 원작 자체로 흥행성을 검증 받았거나 닌텐도 스위치와 스팀 등 기존 게임 플랫폼에서 이미 입소문으로 유명한 게임들이다. 특히 직관적인 조작이 가능한 게임들로 구성해 남녀노소 누구나 TV로 쉽게 즐길 수 있다.





B tv '게임&앱' 메뉴에서 게임별 유료 구매 후 다운로드해 이용할 수 있으며, 서비스 론칭 기념으로 이달 말까지 두 개 이상의 게임을 구매하는 고객에게 게임 컨트롤러를 증정하는 프로모션도 진행한다.





B tv 콘솔게임을 지원하는 컨트롤러는 Xbox 컨트롤러, SHAKS 컨트롤러 등 안드로이드 호환 컨트롤러는 모두 이용이 가능하다. B tv 셋톱박스와 블루투스로 연결해 이용하면 된다.





SK브로드밴드는 오는 17일부터 20일까지 부산 벡스코에서 열리는 국내 최대 규모의 국제게임쇼 '지스타 2022'에도 CFK와 공동으로 참가해 해당 게임들을 시연하는 행사를 가질 계획이다.





◆네이버, 사용자가 자주 찾는 정보 담은 검색 콘텐츠 제공





네이버(035420)는 검색 메인 화면에서 특정 주제에 대해 사용자들이 가장 많이 찾는 질문과 답변을 빠르게 확인할 수 있는 지식 정보를 제공한다.





ⓒ 네이버



이러한 지식 정보는 신뢰성이 주요한 주제의 질의의 경우 'FAQ 블록'으로, 일상고민 등 다양한 답변을 담아야 하는 주제의 질의는 'Q&A 블록' 등의 스마트블록 형태로 제공된다.





먼저 FAQ 블록은 학자금 대출, 공황장애 등 정답이 있거나 신뢰도 높은 답변이 필요한 주제를 검색할 때 주로 노출된다. 사용자들이 지식iN 등에서 많이 찾아본 질문과 전문가 및 공식 출처 답변을 매칭해 제공한다. FAQ 블록은 올해 6월 주제군을 확대해 현재 일간 약 1600만 건의 질의에 대해 노출되고 있다.





이어 지난 10일부터 도입된 Q&A 블록은 생활·뷰티, 결혼·육아 등 사용자들의 다양한 의견과 반응 등 정보가 공유되는 주제를 검색할때 추가로 제공되는 검색 결과다. 예를 들어 친한친구 축의금, 데이트 비용 등의 키워드로 검색하면 해당 주제와 관련해 다른 사용자들이 이미 궁금해하는 질의에 대해 지식iN, 블로그, 카페 등에서 생성된 사용자들의 다양한 답변들이 매칭돼 한눈에 살펴볼 수 있다.





특히 각 서비스에 흩어져 있던 정보들을 네이버 검색을 통해 한번에 탐색 가능하기 때문에 검색 편의성이 더욱 높아질 것으로 예상된다.