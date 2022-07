[이BIO] GC녹십자·부광약품·이대서울병원 외

[프라임경제] 7월22일 제약·병원 및 바이오업계 소식.





GC녹십자(006280)가 임직원들의 준법의식 내재화를 위한 '윤리 화분' 이벤트를 진행했다.





'윤리 화분' 이벤트는 룰렛에 참여해 윤리·준법 문구를 맞춘 임직원들에게 공기정화식물을 증정하는 방식으로 진행됐다. 회사 측은 행사에 참여한 인원이 1300여 명에 이를 정도로 임직원들의 높은 만족도를 이끌어냈다고 전했다.





GC녹십자가 임직원들의 준법의식 내재화를 위한 '윤리 화분' 이벤트를 진행했다. © GC녹십자



GC녹십자는 기존 운영해오던 '준(June)법의 달' 캠페인에 이어 올해부터 시작한 '윤리의 날' 캠페인 등 다양한 프로그램을 연간 상시 운영 중이다.





'윤리의 날' 캠페인의 세부 프로그램으로는 '윤리 화분' 이벤트와 더불어 'U퀴즈 E(Ethics)퀴즈' '샌드아트' 이벤트, '동반성장 파트너스 데이' 등이 있다. 이와 더불어, 청탁금지법 공정거래법 하도급법 교육 및 특강, 명사 인터뷰, 공정경쟁규약 및 컴플라이언스(Compliance) 현장 교육 등도 연중 운영된다.





대웅제약(069620)이 희귀질환 아동을 돕기 위한 희망 걸음 캠페인을 최근 성료하고 성금 2000만원을 사단법인 굿피플인터내셔널(이하 굿피플)에 기부했다.





대웅제약은 지난 5월23일 희귀질환 극복의 날을 맞아 걸음 수 1보당 1원씩 측정하며 1000만보 목표 달성 시 회사가 동일한 금액을 매칭그랜트 방식으로 후원하는 캠페인을 지난 6월 한달 간 진행했다. 대웅제약을 비롯한 대웅그룹의 본사, 연구소, 공장 및 전국 영업소 소속 임직원 270명이 자발적으로 참여하고 달성한 최종 집계 걸음 수는 최초 목표를 훨씬 넘는 4465만보로 사회공헌활동에 대한 높은 관심을 확인했다.





대웅제약은 지난 21일 서울 삼성동 본사에서 '희망걸음 캠페인 기부금 전달식'을 갖고 임직원들과 회사가 모은 성금을 굿피플 측에 전달했다. 굿피플은 희귀질환을 앓고 있는 19세 이하의 환아 중 소득, 의료상황, 심리적 및 사회적 여건, 지원 효과성 등 객관적인 지표를 바탕으로 후원금 지원 대상을 선정해 지원할 계획이다.





동아제약은 여성 갱년기를 자가 진단할 수 있는 '이체크 갱년기테스트기'를 신규 론칭한다.





'이체크 갱년기테스트기'는 소변의 난포자극호르몬(FSH, Follicle Stimulating Hormone) 농도를 면역학적 방법으로 측정하는 원리로, 약 10분 이내로 갱년기 진행 여부를 높은 정확도(98.6%)로 진단할 수 있다.





기존 갱년기 진단 방식인 채혈이 아닌 소변으로 갱년기 유무를 판독해 간편하며, 키트 형식으로 집에서도 간단하게 테스트할 수 있어 편리하다.





동아제약이 여성 갱년기를 자가 진단할 수 있는 '이체크 갱년기테스트기'를 신규 론칭한다. © 동아제약



갱년기는 폐경 전후 신체적, 정신적 증상을 겪는 시기를 말하며, 일반적으로 40대 중후반에서 50대 초반의 중년 여성에게서 나타난다. 증상으로는 안면홍조, 열감, 발한(땀), 우울감 골다공증 등 여러 발현될 수 있어 초기 진단을 통해 신체 변화를 사전에 확인하는 것이 중요하다.





부광약품(003000)은 조현병 및 양극성 우울증 치료제 루라시돈의 3상 임상시험 탑라인 결과가 성공적이었음을 밝혔다. 루라시돈은 스미토모 파마에 의해 개발된 비정형 조현병 및 양극성 우울증 치료제로 부광약품이 한국 독점 개발/판권을 확보하고 있다.





일차평가변수는 기존 의약품 대비 비열등성을 평가하기 위해 양성 및 음성증후군 척도 (PANSS) total 점수의 변화량을 확인했다. 국내 판매중인 비정형 조현병 치료제인 쿠에티아핀(Quetiapine)과 비교하였을 때 결과에서 목표대로 비열등성에 대한 통계적 유의성을 확인 할 수 있었다.





부광약품은 이번 임상 결과를 기반으로 임상시험 성적서를 작성해 올해 4분기에 신약허가 서류를 식품의약품안전처에 제출 할 예정이라고 밝혔다.





이번 임상 시험은 보라매병원을 비롯한 35개 병원에서 210명의 급성 정신병적 증상을 보이는 조현병 환자를 등록해 진행한 무작위 배정, 이중눈가림임상시험으로, 임상 시험의 목적은 기존 비정형 조현병 약물에 대해서 비열등성을 평가하기 위한 것이었다.





유바이오로직스(206650)는 자체 개발한 코로나-19 백신 '유코백-19 멀티주'의 수출용 품목허가를 식품의약품안전처에 신청했다. 임상개발 단계에 따른 수출용 품목허가 검토 및 승인은 통상 4~6개월 정도 소요돼, 이르면 연내 승인도 가능할 것으로 기대하고 있다.





이번 수출용 품목허가 신청은 필리핀 제약사의 수입요청 사양서를 바탕으로 진행하게 됐으며, 유코백-19 백신의 원액은 회사의 춘천 제1공장 동물세포라인(1000 L x 2기)에서 제조하며, 바이알 완제품은 무균 충전공정 밸리데이션을 실시한 국내 백신회사 화순공장에서 바이알 당 10도스의 멀티제형으로 생산하게 된다.





회사는 유코백-19의 국내 임상 1/2상을 통해 안전성과 함께 면역반응에서 유효성을 확인한 바 있으며, 현재 콩코민주공화국에서 성인을 대상으로 현지 임상 3상을 진행중에 있고, 필리핀에서도 곧이어 3상 비교임상 접종을 시작할 예정이다.





경희대학교치과병원은 지난 18일, 세계적인 3D 렌더링 소프트웨어 개발사인 미국 오스티오이드와 국내 최초 '인공지능 3D 통합영상분석 플랫폼인 트위맥 개발'을 위한 업무협약을 체결했다.





이날 업무협약식에는 황의환 치과병원장, 김성훈 바이오급속교정센터장, 교정과 김수정 과장 및 박기호 교수, 최진영 교수를 비롯해 허정훈 오스티오이드 대표 등 관계자 10여 명이 참석했다. 향후 경희대치과병원은 미국 오스티오이드와 함께 환자의 구강정보를 디지털화한 차세대 치의학 플랫폼 개발을 진행하며 환자 진단에 적극 활용할 예정이다.





경희대학교치과병원이 지난 18일, 세계적인 3D 렌더링 소프트웨어 개발사인 미국 오스티오이드와 국내 최초 '인공지능 3D 통합영상분석 플랫폼인 트위맥 개발'을 위한 업무협약을 체결했다. © 경희의료원



특히, 경희대치과병원 바이오급속교정센터에서 직접 고안 및 임상 적용해 그 효과성을 인정받고 있는 '트위맥 진단분석법(Tweemac Analysis)'을 접목해 종합진단의 기반을 마련할 예정으로 플랫폼의 명칭도 트위맥으로 확정했다.





이처럼 공동 개발을 추진하는 플랫폼의 가장 큰 특징은 코골이, 수면무호흡, 비대칭, 악안면기형, 뼈와 연조직의 심미진단, 악골 협착에 관한 심도 진단, 치아·뼈·연조직 등에 관해 종합 진단이 가능하다는 점이다.





경희대치과병원 황의환 병원장(영상치의학과 교수)은 "50년 이상 누적된 빅데이터를 기반으로 경희대치과병원 뿐 아니라 타병원에서도 복합적인 환자 케이스에 대해 정확한 구강 상태 판단과 치료계획을 수립하는데 도움되려는 뜻에서 시작했다"며 "내년 상반기까지 플랫폼 개발 및 적용, 시범운영을 시작할 예정으로 국내외 치과적 영상분석의 가이드라인을 제시한다는 점에서도 큰 의미가 있다"고 말했다.





이대서울병원이 3년 4개월 만에 수술 건수 100례를 달성했다. 수술 건수 100례 달성은 삼성서울병원, 경북대병원, 서울아산병원에 이어 국내 네 번째이다.





로봇 단일공 대장수술은 배꼽절개 후 하나의 구멍을 통해 로봇 팔이 진입해 대장암, 염증성 대장질환, 복강·골반강 내 종양 제거수술 등을 시행하는 수술법이다. 통증이 적고 회복이 빠르며 상처 부위가 최소화되기에 미용적 측면에서도 만족도가 높아 기존 개복, 복강경 수술을 대체할 수술로 각광받고 있다.





지난 2019년 3월, 노경태 이대서울병원 대장항문외과 교수는 다수의 복강경 수술 및 로봇 수술 경험을 바탕으로 다빈치SP 단일공 로봇수술 시스템을 대장-직장 수술에 접목했다.





이후 2019년 11월, 로봇 단일공 대장수술 성과를 SCI급 국제 학술지에 발표했으며, 2022년 4월 학술지 'Journal of Minimally invasive Surgery'에서 '로봇 단일공 수술 플랫폼을 이용한 우측대장절제술과 확대 임파선 곽청술 (Robotic single-incision right hemicolectomy with extended lymphadenectomy using the da Vinci SP Surgical Platform)'제목의 논문으로 우수논문상을 수상했다.