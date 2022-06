제이시에스, Poly 콜센터 파트너 고객 세미나 진행

[프라임경제] 제이시에스(대표 권기백)가 29일 가산디지털단지 본사 쇼룸에서 컨택센터 산업의 변화와 컨택센터에 특화된 Poly 제품군을 소개했다.





'콜센터 디바이스, 왜 Poly인가'라는 주제로 세션을 진행하고 있는 윤동한 Poly 코리아 부장. =김수현 기자



'Take Your Contact Center to the Next Level with Poly'라는 주제로 열린 이번 자리는 팬데믹 이후 달라진 컨택센터 내 변화 및 환경에 맞춘 기업의 효과적인 디바이스 선택을 돕기 위해 열렸다.





권기백 제이시에스 대표와 신영선 Poly 코리아 지사장의 인사로 시작된 행사는 약 40여 명의 컨택센터 파트너 및 관계자가 참여했다.





윤동한 Poly 코리아 부장은 '콜센터 디바이스, 왜 Poly인가'라는 주제로 진행된 세션에서 컨택센터의 규모 및 형태에 따라 세분화된 Poly의 컨택센터 전문 헤드셋 EncorePro제품군을 소개했다. EncorePro 제품은 △노이즈 캔슬링 △슈퍼바이저 코칭 △연결 솔루션 △와이드밴드 스테레오 △높은 내구성 등을 자랑한다.





윤 부장은 "컨택센터가 변혁의 시기를 맞이하고 있고 다양한 비즈니스 기회가 열리고 있는 상황에서 최근 트렌드 또한 시시각각 변하고 있다"며 "(JCS는) 협업을 하는 고객들이 동등한 입장에서 회의에 참여하고 만족할만한 결과물로 이어질 수 있도록 높은 품질의 제품을 보장하고 있다"고 설명했다.





이어진 순서에서는 팬데믹 이후 달라진 업계 환경에 따라 하이브리드 근무가 요구되는 컨택센터 환경을 소개하고 이에 맞춰 보다 효과적으로 디바이스를 사용 및 관리하는 방법 등이 제시됐다.





윤 부장은 "많은 업체가 클라우드 전환과 옴니채널 등을 두고 변화의 기로에 섰다"며 "폴리 솔루션은 제품군 마다 △공용책상 △다중 전화 시스템 연결 △이동성 △팀 비디오 연결 △높은 오디오 품질 및 내구성 등 다양한 고객 중심 선택지를 마련해 고객에게 가장 적합한 솔루션을 선택할 수 있다"고 말했다.





강진구 바코 코리아 대리가 간편한 연결로 무선 프레젠테이션 및 무선 화상회의를 가능하게 하는 바코클릭쉐어를 소개했다. =김수현 기자



'스마트 미팅룸을 위한 와이어리스 룸 솔루션 클릭쉐어' 세션에서는 강진구 바코 코리아 대리가 간편한 연결로 무선 프레젠테이션 및 무선 화상회의를 가능하게 하는 바코클릭쉐어를 소개했다.





강 대리는 "클릭쉐어는 플랫폼이나 케이블 연결 등에 구애받지 않고 모든 회의를 호스팅하고, 원격으로 상대방에게 매끄럽게 전달할 수 있다"며 "올해 3월 기준 누적 110만대 판매를 돌파한 것과 더불어 컨퍼런스 환경에서도 더 많은 지원 시스템과 가치를 고객사에 전달할 수 있다"고 말했다.





한편, 제이시에스는 국내 선두 오디오·비디오·무선 회의·화상 회의 솔루션 전문기업으로 음향기기 전문기업 Plantronics와 오디오·비디오 및 통신장비 기업 Polycom의 합병으로 탄생한 폴리(Poly)의 한국 총판을 맡고 있다.