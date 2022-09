[잇속] LGU+·SKB·카카오 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆LGU+, 람다256과 웹(WEB) 3.0 시대 준비





LG유플러스(032640)는 람다256의 웹(WEB) 3.0 생태계 '더 밸런스(The Balance)'에 참여한다고 7일 밝혔다.





ⓒ LG유플러스



람다256은 가상자산거래소 '업비트'를 운영하는 두나무의 자회사로, 루니버스(Luniverse) 블록체인 메인넷 '더 밸런스'를 운영하며 웹 3.0 생태계를 리딩하고 있다.





LG유플러스는 웹 3.0 가치를 고객에게 전달할 수 있는 서비스를 발굴하고자 람다256과 손을 잡았다. 이를 통해 LG유플러스는 서비스 파트너들과 상시 협업 체계를 구축하고, 서비스 파트너들이 개발에만 전념하도록 지원하는 프로그램을 제공할 계획이다.





LG유플러스는 메타버스 등 웹 3.0 기술을 통해 고객에게 실질적인 가치를 제공하기 위해 기술확보에 나서고 있다. '더밸런스'에 참여하며 루니버스에서 제공하는 NFT, 메타버스, 게임, 예술, 탈중앙화 금융 '디파이(DeFi)', 블록체인 데이터 검증서비스 '트레이스(Trace)'와 로열티 포인트 API를 활용해 서비스 파트너들과 기술 협력을 추진할 방침이다.





◆SKB, 협업툴 기업 '스윗'에 400만달러 투자





SK브로드밴드는 글로벌 협업툴 회사인 스윗테크놀로지스(이하 스윗)에 400만 달러를 투자하고 국내시장 총판 역할을 포함해 양사간 협력 사업을 추진하기로 했다.





이방열 SK브로드밴드 커넥트인프라CO 담당(왼쪽)과 이주환 스윗테크놀로지스 사장이 7일 지분 투자와 사업 협력 제휴를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ SK브로드밴드



2017년 설립된 스윗은 미국 실리콘밸리에 본사를 두고 있는 협업툴 전문 업체다. 소프트웨어 '스윗'은 다른 협업툴과 연동 및 호환이 쉽고 확장성이 뛰어나다. 현재 기업에서 많이 사용하는 협업툴인 '구글 워크스페이스', 'MS 365'와 함께 사용할 수 있고, 업무 관리 소프트웨어인 ERP·CRM과도 연동이 가능하다.





스윗은 특히 협업툴 애그리게이터(Aggregator)로 이름을 알리고 있다. 일일이 화면을 전환하면서 개별 업무를 수행해야 하는 기존의 협업툴과 달리 채팅, 업무관리, 목표관리 기능을 동시에 진행할 수 있다.





SK브로드밴드는 이번 투자를 기반으로 스윗 국내 총판을 맡았고 문자, 팩스 등 기존 통신 서비스와 연계한 협업툴 자체 상품도 출시할 계획이다. 또 향후 SK텔레콤(017670) 기업 솔루션과 스윗간 연동을 통해 디지털 전환 및 업무 효율성 솔루션 니즈가 있는 고객에게 새로운 가치를 제공할 예정이다. SK브로드밴드는 이를 통해 기업 솔루션 상품 경쟁력을 지속 강화할 방침이다.





◆카카오, 모빌리티 종사자 상생 기금 100억원 조성





카카오(035720)가 모빌리티 플랫폼 종사자와의 상생과 협력을 위해 총 100억원의 기금을 조성한다.





카카오모빌리티 김수 정책협력실장(왼쪽), 희망브리지 전국재해구호협회 송필호 회장(가운데), 카카오 육심나 ESG 부사장(오른쪽). ⓒ 카카오



카카오의 기업재단 카카오임팩트와 카카오모빌리티는 '모빌리티 종사자 상생 기금'을 조성하고, 희망브리지 전국재해구호협회(이하 희망브리지)에 22억원을 전달했다.

카카오는 지난 4월, 5년간 총 3000억원의 상생 기금을 활용해 사회와 함께 하는 지속 가능 성장 방안을 발표한 바 있다. 이번 모빌리티 종사자 상생 기금은 본 지속 가능 성장 방안의 일환이다. 카카오는 5년간 총 100억원을 조성해 질병이나 사고를 겪은 택시 기사나 대리운전 기사 등 모빌리티 플랫폼 종사자를 지원하는 데 활용할 계획이다.





올해는 보험으로 보장 받지 못하는 후유증이나 질병 등으로 어려움을 겪고 있는 택시 기사들을 지원한다. 카카오임팩트와 카카오모빌리티는 희망브리지와 자문 위원회를 구성해 기금 지원 기준을 확정한 뒤 4분기 중 신청 접수를 시작하고, 지원 대상과 범위를 지속적으로 확장해 나갈 예정이다.





◆네이버, 로컬 SME 위한 '플레이스 쿠폰' 출시





네이버(035420)가 로컬 중소상공인(SME)를 위한 새로운 비즈니스 솔루션을 출시했다. 신규고객을 유치하거나 단골고객의 만족도를 높이는 데 활용할 수 있는 '플레이스 쿠폰'이다.

네이버가 스마트플레이스 플랫폼 내에 로컬SME 마케팅을 돕는 '플레이스 쿠폰' 솔루션을 도입했다. ⓒ 네이버



네이버 스마트플레이스에 내 가게 정보를 등록한 로컬SME는 △스마트콜 △네이버 예약 △네이버 주문 등 사업에 도움을 주는 다양한 솔루션을 무료로 사용할 수 있다. 이번에 출시된 플레이스 쿠폰은 고객이 온·오프라인에서 사용할 수 있는 쿠폰을 사장님이 직접 발행하고 배포할 수 있는 마케팅 솔루션이다.





스마트플레이스를 활용하는 로컬SME의 업종이 다양한 만큼, 플레이스 쿠폰은 디테일한 쿠폰 설정을 지원한다. 먼저 쿠폰의 종류는 할인쿠폰, 증정쿠폰 두 가지를 선택할 수 있다. 할인 금액이나 할인율, 증정상품의 정보는 직접 입력할 수 있다.





쿠폰의 조건도 △가게에 방문하거나 △네이버로 예약하거나 △네이버 주문을 할 때 사용할 수 있도록 사용환경을 정하고, '3000원 이상 구매 시' 사용할 수 있는 쿠폰 등 사용조건도 설정 가능하다.





이렇게 발급한 쿠폰을 내 플레이스 페이지에 게재하면 고객이 다운로드 해서 사용할 수 있다. 추후에는 사장님이 직접 내 가게 혜택을 받아보는 고객에게 '톡톡 마케팅 메시지'로 쿠폰을 전송할 수도 있게 된다.

네이버는 톡톡 마케팅 메시지와 쿠폰 솔루션을 시작으로 스마트플레이스가 예약·주문 등 로컬SME의 영업실무에 도움을 주는 비즈니스 플랫폼에서 더 나아가, SME가 성장을 가속하고 단골을 관리할 수 있는 '마케팅' 플랫폼으로도 정체성을 넓혀갈 계획이다.





또 스마트플레이스 '통계 솔루션'을 활용해 쿠폰 발급에 따른 고객 방문 증감률 및 마케팅 효과를 쉽게 확인할 수 있도록 해 SME가 데이터에 근거해 보다 효율적인 마케팅 전략을 구상할 수도 있게 할 예정이다.





◆KT스카이라이프, 추석 맞이 VOD 프로모션

KT스카이라이프(053210)가 추석을 맞아 인기 영화 VOD를 모아 풍성한 프로모션을 진행한다.

ⓒ KT스카이라이프

스카이라이프는 이달 7일부터 13일까지 '스카이라이프와 풍성한 한가위여라' 프로모션을 통해 1+1 프로모션, 할인관 운영 및 경품 이벤트를 준비했다.

1+1은 김태리, 류준열, 김우빈 주연 <외계+인 1부>, 톰 크루즈 주연 <탑건: 매버릭> 등 1만1000원 이상 최신작을 구매하면 VOD 1만1000원 쿠폰을 100% 증정하는 프로모션이다. VOD 쿠폰은 9월 말에 일괄 발송된다.

인기영화 170여 편을 최대 70% 할인가에 제공하는 추석 특별 할인관도 운영한다. <미나리>는 64% 할인가 550원, <수퍼 소닉2>는 60% 할인가 1100원에 시청할 수 있다. 추석 특별관은 1100원관, 550원관, 최대 70%할인관으로 각각 운영된다.