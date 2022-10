[이BIO] 동아에스티·현대바이오·JW중외제약 외

[프라임경제] 10월6일 제약·병원 및 바이오업계 소식.





동아에스티(170900)는 동대문구 용두동 본사에서 국가임상시험지원재단과 글로벌 미도입의약품 국내도입을 위한 업무 협약을 체결했다.





이번 협약은 국내 미충족 의료 수요를 해소하고, 희귀·난치성 질환 환자들의 치료 기회를 확대함으로써 국민 건강 증진에 기여하고자 마련됐다.





동아에스티와 국가임상시험지원재단의 글로벌 미도입의약품 국내도입을 위한 업무 협약 체결식에서 동아에스티 김민영 사장(오른쪽)과 국가임상시험지원재단 배병준 이사장이 기념 사진을 촬영하고 있다. © 동아에스티



협약에 따라 동아에스티와 국가임상시험지원재단은 해외에서는 개발 및 시판됐으나 미도입된 신약을 국내로 도입하기 위해 해당 의약품 정보를 공유하고 도입에 필요한 상호 협력을 이어갈 계획이다.





국가임상시험지원재단은 전문가 그룹의 자문을 토대로 도출한 '국내 미도입 글로벌 신약의 국내 도입방안' 결과를 동아에스티에게 공유한다. 이를 바탕으로 동아에스티와 국가임상시험지원재단은 국내 미도입 신약 244종의 국내 도입을 위해 협력할 계획이다.





국가임상시험지원재단은 국내 임상시험의 글로벌 경쟁력 강화 및 신약 개발 역량 확보를 목표로 설립된 보건복지부 산하 재단법인이다. 의약품 임상시험 기반 조성, 국내외 임상시험 관련 지원 사업, 임상시험 활성화를 위한 제도의 조사 및 연구, 임상시험 관련 전문인력 양성 및 인증 등의 사업에 주력하고 있다.





현대바이오(048410)는 최근 일본의 최대 임상연구 기업인 세키스이 메디컬(Sekisui Medical)에 의뢰해 진행한 약물의 생체분포 실험에서 방사성 동위원소를 부착(labeling)한 폴리탁셀을 동물(설치류)에 투여한 결과, 췌장에 도달한 약물농도가 혈액 대비 최고 7.5배에 달했다고 발표했다.





췌장암에 걸리면 췌장을 둘러싼 조직이 주변 혈관에 압력을 가해 약물 전달을 막기 때문에 현재까지 췌장암을 치료하는 항암제는 매우 드문 것으로 알려져 이번 실험결과가 주목된다.





이번 일본 실험에서 폴리탁셀의 약물농도는 췌장 이외 위, 간, 폐, 대장 등 주요 장기에서도 혈액 대비 3.7~10.7배로 나타나 폴리탁셀이 췌장암 외에도 여러 암종을 치료할 수 있는 범용성 약물이 될 수 있음을 보여줬다.





생체분포 실험은 생명체에 투약한 약물이 주요 장기에 어떻게 전달 및 분포되는지를 확인하는 실험으로, 현대바이오는 글로벌 임상을 위해 폴리탁셀의 메커니즘 규명 과정의 일환으로 이번 실험을 진행했다.





이번 실험 결과로 현대바이오는 인체내 최대무독성한도(NOAEL) 이내 용량의 폴리탁셀 투여로 암환자들이 고통없이 항암치료를 받을 수 있도록 한다는 목표로 자사가 명명한 차세대 항암요법인 '노앨 테라피(NOAEL therapy)'의 탄생에 한 발 더 다가섰다는 평가를 받고 있다.





JW중외제약(001060)은 인공지능(AI) 신약 개발 전문기업 디어젠과 AI 기반의 혁신신약 개발을 위한 공동연구 협약을 체결했다.

양사는 이번 협약에 따라 디어젠의 AI 신약 개발 플랫폼 'DEARGEN iDears'를 활용해 JW중외제약이 개발하고 있는 신약후보물질의 신규 적응증을 탐색하고 개발 가능성을 검증하게 된다.

JW중외제약은 인공지능 신약 개발 전문기업 디어젠과 AI 기반의 혁신신약 개발을 위한 공동연구 협약을 체결했다. © JW중외제약



DEARGEN iDears는 기존 약물에 대한 최적의 적응증 탐색뿐만 아니라 신규 약물 발굴 및 디자인, in-vitro 약효 검증 등 신약개발 초기 연구 단계를 인공지능으로 단축시켜주는 플랫폼이다. 디어젠은 영국 제약·바이오 투자 전문 리서치 기업인 Deep pharma intelligence가 올해 1분기 발행한 DPI리포트에서 3년 연속 글로벌 톱 AI 신약 개발 플랫폼 기업으로 선정된 바 있다.

JW중외제약은 앞으로 자체 신약개발 역량을 기반으로 혁신적인 플랫폼을 보유한 바이오텍들과의 연구협력을 더욱 확대해 나갈 방침이다.

부채표 가송재단이 후원하는 대한의학회 의학공헌상은 우리나라 의학 발전 기반 조성에 헌신적으로 공헌한 개인 또는 단체에게 수여하는 상이다. 신영수 명예교수는 동아시아 국제 보건의료 발전에 크게 기여한 공로를 인정받아 올해 수상자로 선정됐다.





50여년간 국내 및 국제 보건 증진에 공헌한 신 교수는 제 2대 건강보험심사평가원장을 역임하며 현재 심평원의 토대를 닦았으며, 2009년부터 10년간 세계보건기구(WHO) 서태평양지역 총장으로 활동하며 서태평양 지역의 보건의료교육 및 제도의 발전을 주도했다.





이러한 공로를 인정받아 2003년 국민훈장 모란장에 이어 2015년에는 우리나라 국민이 받을 수 있는 최고의 훈장인 무궁화장을 수상했다. 또한 서울대학교 의과대학 내 의료관리학 교실을 창설, 의료정책과 의료관리학을 독립적인 학문분야로 정립해 보건의료 환경의 발전 기반을 마련했으며 후학 양성에도 힘썼다.





시상식은 6일 열리는 대한의학회 창립 56주년 기념식에서 개최될 예정이다.





휴젤(145020)이 현지 시간으로 지난달 29일부터 1일까지 3일간 'IMCAS Asia 2022'에 참가했다.





IMCAS Asia는 세계 3대 미용ㆍ성형학회 중 하나인 IMCAS(International Master Course on Aging Science, 국제미용성형학회)의 아시아 지역 학술 행사로, 미용·성형 분야 관련 최신 지견 공유부터 시술 노하우 전수까지 다양한 학술 콘텐츠 제공으로 권위를 인정받고 있다. 올해 행사는 태국 방콕 아테나 호텔에서 개최돼 의료 관계자 약 2000여 명이 참석했다.





휴젤은 이번 학회에서 '인더스티리얼 세션(Industrial Session)'에 참여, '한국의 진보된 기술력이 담긴 보툴리눔 톡신 제제 '보툴렉스(수출명 Aestox)'의 다양한 활용 방안(Making the best use of Botulinum Toxin : Advanced Techniques in Korea)'을 주제로 단독 학술 심포지엄을 진행했다.





특히 이번 심포지엄에서는 한국 대표 보툴리눔 톡신 제제 보툴렉스의 특장점과 더불어 각 부위별 시술 방법 및 시술법의 기본이 되는 안면해부학에 대한 심도 있는 강연이 진행돼, 인더스트리얼 세션으로는 이례적으로 약 250여 명이 참가해 많은 주목을 받았다.





이원 원장의 '안면 근육 움직임에 따른 시술(Dynamic Evaluation of facial muscles : 3D Skin Displacement Vector Analysis Using a Facial Painting Model)' 강연을 시작으로 △홍기웅 원장은 눈가와 미간, 안와 주변(Periorbital Rejuvenation with Letibotulinum Toxin A) △고익수 원장은 관자놀이, 승모근 및 비복근(Uncommon Location for Letibotulinum Toxin A Usages) △윤창운 원장은 입가 주변(Mouth Corner Lifting by DAO Muscle and Cobble Stone Appearance Correction)에 대한 발표를 진행했다.





조정목 원장의 보툴리눔 톡신 제제 전반(Immunology, Purity, Duration, and Potency of Botulinum Toxin)에 대한 강연을 끝으로 휴젤 의학본부 문형진 부사장의 주도 아래 참여자들과 질의응답 시간을 진행, 열띤 호응 속에서 마무리됐다.





현대약품(004310)의 '랩클 마일드 클렌징 젤'이 대한민국 1등 뷰티 앱 '화해'의 화장품 설문회(이하 화화설)에서 사용감 만족도 97%의 평가를 받았다.





© 현대약품 이번 설문은 화해 설문단 293명이 2주간 마일드 클렌징 젤을 사용하고 총 15개의 설문에 응답하는 형식으로 진행했다.





사용감 만족도 97%를 기록한 이번 설문 결과에 따르면 사용감 만족도 외에 △순한 느낌 97% △피부 자극 거의 못느낌 97% △매일 사용하기에 부담 없음 96% △수분감 만족도 95% 등으로, 설문조사가 진행된 15개 항목 중 12개 항목에서 93% 이상의 만족도를 보였다.





랩클 마일드 클렌징 젤은 동물성 원료, 동물 유래 원료 등을 사용하지 않아 이탈리아 비건 인증을 받았으며, 촉촉하고 가벼운 제형에 약산성 거품으로 자극이 없고 부드러운 세안이 가능하다는 장점을 가진 제품이다.





현대약품은 이번 화화설 호평을 기념해 오는 23일까지 랩클 홈페이지와 네이버 스마트 스토어에서 할인 프로모션을 진행한다.





이번 프로모션에서는 '클렌징 젤+토너 세트' 30%, '클렌징 젤+스텝 다운 모이스처라이징 크림 세트' 30%, '펩타이드20 크림+리필 세트' 30%, '클렌징 젤 단품 또는 랩클 스킨케어 단품'을 10% 할인을 진행한다.





경희대학교치과병원 바이오급속교정센터 김성훈 교수(교정과)와 국립중앙의료원 정도민 교원(치주과)이 공동으로 폐쇄성 수면무호흡의 종합적인 평가와 진단 및 치료법을 총 망라한 '수면무호흡'을 출간했다.





이 책은 'Management of Obstructive Sleep Apnea' 의 번역본으로 총 5장에 걸쳐 폐쇄성 수면무호흡의 정의와 개념, 진단적 고려, 치료법 그리고 양악 전방이동 수술법을 담고 있다. 세계적으로 수면무호흡 분야의 저명한 54명의 의과, 치과 전문가들이 모여 특정 진료 분야의 치료 방법에만 집중하지 않고 의학, 치의학 영역의 다양한 의견을 종합적으로 다룬 것이 특징이다.