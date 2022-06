[프라임경제] 현대카드가 미국 뉴욕 현대미술관(The Museum of Modern Art, NY∙이하 MoMA)과 손잡고 MoMA의 미디어 & 퍼포먼스 컬렉션을 선보이는 '스며드는 빛(Pervasive Light): Works from MoMA’s Media and Performance Collection' 전시를 개최한다고 10일 밝혔다.