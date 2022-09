[프라임경제] SK텔레콤(017670)은 부산 EXPO 유치 기원 행사로 열리는 방탄소년단 콘서트 티켓 교환권을 추첨 제공하는 'BTS <Yet To Come> in BUSAN' 콘서트 초대 이벤트를 시행한다고 29일 밝혔다.