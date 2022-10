[이BIO] JW중외제약·현대바이오·경희의료원 외

[프라임경제] 10월18일 제약·병원 및 바이오업계 소식.





JW중외제약(001060)은 '아이키드림 골드' 리뉴얼 제품을 출시하고 본격적인 마케팅 활동에 돌입했다.

'아이키드림 골드'는 어린이 성장 발달에 도움을 주는 특허원료인 초유단백분획물 CBP(성장촉진용 식품 조성물 특허)를 주성분으로 하는 어린이 영양제다.

리뉴얼 제품은 기존 주성분 CBP, 해조칼륨에 CPP(카제인포스포펩타이드), 비타민D, 마그네슘, 나이아신 등 4종을 추가해 어린이 영양 발달에 필요한 성분을 대폭 강화했다. 성분 보강 내용을 소비자가 한눈에 확인할 수 있도록 패키지 전면에 표시했다.

특히, 이산화규소, 합성착향료, 스테아린산 마그네슘, 히드록시프로필 메틸셀룰로스 등 화학부형제를 일절 사용하지 않아 안전성을 높였다.

또 제품마다 개별 QR코드와 보안코드가 부여된 스티커를 제품 상단에 부착했다. JW중외제약 정품인증은 물론 미개봉 제품임을 확인할 수 있다.





현대바이오(048410)는 자사의 항바이러스제 후보물질인 CP-COV03의 코로나19 임상2상에서 인체내 약물의 흡수율을 파악하기 위해 임상 참여자를 대상으로 모집한 채혈 인원이 지난 13일로 목표 인원 60명을 모두 채웠다고 발표했다.





이들 60명의 혈액은 곧바로 전문기관에 전달돼 CP-COV03의 체내 흡수율 분석이 이뤄진다.





이번 채혈은 니클로사마이드를 주성분으로 한 CP-COV03의 인체내 흡수율을 확인하기 위한 것으로, 현대바이오는 체내 흡수가 안 돼 지나치게 낮았던 니클로사마이드의 생체이용률을 자사의 첨단 약물전달체(DDS) 기술로 최고 43배까지 끌어올리는데 성공하고 CP-COV03를 개발했다.





이번 혈액 분석에서 CP-COV03의 인체내 흡수율이 파악되면 현대바이오가 세계 최초로 난제를 해결한 니클로사마이드의 생체이용률이 사람 몸 속에서 확인된다는데 큰 의미가 있다.





니클로사마이드는 코로나19를 비롯해 에이즈, 천연두, HPV(인유두종 바이러스), 대상포진 등 30종 이상의 바이러스 감염질환에 뛰어난 항바이러스 효능을 낸다는 사실이 세계 유수 연구기관들의 세포효능시험 결과로 이미 밝혀져 있다. 하지만 니클로사마이드가 인체 내에서도 유의미한 농도로 흡수된다는 사실을 입증한 사례는 지금까지 전혀 없다.

현대바이오는 전임상에서 CP-COV03가 코로나19 바이러스 증식을 50% 이상 억제하는 혈중 유효약물농도(IC50)를 세포 단위가 아닌 생명체 내에서 24시간 이상 유지함을 세계 최초로 입증한 바 있다.





휴젤(145020)이 최근 남미 의료전문가들(HCPs)을 대상으로 'GLAM 2022' 첫 행사를 성료했다.





GLAM(Global Aesthetics Masterclass)은 휴젤이 글로벌 시장 내 경쟁력 강화를 위해 마련한 해외 의료전문가 초청 프로그램으로, 이번에 콜롬비아·에콰도르 KOL(Key Opinion Leader) 20여명과 현지 유통 파트너사 '애보트(Abbott)'의 주요 관계자를 초청, 3일간의 일정을 성황리에 마무리했다.





행사 첫 일정으로는 '거두공장' 투어를 진행했다. 거두공장은 휴젤의 국내 시장 점유율 1위 보툴리눔 톡신 브랜드 '보툴렉스' 및 HA필러 브랜드 '더채움'의 주요 생산기지로, 글로벌 스탠다드에 부합하는 우수한 생산 시설과 기술력 등을 소개했다.





현장 시술 강연(Live Demo)도 마련됐다. 수아이성형외과 안태주 원장은 '한국의 톡신·필러 시술 테크닉(Latest Korean Toxin/Filler Injection Technique)'에 대해, 피어나클리닉 최호성 원장은 'HA필러와 보툴리눔 톡신 시술을 통한 얼굴 중·하안부 윤곽 개선(How to Re-Contour Mid & Lower Face with Highlighting Injection Technique using HA Filler and Toxin)'에 대한 강연을 진행했다.





특히, 이번 현장 시술 강연은 기존에 경험해보지 못했던 한국의 새로운 시술 테크닉을 전수받을 수 있는 자리라 참여자들의 열띤 호응을 얻었으며, 보다 최적의 시술 노하우를 전하기 위해 남미지역 환자를 섭외하는 등 참여자들을 고려한 맞춤형 강연 진행으로 긍정적인 평가를 받았다. 현장 강연 후 진행된 질의응답 시간에는 'MISBIB(Multiple Intradermal Small Bolus Injection of Botulinum Toxin, 진피내소분주사법)' 테크닉에 대한 심도 깊은 토론이 이어지는 등 적극적인 참여가 이어졌다.





부채표 가송재단과 대한약학회는 '제 4회 윤광열 약학공로상' 수상자에 김창종 중앙대학교 약학대학 명예교수 '제 15회 윤광열 약학상' 수상자에 이석용 성균관대학교 약학대학 교수를 각각 선정했다.





김창종 중앙대학교 약학대학 명예교수. © 동화약품 '윤광열 약학공로상'은 10년 이상 국민 건강 증진에 헌신하고, 국내 약학 발전에 공로가 큰 대한약학회 회원에게 수여되는 상이다. 김창종 명예교수는 대한약학회와 약학계 전반의 발전을 위한 40여년간의 공로를 인정받아 윤광열 약학공로상 수상자로 선정됐다. 김창종 명예교수는 대한약학회와 병태생리학 교육을 약학대학에 도입하고 6년제 약학교육 정착에 기여해 현재의 약학교육의 기반을 마련했다.





대한약학회 영문 학술지 APR(Archives of Pharmacal Research)이 SCI(expended) list에 등재되는데 기여했으며, 대한약학회관 건축기금 모금을 시작하고 학술대회 논문 초록 인터넷접수 자동화시스템을 구축해 대한약학회 발전에 공헌했다. 뿐만 아니라 왕성한 병태생리학 및 독성연구를 수행해 34편의 SCI학술지 게재 논문을 발표하고, 특허 2건과 제품화 6건의 업적을 이뤘다.





'윤광열 약학상'은 국내 약계의 학술 발전에 기여하고 10년 이상 연구업적이 탁월한 회원에게 수여되는 상으로, 올해 15년차를 맞았다. '윤광열 약학상'을 수상한 이석용 교수는 30년 넘게 학계에 종사하며 국내 제약연구의 국제적 위상을 크게 높이고 제약연구 발전에 크게 기여했다.





약물유전체 연구를 통한 개인맞춤약물/개인맞춤요법을 주로 연구하며 지난 10년간 38편의 SCI논문을 교신저자로 발표했으며, APR을 단기간에 JCR(Journal Citation Reports) 상위 10%급의 학술지로 성장시켜 국제적으로 유수한 저널로 발전시켰다. 또한 지난 9월에는 새로운 SCI 저널 Drug Targets and Therapeutics(DTT)를 창간해 국내 제약연구자들의 연구활동 기반을 확대했다.





경희대병원 가정의학과 장호석 전공의가 지난달 30일부터 3일간 진행된 대한가정의학회 추계학술대회에서 전공의 우수논문상(구연부문)을 수상했다.





기능성 변비가 지역사회 거주 노인의 인지저하에 미치는 영향을 알아보고자 진행된 해당 연구는 한국노인노쇠코호트 참가자 중 70-84세 851명을 선정해 2년간의 인지기능 변화를 추적·관찰했으며, 로마기준(ROME IV criteria)에 의거해 기능성 변비 유무를 확인한 후 그룹화했다.





또한, 나이, 성별, 우울증 여부, 다약제 복용유무 등 잠재적 변수를 조정했으며 변비 유발 및 인지 저하를 악화시킬 수 있는 항정신병 약물 복용자는 제외했다. 그 결과, 변비군의 단어목록재인검사 점수의 평균 감소량(-0.54점)이 비변비군의 점수 평균 감소량(-0.07점)보다 통계적으로 유의미하게 큰 것을 확인했다. 즉, 변비가 인지장애의 위험요소 중 하나임을 보여주는 결과다.





한편, 수상한 논문은 '기능적 변비와 지역사회 거주 노인의 2년 후 단어목록재인검사 점수 감소의 관련성 : 한국노인노쇠코호트'(Functional Constipation is Associated with a Decline in Word Recognition 2 Years Later in Community-Dwelling Older Adults: The Korean Frailty and Aging Cohort Study)로 대한노인병학회에서 발행하고 있는 학회 학술지 'AGMR'(Annals of Geriatric Medicine and Research) 9월호에 게재됐다.