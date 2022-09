[오늘 뭐 먹지] 풀무원·네스카페·KFC·롯데호텔 외

[프라임경제] 9월6일 식음료 및 유통업계 신제품 출시·프로모션 소식.





풀무원(017810)이 소고기를 듬뿍 넣은 고추장으로 깊은 감칠맛을 내며, 튜브 용기에 담아 취식과 보관의 편리함까지 높인 신제품 ‘고기듬뿍 소고기 볶음고추장'을 출시했다.





© 풀무원 신제품 '고기듬뿍 소고기 볶음고추장은' 그동안 해외여행 비상식량으로 구비하는 정도로 쓰임새가 한정적이었던 기존 볶음고추장의 단점을 개선하는 데 중점을 두고, 맛과 신선도를 대폭 업그레이드해 프리미엄하게 내놓은 풀무원의 첫 튜브형 볶음고추장 제품이다.





제품은 가정이나 야외에서 모두 활용하기 좋은 튜브 형태로 출시돼 보관 및 휴대 편의성을 높인 것이 특징이다. 최근 캠핑 등 야외 활동이 잦아지고 있는 만큼 더욱 유용하게 사용이 가능하다.





소고기 함량이 10%이며 특히 건더기를 잘게 갈지 않고 썰어 넣어 풍부한 식감과 진한 육향을 온전히 즐길 수 있다. 큼직하게 썬 소고기를 다진 마늘에 볶아내 알싸한 불 맛의 풍미를 살렸다. 여기에 신선한 양지살과 버섯으로 우려낸 육수를 두른 후 두 번에 걸쳐 볶아내 재료 본연의 깊은 감칠맛을 끌어올렸다. 참깨와 통깨, 마늘 등도 듬뿍 더해 다른 추가 양념 없이도 볶음고추장 특유의 풍성하고 다채로운 맛을 즐길 수 있다.





네스카페가 가을을 맞아 부드러운 우유와 깊고 진한 원두의 풍미를 살린 '네스카페 수프리모 라떼' 3종을 출시했다.





네스카페 수프리모 라떼 3종은 전문가들이 엄선한 원두로 로스팅한 커피에 신선한 우유를 더해 최적의 맛 밸런스를 구현해낸 프리미엄 라떼다. 원두의 깊고 진한 맛을 살리는 동시에 벨벳같이 부드러운 풍부한 거품과 우유의 담백함을 더해 커피 밸런스를 강화한 것이 특징이다.





이번 신제품은 해외 시장에서 소비자 입맛을 성공적으로 사로잡은 네스카페 라떼 시리즈 중 한국인 입맛을 저격할 수 있는 제품만을 선별해 기획했다. 네스카페 수프리모 라떼는 △더블 데카당스 라떼 △솔티드 카라멜향 라떼 △디카페인 라떼 3종으로 구성됐으며, 소비자 기호에 따라 다채롭게 선택해 즐길 수 있다.





네스카페는 이번 신제품 출시를 기념해 오는 9월13일 오후 8시부터 9시까지 네이버 쇼핑 라이브를 진행한다. 사전 기대평을 작성하고 라이브 방송에 접속한 시청자 5명을 선정해 '네스카페 수프리모 더블 데카당스 라떼(30입)'을, 라이브 중 소통왕 5명과 구매왕 1명을 뽑아 각각 '네스카페 수프리모 더블 데카당스 라떼(30입)+네스카페 오리진스(50g)'와 '네스카페 수프리모 더블 데카당스 라떼(30입X6개)'를 증정한다. 이 외에도 △스토어찜 20% 할인 쿠폰 △알림 설정 시 10% 추가 할인 쿠폰 △전 제품 무료배송 △제품별 추가 사은품 등의 다양한 혜택도 마련돼 있다.





SPC그룹 파리바게뜨가 9월 이달의 제품으로 '밤 소보루 맘모스'를 선정했다.





파리바게뜨는 매월 초 '이달의 제품'을 선정하고, 해당 제품 포함 일정 금액 이상 구매 시 할인 혜택을 전하고 있다.





9월 이달의 제품은 기존 맘모스빵을 재해석한 '밤 소보루 맘모스'로, 고소하고 달콤한 소보루빵 속에 밤, 팥앙금, 연유크림을 알차게 담아 든든하게 즐길 수 있는 것이 특징이다. 특히 밤, 팥 등 가을을 상징하는 재료를 활용해 색다른 즐거움을 느낄 수 있다.





KFC가 매운 맛 치킨 '맵단하네로치킨'을 출시했다.

이번에 출시한 '맵단하네로치킨'은 부드럽고 깔끔한 매운 맛에 은은하게 스며드는 단맛이 특징인 메뉴다.

© KFC 기분 좋은 매운맛이 특징인 만큼 매콤한 맛을 선호하는 고객에게 안성맞춤이며, 여기에 달콤한 맛까지 더해져 양념류 치킨을 좋아하는 고객도 부담 없이 먹을 수 있다. 블랙라벨 치킨으로도 출시해 고객 취향에 따라 즐길 수 있다.

특히 이번에는 신메뉴 포함 버거와 사이드 메뉴 등 다양한 조합의 팩 메뉴도 선보여 가족, 친구와 다 함께 모여 즐길 수 있도록 구성했다.

팩 메뉴는 '맵단버거팩(맵단하네로치킨 2조각, 징거버거, 캡새버거, 코울슬로)'과 '맵단치킨팩(맵단하네로블랙라벨 2조각, 블랙라벨치킨 2조각, 오치킨바이트 6조각, 비스켓)'을 비롯해 딜리버리에서 즐길 수 있는 '알찬신메뉴팩(맵단하네로블랙라벨 3조각, 블랙라벨치킨 3조각, 너겟 6조각, 코울슬로)'까지 다양하게 준비했다.

여기에 곧 다가올 추석을 맞이해 가족, 친구 주변사람들 모두 함께 즐길 수 있는 '한가위패밀리버켓(맵단하네로블랙라벨 4조각, 블랙라벨치킨 4조각, 텐더 4조각, 스위트칠리소스)'도 특별히 구성했다.





롯데호텔 서울이 가을 시즌 디저트 프로모션 '머스트 비 샤인머스캣(Must be Shine Muscat : Greetings to Autumn)'을 진행한다.





디저트 시즌마다 모스키노, 지방시, 샹테카이 등 다양한 브랜드와 협업해 온 롯데호텔 서울이 이번에는 패션 일러스트레이터 오윤 작가와 손을 잡았다. '오늘부터 패션 일러스트' '와인 스케치' 등의 저자인 오 작가가 롯데호텔 서울만을 위해 디자인한 감각적인 플레이트와 테이블 매트 등으로 보는 재미까지 선사한다.





머스트 비 샤인머스캣의 '디저트 뷔페'와 '애프터눈 티 세트'는 11월 30일까지 롯데호텔 서울 1층 페닌슐라 라운지 앤 바에서 만날 수 있다.





디저트 뷔페는 매주 주말과 공휴일 오후 12시부터 2시30분까지 운영한다. 테이블마다 웰컴 디저트 2종, 싱싱한 샤인머스캣과 차 또는 커피 1잔을 제공하며 30여 종의 다양한 메뉴가 라운지를 가득 채운다.





메뉴는 샤인머스캣이 들어간 △타르트 △마카롱 △케이크 등의 디저트와 △양송이 수프 △로제 떡볶이 △불고기 △샐러드 등 한 끼 식사로 손색없는 음식들도 준비했다.





상시 판매하는 애프터눈 티 세트는 금빛 3단 트레이에 헤이즐넛 무스로 속을 채운 샤인머스캣 타르트, 프랑스 최고급 발로나 초콜릿으로 만든 샤인머스캣 오페라 케이크, 샤인머스캣 몽블랑, 샤인머스캣 치즈무스 등 10여 종의 프리미엄 디저트가 플레이팅 된다. 차 또는 커피 2잔이 함께 제공된다.





SNS 공유 이벤트도 진행한다. 디저트 뷔페 또는 애프터눈 티 세트 사진을 SNS에 공유하면 롯데호텔의 시그니처 와인 모양으로 제작한 한정판 스마트폰 그립톡을 선착순으로 증정한다.





또한, 델리카한스에서는 딸기와 망고 케이크의 인기를 이어 나갈 '프리미엄 샤인머스캣 케이크'를 11월30일까지 상시 판매한다. 발로나 이보아르 초콜릿과 생크림을 섞어 만든 부드러운 크림과 촉촉한 3단 화이트 스펀지 케이크 사이에 샤인머스캣이 가득 들어가 있다.





메종 글래드 제주의 프리미엄 뷔페 레스토랑 '삼다정'이 이탈리아의 대표 요리와 와인을 다양하게 즐길 수 있는 '이탈리안 푸드&와인 프로모션'을 오는 11월30일까지 선보인다.





이번 프로모션은 피자, 파스타, 라비올리, 리조또 등 다양한 이탈리아 요리와 가을 시즌을 맞아 제주의 식재료를 활용해 건강하고 신선한 재료로 만든 건강식 메뉴들로 구성됐다.





메종 글래드 제주의 프리미엄 뷔페 레스토랑 '삼다정'이 이탈리아의 대표 요리와 와인을 다양하게 즐길 수 있는 '이탈리안 푸드&와인 프로모션'을 오는 11월30일까지 선보인다. © 글래드호텔



주요 메뉴는 트러플 페이스트와 크림을 넣은 펜네 파스타 '펜네 리가테 트러플 버섯 크림', 라구소스를 라이스와함께 섞은 후 모짜렐라 치즈, 쇠고기로 속을 채워 튀겨 낸 '쇠고기 라구 아란치니', 토마토 베이스에 이탈리아식 네모 또는 반달 모양으로 익힌 만두 라비올리를 활용한 '토마토 라비올리 파스타' 등을 맛볼 수 있다.





이외에도 신선한 채소로 만든 '지중해식 문어 샐러드' '흑새치 카르파치오' '맘스 미트볼' '새우 리조또' '고르곤졸라 피자' '파르메산 치즈 휠', 찰보리와 블랙 올리브, 적양파, 오이, 파프리카 등 채소를 레몬 오일 드레싱과 조화를 이룬 '건강식 보리 샐러드'도 다양하게 즐길 수 있다.





이와 함께 와인, 맥주 등 주류 페어링을 즐길 수 있도록 다양한 이벤트도 마련했다. 생맥주 추출 시스템 '리버스탭'을 이용한 클라우드 생맥주 무제한 프로모션, 와인 무제한 프로모션을 진행한다. 특히 토스카나, 피에몬테 지역 등 이탈리아의 와인 산지로 유명한 이탈리아 대표 와인 12종 할인 프로모션도 진행한다.





이용 시간은 런치 오후 12시부터 오후 2시30까지, 디너는 오후 6시부터 9시까지다.