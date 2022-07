차백신연구소, 독자 개발 'L-pampo' 면역항암치료 효과 규명

L-pampo™ 투여 군에서 종양 크기가 57.2% 감소함을 나타낸 수치 그래프 ⓒ 차백신연구소





[프라임경제] 차바이오텍 계열사인 차백신연구소(261880)와 전홍재·김찬 분당차병원 암센터 교수팀은 차백신연구소가 독자 개발한 톨 유사 수용체(toll-like receptor, TLR) 신호 경로를 자극하는 면역항암제 후보물질인 'L-pampo™(엘-팜포)'의 면역항암치료 효과를 확인했다고 11일 밝혔다.





산업통상자원부의 지원으로 수행된 이번 연구에서 차백신연구소와 전홍재·김찬 교수팀은 'L-pampo™'가 강력한 항암면역반응을 유도하고 면역관문억제제와 병용했을 때 치료 효과를 증가시킨다는 연구결과를 발표했으며, 이 결과는 미국면역항암학회(SITC) 공식 학술지인 Journal for ImmunoTherapy of Cancer(JITC, IF 13.751) 최신호에 게재됐다.





차백신연구소가 개발한 톨 유사 수용체 작용제 'L-pampo™'는 TLR2와 TLR3 리간드의 복합체다. 'L-pampo™'는 백신제형으로 사용될 때는 항원의 면역원성을 높여주는 면역증강제의 역할을 하며, 면역항암제로 사용될 때는 암세포의 사멸을 유도해 종양미세환경을 저면역원성에서 고면역원성으로 조성하는 역할을 한다.





차백신연구소는 이러한 강력한 면역항암 특성을 바탕으로 면역항암제로서의 개발 가능성을 타진해왔다.





이번 연구에서 'L-pampo™'를 대장암 마우스 모델에 단독으로 투여했을 때 투여군에서 종양 크기가 57.2% 감소했고 암세포를 공격하는 CD8+ T 세포는 5.2배 증가한 것으로 나타났다.





대장암과 피부암 마우스 모델에 'L-pampo™'와 PD-1, CTLA-4 면역관문억제제를 병용 투여 후 종양 크기 분석 결과 대장암 모델에서는 마우스 10개 개체 중 8개 개체에서, 피부암 모델에서는 마우스 10개 개체 중 9개 개체에서 종양이 완전 소실되는 높은 치료 효과를 확인했다.

또한 대장암 마우스 모델에서 'L-pampo™'가 전신 항암면역반응을 활성화해 직접 투여한 종양에서는 65.9%의 종양 억제 효과가 나타났고, 직접 투여하지 않은 종양에서도 52.5%의 억제 효과를 보였다





염정선 차백신연구소 대표는 "이번 연구는 우리 회사가 독자 개발한 톨 유사 수용체 작용제인 L-pampo™가 면역관문억제제의 한계를 극복하는 효과적인 암 치료제로 개발할 수 있다는 가능성을 확인했다는 점에서 고무적"이라며 "글로벌 제약사와 공동임상 협력을 적극적으로 진행해 효과적인 면역항암제를 개발하겠다"고 포부를 말했다.