[잇속] SKT·KT·SKB 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆SKT, 혼자서도 할인 받는 '요즘가족결합' 선봬





SK텔레콤(017670)은 1인 가구 등 다양한 가족 구성 형태가 증가하는 사회적 트렌드를 고려해 가족 혼자서도 할인 받을 수 있는 신규 유무선 결합상품 '요즘가족결합'을 출시한다고 8일 밝혔다.





SKT가 1인가구 비율이 꾸준히 증가하고 있는 사회적 트렌드를 고려해 혼자서도 할인 받을 수 있는 신규 유무선 결합상품 '요즘가족결합'을 새롭게 출시한다. ⓒ SK텔레콤



요즘가족결합은 기존 결합상품 대비 △쉽고 직관적인 상품 구조 △가입 가능 가족 범위 확대 △인터넷 IPTV 등 유선 결합 혜택 등을 강화했다.





먼저 결합 구성원의 휴대폰 월 정액 요금 수준과 관계 없이 결합한 이동전화 회선 수(최대 5회선)에 따라 7900원에서 최대 3만8300원까지 할인 혜택을 제공한다.





또 사회적으로 1~2인 가구의 비중이 증가하는 추세를 반영해 결합 가능한 가족 범위를 확대했다. 이에 따라 1인 가구를 포함해 예비부부와 같이 가족 구성을 앞둔 1인도 함께 가입이 가능해 더 많은 고객들이 결합 할인 혜택을 받을 수 있다.





유선 결합 혜택도 강화된다. 요즘가족결합은 인터넷과 IPTV 각각 2회선까지 결합이 가능해 거주지가 다른 가족 구성원도 할인 혜택을 받을 수 있다.





요즘가족결합에 가입한 IPTV 고객에게는 모바일에서도 데이터 부담 없이 B tv 콘텐츠를 이용할 수 있는 월 5500원 상당의 '모비데이터팩'을 무료로 제공한다. 모비데이터팩은 '모바일 B tv' 전용 데이터를 무제한급(일 1GB, 소진 시 최대 3Mbps)으로 제공하는 상품이다.





◆KT, 건사협과 지하 통신시설 보호 위해 맞손





KT(030200)는 대전 동구 선샤인호텔에서 사단법인 '건설기계개별연명사업자협의회(이하 건사협)'와 건설기계 공사 중 발생되는 통신 시설 피해를 최소화하기 위해 '공동 안전관리 업무협약'을 7일 체결했다.

김성일 KT 충남·충북NW운용본부장 상무(왼쪽 3번째), 건사협 이주성 회장(왼쪽 4번째)을 비롯한 양 기관 임직원이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ KT



건설 현장 케이블 매설 지역 부근 지하굴착 작업중인 중장비가 실수로 지하 통신 케이블을 파손하는 사고가 종종 발생되고 있다. 통신 광케이블에는 수십만 가입자가 연결돼 있어 파손될 경우 인근 지역 유무선 서비스가 중단될 수 있으며, 중장비 사업자는 통신시설 피해 배상에 따른 금전적 손실이 발생하게 된다.





양 기관은 이러한 사고를 막고자 공동 안전관리와 예방을 위한 기술 개발과 시범 적용에 상호 협력하기로 이번 협약을 통해 약속했다.





KT는 우선적으로 건사협 회원이 지하 통신시설 매설 정보 확인을 위한 직통 채널을 공유하고, 협약 이후 건사협의 중장비 주변 KT 지하 통신시설 여부 확인을 위한 시스템 구축에 협업할 계획이다.





아울러 KT와 건사협은 이번 협약 자리에서 한층 더 강화된 유기적인 소통과 협업으로 지하 통신시설 보호와 공사 피해 사전 예방에 최선을 다하겠다고 다짐했다.





◆SKB, B tv 추석연휴 프로모션 오픈





SK브로드밴드는 민족 대명절인 추석을 맞아 온가족이 B tv를 즐길 수 있도록 이달 13일까지 다양한 이벤트를 진행한다.





ⓒ SK브로드밴드



SK브로드밴드의 올해 추석연휴 테마는 오랜만에 가족들이 만나 B tv에서 여행을 즐길 수 있게 'B에어, 추석 특별비행'으로 준비했다. 특히 B tv의 주요 월정액 상품 고객을 'BVIP(B tv’s Very Important Person)'라 칭하고 공항 라운지와 같은 특별 케어 서비스를 제공한다.





다양한 콘텐츠를 경제적으로 즐기기엔 B tv 월정액 상품이 제격이다. 풍성한 한가위답게 홈쇼핑 할인쿠폰, 캐릭터 굿즈, 상품권 등 푸짐한 선물도 준비했다. 고객별, 장르별 맞춤형 콘텐츠도 제공한다.





우선 B tv 주요 월정액 고객 대상으로 VOD 20% 할인쿠폰을 자동 지급한다. 특히 모바일 B tv에 연결하면 SK스토아에서 최대 6만원까지 사용할 수 있는 할인쿠폰팩 4종 및 VOD 20% 할인쿠폰을 추가로 증정한다.





B tv 영화 월정액 서비스 OCEAN에서는 IPTV 월정액 상품 중 최초로 올해 최고 흥행작 '범죄도시2'를 공개한다. 이번 연휴 OCEAN 첫 이용 고객에게 첫 달 무료 혜택을 제공해 범죄도시2를 무료로 시청할 수 있다. 최신영화 '토르: 러브 앤 썬더' 등 구매 시 최신작 20% 할인쿠폰을 제공하고, B tv 인기영화를 최대 60% 할인된 가격으로 만날 수 있는 영화&패키지관도 운영한다.





드라마 마니아들을 위한 혜택도 푸짐하다. 'W', '배가본드' 등 지상파, CJ ENM, JTBC 인기 드라마 및 예능 총 30편의 VOD 1, 2회를 무료로 제공해 연휴 기간 동안 정주행의 세계로 여행할 수 있다.





아울러 연휴 기간 동안 B tv에서 ‘고고다이노’, ‘옥토넛’, ‘캐리’ 등 인기 키즈 캐릭터 VOD를 무료로 시청할 수 있다. 특히 신작 '뽀로로 극장판', '옥토넛 극장판' 등 인기 캐릭터 영화를 구매하면 추첨을 통해 총 100명에게 캐릭터 굿즈와 신세계상품권 등 푸짐한 경품을 제공한다.





시니어들도 여행에 빠질 수 없다. 시니어 취향에 맞춘 영화, 드라마, 건강댄스, 다큐멘터리 등을 즐길 수 있는 B tv 영화 월정액 OCEAN 시니어 신규 가입 고객 중 총 500명을 추첨해 파리바게트 식빵 교환권을 증정한다.





◆디즈니+, 신규 가입자 대상 특별 요금 혜택





디즈니+는 8일 '디즈니+ 데이(Disney+ Day)'를 맞아 특별한 가격에 디즈니의 온라인 스트리밍 서비스를 경험할 수 있는 혜택을 제공한다. 이날 오후 1시부터 20일 오후 3시 59분까지 국내 신규 가입자 및 재구독자는 월 2500원으로 한달 간 디즈니+의 모든 콘텐츠를 마음껏 즐길 수 있다.





ⓒ 디즈니플러스



디즈니는 전 세계 디즈니 팬을 위한 초대형 이벤트 'D23 엑스포(D23 Expo)'를 통해 디즈니+ 데이를 기념하는 활동을 이어간다. 격년으로 열리는 D23 엑스포는 전시, 콘서트, 쇼핑, 주요 비즈니스 소식 발표 등 디즈니의 다양한 콘텐츠와 브랜드의 세계를 한 곳에서 풍성하게 경험할 수 있는 대규모 글로벌 팬 행사다. 또 D23 엑스포에서는 최초로 공개되는 디즈니의 영화, 스트리밍, TV, 게임, 테마파크 관련 최신 소식과 화려한 스타 출연진도 만나볼 수 있다.





오는 9일부터 11일(현지 시간)까지 3일 간 캘리포니아 애너하임에서 열리는 올해 D23 엑스포 기간 동안 디즈니+ 데이를 기념한 특별 혜택과 이벤트가 디즈니+ 구독자들에게 제공될 예정이다.





디즈니+ 데이 당일인 9월8일 디즈니+ 구독자들은 미국 플로리다의 디즈니월드, 캘리포니아 디즈니랜드, 프랑스 파리 디즈니랜드를 기존 개장 시간보다 30분 먼저 입장해 즐길 수 있다. 이 밖에 전 세계 디즈니 테마파크에서는 특별 사진 촬영, 디즈니 포토패스 렌즈 등 스페셜 이벤트와 다양한 프로모션을 실시한다.