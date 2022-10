[변화 의령] '부자탄생~솥바위 전설'…국내 유일 '제1회 부자 축체' 28일 개최

대한민국에서 유일무이한 '부자기운'의 '2022 의령 리치·리치 페스티벌'은 오태완 의령군수가 지향하는 의령의 과거와 현재를 넘어 미래 의령을 구상하는 보다 큰 그림에서 출발했다.

한편 조선시대 한 도사가 의령 정암철교의 우뚝 솟은 큰 바위, 가마솥을 닮았다고 해서 '솥바위'로 불리는 바위 수면 아래 세 개의 발이 가리키는 주변 20리(약 8km)에 큰 부자가 나올 것을 예언했다.

북쪽엔 △삼성 창업주 이병철 회장 △남쪽은 LG 창업주 구인회 회장 △동남쪽에는 효성 창업주 조홍제 회장, 한국 3대 재벌 총수를 실제로 배출했다.





우연히도 삼성-LG(금성)-효성 세 그룹 모두 그룹명에 별 성(星)자가 들어간다. 세계 공통으로 하늘의 별은 신묘한 소원의 대상이다.





지난 1940년 개봉한 디즈니 피노키오 사운드트랙 'When you wish upon a star'는 '별에게 소원을'이라는 뜻을 담고 오랜 시간 수많은 어린이의 꿈을 키웠다. 어쩌면 '부자와 소원'은 의령에는 운명 그 자체라고 볼 수 있다.





오태완 군수와 부자 서포터즈들이 성공적인 축제를 위해 의지를 다지고 있다. ⓒ 프라임경제 이런 배경에서 출발한 의령군은 모든 사람에게 이 축제가 인생 변화의 시작이자 새로운 계기가 될 것을 기대하며, 축제 주제를 '인생 전환점'으로 정했다.





의령군은 '리치·리치 페스티벌'에서 간직한 소원도 빌어보고, 부자 기운도 받고, 인생 행운도 바꿔보는 '행복한 상상'을 선물한다는 계획이다.





오태완 의령군수가 변화 의령과 살기좋은 미래의령을 위해 깊은 마음으로 소망하고 있다. ⓒ 프라임경제 오는 10월28일부터 30일까지 개최하는 이번 축제는 소원잎 달기와 소원잎 띄우기가 진행되며, 개막식에는 '음악으로 부자 되는 날'을 주제로 국내 정상급 오케스트라와 성악가가 함께하는 '리치 클래식 콘서트'와 음악·불꽃·레이저·조명이 어우러진 '리치 멀티쇼'를 선보인다.





뿐만 아니라 '기운 받는 날, 인생 전환의 날'을 주제로 한 △부잣길 걷기 △리치 워크미션 △소원 명상요가 △별멍하며 소원빌기 등 소소하지만 확실한 행복을 찾는 특색 있는 프로그램이 관광객들을 맞이한다.