[잇속] SKT·KT·LGU+ 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, AI컴퍼니 도약 속도





SK텔레콤(017670)은 국내 AI기술기업 코난테크놀로지 지분을 확보하고, 양사간 AI기술협력을 포함한 전략적 파트너십을 체결했다고 28일 밝혔다.





이상호 SKT CTO(사진 왼쪽)와 김영섬 코난테크놀로지 대표(사진 오른쪽)가 MOU 기념촬영을 하고 있는 모습. ⓒ SK텔레콤



SK텔레콤은 SK커뮤니케이션즈가 보유한 코난테크놀로지 지분 20.77%를 224억원(27일 종가 기준)에 인수해 23.9%를 보유한 김영섬 대표에 이어 2대 주주가 됐다.





SK텔레콤은 이번 투자 및 양사 전략적 파트너십이 AI 핵심 기술 확보 및 역량 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 특히 AI 서비스 A.(에이닷) 고도화 및 AI 를 바탕으로 BM을 혁신하는 AI 대전환에 기여함으로써 AI컴퍼니 진화에 속도를 더할 수 있을 것으로 판단하고 있다.





양사는 시너지 창출을 위해 인력 교류 및 기술 협력과 시장 확대 등 다양한 분야에서 구체적 협업 방안을 검토할 예정이다. 양사가 강점을 가진 AI기술과 축적된 경험을 활용하고, AI 반도체기업 사피온과 협력해 신규 B2B 시장을 창출하는 협력도 가능할 것으로 예상하고 있다.





SK텔레콤은 AI 컴퍼니 비전 달성을 위한 혁신 속도를 높이기 위해 AI 핵심 기술과 역량을 보유한 기업에 대한 투자 및 파트너십을 앞으로도 강화해 나갈 방침이다.





◆KT-LG화학, 친환경 셋톱박스 확산 맞손





KT(030200)가 27일 노보텔 앰배서더 서울 동대문에서 LG화학 및 가온미디어, 마르시스, KT스카이라이프(053210), HCN과 함께 '친환경 임대 단말 생산체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.





(왼쪽부터) KT 경영기획부문장 박종욱 사장, LG화학 남철 부사장, 가온미디어 임동연 대표이사, 마르시스 박용규 대표이사, KT스카이라이프 김철수 사장, HCN 홍기섭 사장이 업무협약을 마치고 기념촬영을 하고 있는 모습. ⓒ KT



각 사는 이번 협약을 통해 친환경 셋톱박스 생산 체계 구축과 모뎀 등 통신 관련 단말 장비의 친환경 소재 적용 확대에 상호 협력한다.





KT는 매년 KT그룹에서 발생하는 약 300톤 가량의 셋톱박스 등 플라스틱 폐기물을 LG화학의 재활용 과정을 거쳐 친환경 원료로 추출하고, 이를 파트너사와 함께 친환경 단말로 재생산하여 확산하는 선순환 프로세스를 완성한다는 계획이다.





우선 올해 생산 예정인 Genie TV 셋톱박스A 중 약 1만대 가량을 친환경 셋톱박스로 제작한다. 또 내년부터는 생산을 대폭 확대해 매년 500만대 수준의 친환경 단말 장비를 공급하고 2027년까지 2000만 대 이상 적용할 방침이다.





◆LGU+, 무너송 수어 버전으로 청각장애인 응원





LG유플러스(032640)가 청각장애인을 응원하기 위해 자사 대표 캐릭터 '무너'로 만든 노래 '무너송 2탄'의 수어 버전 뮤직비디오를 제작했다.





무너송 2탄 수어 버전 뮤직비디오 포스터. ⓒ LG유플러스



지난 8월 공개된 무너송 2탄 뮤직비디오는 밝은 멜로디와 '무너 지지 않아' 등 희망을 담아 만든 가사가 특징이다. 약 2달 만에 유튜브 조회수 100만회를 기록할 정도로 큰 인기를 끌고 있다. 작년에 제작된 무너송 1탄은 유튜브 조회수 500만회를 기록한 바 있다.





무너송 2탄 수어 버전 뮤직비디오는 청각장애인 지원 사회복지단체 사랑의달팽이와 종합광고기업 펜타클이 공동으로 진행하는 '릴레이 수어 프로젝트'의 일환으로 제작됐다. 사랑의달팽이 소속 전문 수어 통역사가 재능기부로 참여해 전문성을 높였다. 향후에도 CM송 기반 광고캠페인 영상 등 청각장애인이 쉽게 즐길 수 있는 콘텐츠를 지속 제작할 예정이다.





◆네이버, MY뉴스 20대판 선봬





네이버(035420)는 27일부터 20대 이용자의 관심사, 뉴스 소비 패턴을 반영한 'MY뉴스 20대판'을 실험적으로 선보이고, MY뉴스의 뉴스 추천 개인화 강화 등 뉴스 서비스 다양화에 나선다.





ⓒ 네이버



기존 MY뉴스판은 AI 알고리즘에 기반해 다양한 주제와 형식의 개인화된 뉴스를 소개해왔고, 네이버는 쉽고 재미있는 콘텐츠 소비에 익숙한 20대 이용자를 겨냥한 'MY뉴스 20대판'을 추가하며 뉴스 소비의 선택지를 넓혔다.





MY뉴스 20대판은 숏폼과 20대가 최근 많이 소비한 기사 중에서 주요 키워드 형태로 추출한 뉴스를 소개해 이슈 파악에 용이한 '요즘 키워드' 등으로 구성된다.





이 밖에 개인 관심사뿐 아니라 또래 관심사도 파악할 수 있도록 20대가 많이 소비한 뉴스를 랜덤하게 보여주는 '많이 본 뉴스', 개인화 추천 기사 중 20대의 관심사를 반영한 기사 위주로 노출되는 '오늘 이 뉴스'도 선보인다.





20대의 관심사를 기반으로 보다 세분화된 주제별 뉴스를 소비할 수 있는 것도 'MY뉴스 20대판'의 특징이다. 네이버는 재테크, 여행·레저 등 기존 섹션 뉴스보다 더 세분화된 관심 주제에 맞는 기사를 추천하는 '관심뉴스', 언론사가 특정 주제별로 직접 선정한 기획 기사를 키워드 형태로 제공하는 '심층기획 뉴스' 등을 통해 20대 이용자의 뉴스 소비 트렌드에 발맞출 예정이다.