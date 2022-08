[잇속] KT·LGU+·카카오 외

[프라임경제] 네 잇속이나 챙겨라. 살다보면 이런 말을 종종 듣는다. '잇속'은 이익이 되는 실속을 의미하고, 실속은 겉으로 드러나지 않은 알짜 이익을 말한다. 보통 잇속은 부정적인 의미로 사용되지만, 쓰기 나름이다. 그래서 글로벌하게 바꿨다. 잇속에서 잇을 IT로. 인터넷 발달로 급성장한 IT시장에서 우리가 놓치고 있는 IT 정보, 우리 삶에 잇속을 챙겨줄 IT 기술들을 꽉 잡아볼 시간이다. 잇속에 밝은 자들 손에 쥐어줄 알짜 IT 소식들, 지금부터 시작한다.





◆KT Y, 나이스웨더와 협업해 한정 아이템 출시





KT(030200)는 자사의 20대 전용 브랜드 '와이(이하 Y)'가 편의점 콘셉트의 편집숍 '나이스웨더'와 함께 협업 프로젝트를 진행한다고 9일 밝혔다.





KT Y 나이스웨더 콜라보 굿즈 이미지. ⓒ KT



Y와 나이스웨더는 이번 콜라보 프로젝트로 10여종의 한정판 상품을 출시하고 강남구 가로수길에 위치한 나이스웨더 마켓에서 팝업 스토어를 함께 운영한다.





Y와 나이스웨더의 협업은 에메랄드 빛 바다를 연상시키는 Y의 브랜드 컬러와 청명한 하늘을 연상시키는 나이스웨더의 브랜드 컬러에서 영감을 받았다. 'Keep the Youth Forever'라는 슬로건으로 협업이 진행된다.





Y와 나이스웨더의 한정판 상품은 여름 시즌에 맞춰 청량감을 줄 수 있는 물안경과 키링, 비치볼, 비치타월, 수건, 티셔츠, 마켓백 등 해변에서 즐길 수 있는 아이템들로 구성됐다.

Y박스 앱과 Y와 나이스웨더의 팝업 스토어에서 직접 상품을 보고 구매할 수 있다. 팝업 스토어는 12일부터 16일까지 5일 동안 운영된다.

◆LGU+, 모바일 운전면허증으로 휴대전화 가입 가능





LG유플러스(032640)가 실물 신분증 없이도 모바일 운전 면허증을 활용해 신규가입·번호이동 등 통신 서비스를 이용할 수 있도록 전산 시스템을 개발해 적용했다.





LG유플러스 모델이 매장에서 모바일 운전면허증을 활용한 통신 서비스 개통을 소개하는 모습. ⓒ LG유플러스



모바일 운전면허증은 도로교통법령에 따라 개인 스마트폰에 내려받는 신분증이다. 행정안전부가 운영하는 '모바일 신분증 앱'에서 이용할 수 있다. 모바일 면허증은 전국 27개 모든 운전면허시험장과 258개 경찰서에서 발급받은 후 휴대전화에 저장해 사용할 수 있으며, 현행 플라스틱 운전면허증과 동일한 법적 효력을 갖는다.





LG유플러스는 모바일 운전면허증을 활용해 휴대전화 개통 등 서비스를 이용할 수 있도록 올해 초부터 관련 업무 절차와 시스템을 개선했다. 보안성 강화를 위해 블록체인 기반의 리드노드 운영기관인 한국정보통신진흥협회(KAIT)를 통한 정보 활용 시스템을 구축, 서비스 안전성과 신뢰성을 확보했다.





모바일 운전면허증 이용 고객은 전국 대리점이나 판매점에서 행안부의 모바일 신분증 앱을 이용해 직원이 제시하는 QR코드를 스캔한 뒤 정보 제공 동의 및 본인 확인 절차만 거치면 휴대전화 신규가입, 번호이동, 기기변경 등 통신 서비스를 간단히 신청할 수 있다.





LG유플러스는 모바일 운전면허증을 활용해 오프라인 물론 비대면 휴대전화 가입 시에서도 사용 가능하도록 시스템을 개선할 방침이다.

◆카카오, 이모티콘 플러스 무료 체험 이벤트 열어





카카오(035720)가 오는 28일까지 약 3주간 이모티콘 플러스를 이용해 보지 않은 이용자를 대상으로 무료 체험 이벤트를 진행한다.

이모티콘 플렉스 이미지. ⓒ 카카오



이모티콘 플러스는 작년 1월에 출시한 이모티콘 정기 구독 상품이다.





이벤트 참여 방법은 간단하다. 이모티콘 플러스를 사용해 보지 않은 이용자가 카카오톡 더보기 탭에 있는 이모티콘 스토어를 방문해 이벤트 페이지에서 원하는 이모티콘을 1개 이상 다운받으면 이모티콘 플러스 체험이 자동으로 시작된다. 체험이 시작되면 7일간 모든 이모티콘을 자유롭게 무제한 다운 및 사용할 수 있다.





7일간의 체험이 종료되기 전 이벤트 참여자 전원에게 '이모티콘 플러스 1개월 이용권'이 지급된다. 이모티콘 플러스를 한 번도 구독하지 않은 고객에겐 원래 첫 달 무료 혜택이 주어지기 때문에 1개월 이용권과 함께 총 2달간 이모티콘 플러스를 무료로 이용할 수 있다.





◆티빙, K-POP 팬덤 저격 KCON 2022 LA 생중계





티빙(TVING)이 올해로 10주년을 맞은 'KCON(케이콘)' LA공연을 생중계한다.





이번 KCON 2022 LA는 KCON이 처음 개최된 미국 LA에서 맞이하는 10주년 KCON으로, 오는 19일부터 21일까지(현지시간 기준) 사흘간 크립토닷컴 아레나(구 LA 스테이플스 센터)와 LA컨벤션 센터에서 열린다.





ⓒ 티빙



티빙은 한국시간 기준 21일과 22일 낮 12시부터 KCON 2022 LA에 참가한 아티스트들의 무대를 생중계한다. 이후에는 'KCON 2022 LA – 아티스트 올모먼츠(ALL MOMENTS)' 콘텐츠를 순차적으로 공개한다. 이를 통해 K-POP 팬들에게 생생한 현장 분위기를 전하는 동시에, 더 많은 이들이 시공간의 제약 없이 K-컬처를 경험할 수 있도록 역할을 다한다는 계획이다.





KCON 2022 LA 라인업에는 K-POP 리딩 그룹에 유망주 4세대가 가세해 눈길을 끈다. 첫날인 20일에는 △에이티즈(ATEEZ) △크래비티(CRAVITY) △ENHYPEN(엔하이픈) △아이앤아이(INI) △있지(ITZY) △케플러(Kep1er) △라잇썸(LIGHTSUM) △스트레이 키즈(Stray Kids)가 무대에 오른다. 이어 21일은 △JO1(제이오원) △이달의소녀(LOONA) △엔시티 드림(NCT DREAM) △엔믹스(NMIXX) △피원하모니(P1Harmony) △스테이씨(STAYC) △더보이즈(THE BOYZ) △TO1(티오원) △우주소녀(WJSN)가 출연을 확정해 열기를 더할 전망이다.





KCON 2022 LA는 8월21일, 22일 양일간 낮 12시(한국시간 기준) 티빙에서 생중계되며, 공연이 끝난 후에는 VOD 서비스로 이용할 수 있다. KCON 2022 LA – 아티스트 올모먼츠는 22일과 23일에 순차적으로 공개된다.