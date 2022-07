[프라임경제] 골드퍼시픽(038530)이 가방 브랜드 '호재(HOZE)'에서 22FW 1차 신규 컬렉션 제품 △WISE MINI(와이즈 미니) △DAYS(데이즈) △FUNNY(퍼니) 3종을 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 22FW 1차 슬로건인 'If we're wise, every day is fun'에는 기존 시그니처 백 네임과 신규 제품 백 네임이 들어가 있다. 골드퍼시픽 관계자는 "기존 라인을 탄탄하게 강화하면서 트렌디한 제품을 추가해 다양한 브랜드 제품군을 갖추겠다는 의미"라고 설명했다.