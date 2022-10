"이번에는 중남미" 현대차그룹, 부산세계박람회 유치 총력

[프라임경제] 현대자동차그룹이 중남미 지역에서 2030 세계박람회 부산 유치에 대한 우호적 분위기를 조성하고, 적극적인 부산 유치 지원 활동을 펼친다.





2030 부산세계박람회는 기후변화 등 인류가 직면한 과제를 해결하기 위해서는 인간과 자연, 기술 상호 관계에 근본적 대전환이 필요하다는 문제의식에서 '세계의 대전환, 더 나은 미래를 향한 항해(Transforming Our World, Navigating Toward a Better Future)'를 주제로 정했다.





현대차그룹은 27일 장재훈 현대차 사장이 2030 부산세계박람회 유치 활동을 위해 △바하마 △칠레 △파라과이 중남미 3개국을 방문한다고 밝혔다. 중남미는 △유럽(48개국) △아프리카(45개국) 다음으로 많은 총 29개국의 국제박람회기구(BIE) 회원국을 보유하고 있어, 2030 세계박람회 유치전의 캐스팅보트 지역으로 꼽히고 있다.





ⓒ 현대자동차그룹





장재훈 사장은 26일(현지시간)부터 5박6일간 △바하마 나소 △칠레 산티아고 △파라과이 아순시온 3개국 주요 도시를 차례로 방문해 세계박람회 유치국 투표에 의사결정을 내릴 수 있는 최고위급 인사를 만나 부산의 경쟁력과 미래비전 등 2030 부산세계박람회의 청사진을 설명하며 부산 유치 지지를 요청한다.





특히 이들 국가들이 기후변화 대응 및 지속가능 성장에 관심이 많다는 점을 감안해 디지털 기술을 기반으로 미래형 친환경 스마트 시티로 도약 중인 부산과 대한민국의 역동성과 미래지향성을 부각시켜 부산이 2030 세계박람회의 최적지임을 강조할 계획이다.





아울러 K-POP을 넘어 언어와 음식 등 한국 문화 전반으로 범위를 넓혀가고 있는 중남미 지역의 한류 열기를 고려해 부산이 보유한 세계적 수준의 관광 인프라와 영화·게임 등 K-Contents(콘텐츠)를 활용한 부산세계박람회의 차별화된 비전도 적극 전달한다.





장재훈 사장은 현대차그룹과 방문 국가 간 미래 협력사업 및 지역 사회공헌활동에 대해 논의하고 지속가능한 성장을 위한 공감대 형성에도 나선다. 이들 정부에서 추진 중인 전기차 보급과 충전인프라 구축 등 친환경차 육성 정책 관련 상호 협력 방안도 의견을 교환할 계획이다.





이와 함께 중남미 지역의 자동차 인재 육성을 위해 현지 대학 자동차학과와 연계한 산학협력 프로그램 운영, 교보재 지원 등 향후 중남미 지역에서의 다양한 사회공헌사업 가능성도 협의한다.





현대차그룹 관계자는 "전 세계가 주목하는 K-컬처와 디지털 혁신 기술을 기반으로 인류의 새로운 가능성을 모색하는 부산세계박람회 주제에 중남미 지역의 공감대가 클 것이다"라며 "현대차그룹은 부산세계박람회의 성공적 유치를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 현대차그룹은 국제박람회기구(BIE) 회원국으로부터 지지를 이끌어 내기 위해 전 세계에 펼쳐져 있는 현대차그룹 권역본부 차원에서 현지 득표활동에 나서는 동시에 공식 SNS 채널을 통해 글로벌 홍보 콘텐츠를 제작하는 등 2030 부산세계박람회 유치 지원 활동을 온·오프라인에서 전방위로 전개하고 있다.





현대차그룹 중남미 및 유럽권역본부는 지난달 △우루과이 △칠레 △페루 △파라과이 중남미 4개국과 △세르비아 △슬로베니아 유럽 2개국 주요 인사들을 만나 유치전을 펼쳤다.





또 지난 7월에는 중남미 주요 10여 개국 장·차관급 고위 인사들을 현대 모터스튜디오 부산으로 초청해 2030 세계박람회 개최지로서 부산의 경쟁력을 설명하고 각국의 지지를 요청했다.





이와 함께 현대차그룹은 10개 글로벌 SNS 채널에 부산의 우수한 관광 인프라와 문화 콘텐츠 등 부산의 세계박람회 개최 역량과 미래비전 등을 담은 콘텐츠를 영어와 한국어로 제작해 발행하고 있다.





현재까지 숏폼영상, 카드뉴스 등 부산이 세계박람회 개최 최적 도시임을 알리는 총 16개의 콘텐츠를 발행했고, 글로벌 홍보 콘텐츠의 노출수가 5700만을 넘어서는 등 전 세계 네티즌들로부터 큰 호응을 얻고 있다.