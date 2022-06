[증권데이톡] 키움證, 대학생 주식 모의투자대회 개최 외

7일 증권데이톡. ⓒ 프라임경제 [프라임경제] 키움증권(039490)은 7일 여름방학 시즌을 맞아 대학(원)생을 위한 모의투자대회를 연다고 밝혔으며, 대신증권(003540)은 신규 및 휴면고객이 코스피 지수, 대신 로보어드바이저, 대신 리서치센터 추천종목 중 경쟁상대를 선택해 수익률을 겨뤄 승리하면 상금을 지급하는 '주식투자 챌린지' 이벤트를 진행한다. KB증권은 '2022 KB증권 프리미어 써밋' 첫 온·오프 동시 강연을 오는 8일 실시하며, DB금융투자(016610)는 기타파생결합사채(DLB)와 주가연계파생결합사채(ELB) 등 상품 3종을 판매한다. 유안타증권(003470)은 오는 8일과 9일 이틀간 개인투자자들을 대상으로 투자설명회를 개최하며, 현대차증권(001500)은 오는 12월31일까지 엘포인트 모바일 어플리케이션에서 'THE Herb' 신규 가입 이벤트를 마련했다. 교보증권(030610)은 국내주식 비대면 신규계좌 개설과 매매 고객을 대상으로 교환권 증정 이벤트를 진행한다고 전했다.





키움증권은 여름방학 시즌을 맞아 대학(원)생을 위한 모의투자대회를 연다. 대회 접수기간은 내달 31일까지이며, 대회기간은 내달 4일부터 8월 12일까지다. 참가대상은 대학생과 대학원생 및 휴학생 등이다. 31회째를 맞은 키움증권 대학생 모의투자대회는 매년 학생들의 올바른 투자문화 확립을 위해 진행되고 있다. 수익률 1~3위 수상자에게는 장학금(400만원·300만원·200만원)과 인턴십 기회를, 4~10위 수상자에게는 장학금(각 100만원)을 시상하며, 11~100위까지는 각 현금 5만원이 지급된다. 또한 1위부터 100위 수상자까지는 상장이 수여된다.





대신증권은 신규 및 휴면고객이 코스피 지수, 대신 로보어드바이저, 대신 리서치센터 추천종목 중 경쟁상대를 선택해 수익률을 겨뤄 승리하면 상금을 지급하는 주식투자 챌린지 이벤트를 진행한다. 주식투자 챌린지는 사전에 코스피 지수, 대신 로보어드바이저, 대신 리서치센터 추천종목 중 경쟁할 상대를 선택한다. 참여고객은 이벤트 기간 동안 경쟁상대보다 높은 수익률을 달성하면 상금을 받는다. 각 경쟁상대는 이벤트 기간 중 달성한 수익률 순위에 따라 각각 5000만원, 3000만원, 2000만원의 상금을 확보한다. 이벤트 참여고객은 각 경쟁상대가 확보한 상금을 나눠 갖는다. 예를 들어 코스피 지수가 5000만원을 확보하고 코스피와 경쟁해 승리를 거둔 고객이 100명이면 50만원씩 상금을 받는 방식이다. 해당 이벤트는 3개의 시즌으로 진행된다. 각 시즌당 상금은 총 1억원이다. 시즌1은 이달 20일부터 7월11일까지 진행된다. 이어 시즌2, 3는 각각 7월 18일, 8월 16일부터 4주간 진행된다.





KB증권은 2022 KB증권 프리미어 써밋 첫 온·오프 동시 강연을 오는 8일 실시한다. 2022 KB증권 프리미어 써밋은 기업의 최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO), 예비 최고경영자(Next CEO) 및 고액자산가(HNW) 고객을 초청해 온라인으로 진행하는 '언택트(비대면) 써밋'이다. 이번 6회차를 맞은 써밋은 KB증권의 '영리치(Young Rich)' 고객을 젊음의 중심인 홍대 'KB청춘마루'에 직접 초청해 온·오프라인으로 동시에 진행될 예정이다. 강연은 데이터 전문가 송길영 바이브컴퍼니 부사장이 맡는다. 송 부사장은 국내 빅데이터 열풍을 선도한 데이터 분석가로 평가받고 있으며, 현재도 '마인드 마이너(사람들의 마음을 캐는 사람)'로서 활발히 강연을 이어가고 있다. 이번 강연에서 그는 자신의 저서 제목이기도 한 '그냥 하지 말라, 당신의 모든 것이 메시지다'라는 주제로 진정한 브랜딩은 '알리는 것'이 아니라 '발견되는 것'이라는 핵심 내용에 대해 강연할 예정이다.





DB금융투자는 DLB와 ELB 등 상품 3종을 판매한다. 오는 10일까지 판매하는 3개월 만기 '마이 퍼스트 DB DLB 제147회'는 기초자산인 CD(91일물) 최종호가수익률의 만기평가가격이 10% 이상이면 세전 연 3.21%의 수익이 제공되는 상품이다. 10% 미만인 경우에도 세전 연 3.20%가 지급된다. 최소가입금액은 1000만원 이상으로 100만원 단위로 청약이 가능하다. 뿐만 아니라 판매기간이 10일까지인 'DB 세이프 제723회 ELB'는 KOSPI200 지수를 기초자산으로 삼는다. 1년 만기 상품으로 평가기간에 KOSPI200 지수의 종가가 최초기준가격의 115%를 초과해 상승한 적이 없고, 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 초과 115% 이하에 있는 경우 최대 4.75%의 수익이 가능하다. 또한 최초기준가격의 115% 초과해 상승한 적이 있거나 만기평가가격이 100% 이하인 경우에는 2.5%의 수익을 지급한다. 오는 17일까지 판매하는 'DB happy+ 주가연계증권(ELS) 제2235회'는 KOSPI200 레버리지 지수를 기초자산으로 하는 3년 만기 상품이다. 4개월 단위로 조기상환 기회와 최대 연 6.3%의 수익이 지급된다. 자동으로 조기상환되지 않고 만기상환이 도래한 경우, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격대비 65% 이상인 경우 원금과 18.9%(연 6.3%)의 수익률이 지급된다.





유안타증권은 오는 8일과 9일 이틀간 개인투자자들을 대상으로 투자설명회를 개최한다. 8일 오후 5시 광주 서구 치평동에 있는 유안타증권 금융센터상무지점에서는 '불확실한 증시상황에 투자고민 해결, ELS 투자방법'에 대해 소개한다. 이택진 OTC마케팅팀 차장이 진행하며, 사전 신청한 참가자 전원에게는 소정의 사은품도 증정한다. 9일 오후 4시 전남 순천시 연향동에 있는 금융센터순천지점에서는 '글로벌 금융시장 동향과 전망'과 '변동성 장세의 투자대안, PMA(PB Management Account)'를 주제로 설명회가 열린다. 각각 최현재 투자컨설팅본부장과 김성득 PB가 진행하며, 참가자에게는 스타벅스 1만원권 상품권을 지급한다. 관심 있는 투자자는 누구나 신청할 수 있고 참가비는 무료다. 참가 신청 및 기타 자세한 사항은 금융센터상무지점, 금융센터순천지점으로 문의하면 된다.





현대차증권은 오는 12월31일까지 엘포인트 모바일 어플리케이션에서 'THE Herb' 신규 가입 이벤트를 마련했다. 이번 이벤트는 엘포인트 회원 중 현대차증권의 마이데이터 서비스 전용 앱 THE Herb에 최초로 가입하는 고객을 대상으로 진행한다. 이벤트 응모 후 THE Herb 회원 가입을 완료한 고객 전원에게는 엘포인트 3000p를 지급하며 1개 이상의 자산을 연결하면 추가로 2000p를 지급한다. 아울러 THE Herb 가입 후 현대차증권 계좌를 신규 개설하면 매달 추첨을 통해 1000명에게 국내 상장 주식 4종 중 1주를 랜덤 증정한다. 당첨된 경품은 현대차증권 주식 계좌로 자동 입고되며, 경품 수령을 위해서는 현대차증권 주식 계좌를 보유해야 한다.





교보증권은 국내주식 비대면 신규계좌 개설과 매매 고객을 대상으로 교환권 증정 이벤트를 진행한다. 오는 8월 말까지 교보증권 신규고객이 생애 최초 비대면 주식계좌를 개설하는 경우 '교보증권 금융투자상품권' 1만원, '교보문고 e-교환권' 1만원 등을 각각 지급한다. 이벤트 계좌로 등록 후 100만원 이상 국내주식 매매 시 1만원, 1000만원 이상 매매 시 추가로 1만원의 '교보문고 e-교환권'을 증정하는 매매 이벤트도 진행한다. 이벤트 참여 방법은 교보증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 앱에서 비대면 계좌개설 후 이벤트 코너를 확인하면 된다. 자세한 내용은 교보증권 홈페이지를 참고하거나, 교보증권 각 영업점 및 소비자보호부 고객지원파트로 문의하면 된다.