[잇속] KT·LGU+·SKB 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆KT, 글로벌 AI 동맹 결성





KT(030200)는 캐나다 토론토에 위치한 '벡터 연구소'와 파트너십을 체결하고 DIGICO사업의 중요한 축인 인공지능(AI) 분야에서 연구개발(R&D)과 사업 협력에 나선다고 23일 밝혔다. 이는 국내 기업 중 최초로 벡터 연구소와 협력 체계를 구축한 것이다.





KT 전략기획실장 김채희 전무(좌)와 벡터 연구소 CEO 가스 깁슨(Garth Gibson)이 22일(현지 기준) 캐나다 토론토에 위치한 벡터 연구소에서 파트너십 체결 후 기념촬영 하고 있는 모습. ⓒ KT



벡터 연구소는 2017년 캐나다 온타리오주와 민간기업의 투자로 설립됐다. 딥러닝 창시자이자 AI 최고 권위자인 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton) 교수가 공동으로 설립하고 수석 자문관으로 참여하고 있다.





KT는 이번 파트너십 체결을 통해 벡터 연구소와 AI분야에서 △공동 R&D △전문 인재 양성 △글로벌 생태계 확대 등 3가지 분야에서 협업을 진행한다. 우선 양사는 공동 연구 프로젝트를 통해 대용량 AI모델 기반의 음성인식과 비전 AI 등의 기술을 KT AI 서비스에 적용한다는 방침이다. 국내 300만 이상 가입자를 확보하고 있는 기가지니 서비스로 확보한 음성인식 기술을 AICC(AI컨택센터)와 AI통화비서 고도화에 활용할 예정이다.





또 벡터 연구소의 교육 프로그램을 활용해 세계 최고 수준의 AI인재양성 확대에 나선다. KT내부 전문 R&D 인력 육성 외에도 에이블스쿨 등 KT가 운영하고 있는 청년 인재 양성 프로그램을 글로벌 수준으로 향상시켜 국가 AI인재 양성에 기여한다는 방침이다. 아울러 KT와 벡터 연구소가 보유한 AI생태계를 연계해 국내 서비스 개발에 필요한 현지 유망 스타트업 발굴과 함께 국내 AI 테크 기업들 대상으로 글로벌 진출 지원도 계획하고 있다.





◆LGU+, 레고랜드 야간개장에 고객 무료 초청

LG유플러스(032640)가 레코랜드 코리아 리조트(이하 레고랜드)와 협력해 10월 한달간 매주 금요일 자사 모바일 고객을 국내 테마파크인 레고랜드 야간 개장에 무료로 초청하는 '나이트투어 이벤트'를 진행한다.





LG유플러스가 레코랜드 코리아 리조트와 협력하여 10월 한달간 매주 금요일마다 자사 모바일 고객을 국내 테마파크인 레고랜드 야간 개장에 무료로 초청하는 '나이트투어 이벤트'를 진행한다. ⓒ LG유플러스



이번 나이트투어는 레고랜드가 제휴사 고객을 위해 야간에 개장하는 최초 사례로, LG유플러스는 고객 로열티 강화를 위해 이벤트를 마련했다고 설명했다.





나이트투어 이벤트는 10월 매주 금요일(7일, 14일, 21일, 28일) 오후 3시부터 10시까지 레고랜드를 이용할 수 있는 행사다. 오후 7시부터 10시까지 야간에는 오직 U+고객과 동반자만 레고랜드 이용이 가능하다. 고객은 다양한 놀이기구와 어트랙션 뿐 아니라 인디밴드 공연, 브루어리 존 등 양사가 마련한 특별 나이트투어 프로그램을 즐길 수 있다.





참여를 원하는 U+고객은 이벤트 페이지에서 최대 3명의 동반인원을 선택한 후 응모하면 된다. 동반 인원은 이용중인 통신사와 관계없이 입장 가능하다. 카카오톡에서 '유플맘톡' 채널 친구 추가 시 이벤트 신청기간 알림톡을 받을 수 있으며, 추첨을 통해 회차별로 약 3000명의 고객을 선정할 예정이다.





LG유플러스는 10월3일부터 28일까지 레고랜드를 방문하는 U+고객을 위해 레고랜드 버스도 주중 매일 1대를 운영한다. 나이트투어 이벤트 페이지 내 별도 '레고랜드 버스 신청' 탭에서 방문날짜를 선택한 후 거주지역을 기반으로 버스 운영 신청 가능하다.





◆SKB, 클래스101+ B tv 독점





SK브로드밴드는 국내 1위 온라인 클래스 플랫폼 구독 서비스 '클래스101+'를 IPTV 최초로 B tv에서 독점 제공한다.





ⓒ SK브로드밴드



클래스101+는 430만 명의 수강생과 13만 명의 강사(크리에이터)를 보유한 온라인 클래스 플랫폼 '클래스101'이 제공하는 강의 구독 서비스다. B tv에서 클래스101+를 구독하면 취미, 재테크, 자기계발 등 다양한 카테고리의 2800여 개 강의를 월 1만9000원에 자유롭게 시청할 수 있다.





B tv 클래스101+는 TV 화면으로 온라인 클래스를 시청할 수 있는 것이 가장 큰 장점이다. 기존에 이미 스마트폰을 이용해 클래스101+를 이용하던 고객들도 아이디와 패스워드만 입력하면 B tv에서 시청이 가능하다. TV와 PC에서 시청하던 강의를 B tv 모바일을 통해서도 이용할 수 있다.





특히 B tv 클래스101+는 1~2개 강의로도 작품 완성이 가능한 짧은 커리큘럼으로 구성돼 있다. B tv 클래스101+ 가입 및 시청은 'B tv 홈>게임&앱>클래스101 다운로드'를 통해 가능하다.





◆웨이브, 레드벨벳 여행 리얼리티 '레벨업 프로젝트' 공개





웨이브(Wavve)가 23일 '레벨업 프로젝트' 시즌 5를 공개한다. 완전체로 돌아온 레드벨벳이 4년 만에 리얼리티 프로그램으로 팬들을 만날 예정이다.





ⓒ 웨이브



레벨업 프로젝트는 인기 걸그룹 레드벨벳의 여행기를 담은 리얼리티다. 시즌 5에서 레드벨벳은 환상의 섬 제주로 떠난다. 어느덧 데뷔 9년 차를 맞은 멤버들의 '우정 UP 프로젝트'를 콘셉트로 카약 체험, 카트 레이싱 등 짜릿한 액티비티를 즐기며 찐 케미를 선보인다.





웨이브는 레벨업 프로젝트 시청 이벤트를 진행, 추첨을 통해 멤버들의 미공개 포토 카드와 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진, 포스터를 제공한다. 레벨업 프로젝트 시즌 5는 매주 금요일 오전 11시 웨이브에서 2회차씩 순차 공개된다.





◆네이버, 심층기획 기사 소개 강화





네이버(035420)는 지난해 7월 각 언론사들이 특색 있는 기획 기사를 모아 발행하는 '심층기획 코너' 오픈 이후 약 70여개 언론사의 19만건의 기획 기사가 소개됐다고 밝혔다.





ⓒ 네이버



심층기획 코너는 지난해 7월 이용자들이 언론사의 심도 깊은 내용의 기획 기사 및 시리즈 기사들을 빠르고 편리하게 확인할 수 있도록 신설됐다. 심층 기획 신설 이후 9월 기준 71개 언론사가 발행에 참여했고, 언론사편집 구독자 2600만명 중 약 70%가 심층기획 탭을 직접 이동해 뉴스를 소비했다.





약 1년 동안 언론사들은 1만2000여건의 주제 카드를 발행, 월 평균 4100개의 다양한 주제들로 차별화된 기획 기사 약 19만건 넘게 선보였다. 최근에는 코로나19, 태풍 등 이용자 관심이 집중된 특정 이슈에 대해 다양한 시각의 심층 기사를 생성했다.





한편 알고리즘 검토위원회의 권고사항에 따라 네이버는 보도기사의 심층성, 다양성 강화 방안을 모색하고 개선 작업에 착수했다. 언론사가 직접 선별해 발행하는 심층기획 코너의 기사들의 노출을 강화하는 방향으로 개선한 결과, 심층기사의 전체 추천 비중이 기존 대비 685% 증가했다.