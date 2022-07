[뱅크룸] KB국민은행, IT 아카데미 2기 참가자 모집 외

11일 뱅크룸 ⓒ 프라임경제



[프라임경제] KB국민은행(은행장 이재근)은 11일 IT 아카데미 'IT’s Your Life' 2기 참가자를 오는 15일까지 모집한다고 밝혔으며, 신한은행(은행장 진옥동)은 은행권 최초로 기업신용평가 부분에서 '비재무 객관화 가이드 제공 시스템' 모형을 전체 항목에 적용했다. 이날 하나은행(은행장 박성호)은 펀드 상품을 선물할 수 있는 '펀드 모바일 기프트'를 출시했다고 밝혔으며, NH농협은행(은행장 권준학)은 비대면 전용 정기예금인 'NH올원e예금'을 출시한다고 전했다.





국민은행은 IT 아카데미 'IT’s Your Life' 2기 참가자를 오는 15일까지 모집한다고 밝혔다. 해당 아카데미는 'KB 드림 웨이브(Dream Wave) 2030' 진로멘토링 사업 중 하나로 체계적인 소프트웨어 교육을 통해 디지털 인재를 양성하는 사회공헌 프로그램이다. 이번 아카데미 2기는 대학 졸업자·졸업예정자 대상 50명을 선발해 약 3개월 동안 △데이터 분석 △인공지능(AI) △웹 개발 등 IT교육 진행에 나선다. 아울러 비전공자도 참여할 수 있도록 사전학습 통한 기초교육이 진행된다. 특히 국민은행은 아카데미 팀 프로젝트로 선발된 우수팀에게 포상금과 국내 IT 관련 시설 탐방 기회를 제공할 방침이다.





신한은행은 은행권 최초로 기업신용평가 부분에서 '비재무 객관화 가이드 제공 시스템' 모형을 전체 항목에 적용했다고 밝혔다. 해당 시스템은 기업신용평가 시 △사업 △경영위험 등 비재무적 요인을 다양한 최신 데이터 활용으로 평가할 수 있도록 가이드 정보를 제공한다. 특히 기존 일부 항목에 대해 한정됐던 가이드 정보를 전체 항목에 대해 제공하며, 기존 국민연금과 국세청 세무정보 등 데이터뿐만 아니라 금융결제원 정보(매출채권, 자동이체 등)도 대안 정보로 활용해서 재무평가 성능을 높였다는 게 은행 측 설명이다.





하나은행은 펀드 상품을 선물할 수 있는 '펀드 모바일 기프트'를 출시했다고 밝혔다. 이번 기프트는 하나은행 모바일 애플리케이션(앱) '하나원큐'에서 손님이 직접 선택한 펀드 상품을 선물하는 서비스다. 이를 통해 하나은행 입출금통장을 보유한 만 19세 이상 손님은 해당 서비스로 펀드 선물 주고받기가 가능하다. 또한 선물 받을 상대방 휴대전화 번호와 실명정보만으로 하루 최대 10만원까지 펀드 상품을 줄 수 있으며, 카카오톡 또는 문자 메시지로 발송된 선물 메시지를 통해 펀드 가입 절차 진행이 가능하다는 게 은행 측 설명이다.





농협은행은 비대면 전용 정기예금인 'NH올원e예금'을 출시한다고 전했다. 이번 정기예금은 NH스마트뱅킹과 인터넷뱅킹 등 비대면 채널에서만 판매되며 가입 고객 모두에게 실세 금리를 반영한 혜택을 제공한다. 아울러 예금 금리는 12개월 가입기준 2.90%(11일 기준, 세전)이며 가입기간은 1개월 이상 36개월 이내, 가입금액은 10만원 이상 10억원 이내로 자유롭게 가입 가능하다. 또한 이번 정기예금 출시 특판 이벤트는 오는 8월31일까지 진행하며 1조원 한도(소진 시 조기 종료)로 가입기간 1년에 한해 0.4%p 추가 금리 혜택을 제공한다.