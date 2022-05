유통가, 5월 가정의 달 "쇼핑 할인부터 기부까지"

[프라임경제] 5월 가정의 달을 맞아 유통업계가 기부행사를 비롯해 다양한 할인 행사를 진행한다.





먼저 롯데푸드(002270)는 가정의 달 5월을 맞아 자사 공식 온라인몰 '롯데푸드몰'에서 사회공헌활동을 진행한다. 이달 31일까지 롯데푸드몰에서 기부 대상 제품을 구매하면 된다.





롯데푸드몰이 진행하는 가정의 달 기부 행사 'GIVE_U'는 주거환경 개선이 필요한 어려운 이웃에게 희망을 전달할 수 있도록 네이버 해피빈을 통한 매칭기부 사회공헌활동이다. 롯데푸드몰에서 '해피빈 기부' 표시가 있는 제품을 구매하면 상품별로 1000원이 자동으로 기부된다.





롯데푸드가 가정의 달 5월을 맞아 자사 공식 온라인몰 '롯데푸드몰'에서 사회공헌활동을 진행한다. © 롯데푸드



따뜻한 마음을 나눈 고객을 위한 혜택도 준비했다. 해피빈 기부 표시 제품을 구입하면 대상 제품의 구매 적립금을 두 배로 적립해준다. 또한, 기부 대상 제품을 10만원 이상 구매한 고객에게는 후지필름몰에서 사용 가능한 '후지 인스탁스' 카메라 20%할인 쿠폰도 제공한다.





한편, 롯데푸드는 사회적 책임을 강화하기 위한 다양한 ESG 활동을 진행하고 있다. 최근 교원그룹과 협업해 '롯데비엔나 어린이날 한정판 패키지'를 내놓고 판매액 일부를 영유아 언어 발달을 위한 투명 마스크 기부에 활용할 예정이다.





아모레퍼시픽(090430)은 지난 3일, 용산 소재 민관학 연합인 '용산 드래곤즈' 그리고 서울역쪽방상담소와 함께 용산구 쪽방 주민들에게 생필품을 전달했다. 사회적 거리두기 해제에 따라 일상 회복이 시작되면서 코로나19로 중단됐던 대면 봉사활동을 재개한 것이다.





어버이날을 맞아 진행한 이번 활동에는 아모레퍼시픽과 아모레퍼시픽복지재단, 국민건강보험공단용산지사, 삼일회계법인, 삼일미래재단, 숙명여자대학교, 오리온재단, 용산경찰서, 용산구자원봉사센터, 코레일네트웍스, HDC신라면세점, HDC현대산업개발의 봉사자 40여 명이 참여했다.





코로나19 장기화로 사회적 고립에 놓인 쪽방촌 주민들을 돕기 위해 진행한 이번 활동을 통해 각 회원사에서 준비한 칫솔, 치약, 샴푸, 라면, 간식, 면도기, 소독제, 살충제 등 3000만원 상당의 생필품이 전달되었다.





쪽방촌은 주방과 화장실 등이 갖춰지지 않은 낡은 숙박시설을 개조한 1평 남짓한 쪽방들이 밀집된 지역이다. 쪽방촌 주민 대부분 1인 가구이며 코로나19 상황 속에서 더욱 심한 사회적 고립을 경험하고 있다.





이날 아모레퍼시픽 임직원을 비롯한 용산 드래곤즈 봉사자들은 용산구 동자동 새꿈어린이공원에 집결해 준비한 선물을 직접 포장 후 전달하고 쪽방촌 일대에 대한 방역활동과 청소도 진행했다.





이케아 코리아가 학대 피해 및 보호 대상 아동들에게 더 안전하고 편안한 공간을 제공하기 위해 아동 쉼터 주거 환경 개선을 지원한다.





이케아 코리아의 '아동 쉼터 주거 환경 개선 사업'은 코로나19 이후 학대, 빈곤, 보호자 부재 등으로 공동생활시설에 머무는 아동이 증가함에 따라 우리의 미래인 아이들이 더 나은 환경에서 심신의 안정을 찾고 건강하게 성장할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.





이를 위해 이케아 코리아는 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 '쉼터 주거 환경 개선 사업을 위한 업무 협약'을 체결하고 2억6500만원을 기부했으며, 총 50개 아동 쉼터 공간 개선을 위한 홈퍼니싱 솔루션과 제품을 지원한다. 학대피해아동쉼터, 여성아동청소년그룹홈 등 시설에 거주하는 아이들이 더욱 쾌적한 공간에서 지낼 수 있도록 학습 공간, 심리 치료 공간, 휴게 공간 등의 노후화된 가구를 교체할 계획이다.





세븐일레븐은 어린이날을 맞아 지역사회 아동을 위한 다양한 나눔 활동을 펼쳤다.





먼저 세븐일레븐은 3일 청운보육원, 평화의마을아동복지센터, 대구종합사회복지관 등 초록우산어린이재단과 연계된 전국 아동복지시설 60곳에 프리미엄 베이커리 '브레다움' 6000개를 후원했다.





'브레다움(Brea;daum)'은 세븐일레븐 자체 베이커리 브랜드로 tvN 인기 드라마 '스물다섯 스물하나'에 브레다움 띠부실이 노출되면서 일명 나희도빵, 2521스티커빵 등으로 불리며 인기를 얻고 있다. 빵은 아이들이 간식으로 가장 좋아하는 대표 메뉴인 만큼 어린이날을 맞아 아이들에게 보다 고품질의 건강하고 맛있는 간식을 제공하고자 마련됐다.





세븐일레븐과 미니스톱의 경영주와 임직원들도 아이들을 위해 팔을 걷어붙였다. 호남지역 양사 경영주와 임직원 30명은 지난 3일 광주 소재 제과학원에 모여 직접 만든 쿠키와 '세븐셀렉트 바프허니버터팝콘' '요구르트맛젤리' '빼빼로' '밀키스' 등 간식을 가득 담은 종합선물세트 150개를 직접 제작해 무등육아원과 원광모자원의 아이들에게 전달했다.





무신사가 가정의 달을 맞아 지역사회의 아동과 자립준비청년(보호종료아동)들이 자신을 위한 의미 있는 선물을 할 수 있도록 지원한다.





무신사는 지난 3일 성동구의 아동양육시설 '이든아이빌'에 1000만원 규모의 쇼핑 지원금을 전달했다. 재원 중인 45명의 아이들이 무신사 스토어에서 각자의 취향에 맞는 의류와 완구, 교구 등을 구매할 수 있도록 하기 위해서다. 일부 금액은 기관에서 필요한 생활용품을 구매할 수 있도록 지원했다.





또한 성동구 내 자립준비청년들에게도 약 500만원 상당의 쇼핑 지원금을 후원할 계획이다. 새 출발을 준비하는 자립준비청년들에게 응원의 메시지를 전하고, 이들이 각자 자신을 위한 의류를 구매할 수 있도록 지원하는 취지다.





오비맥주가 어린이날 100주년을 기념해 서울 강남 코엑스 아쿠아리움 내 산호미술관에서 '특별한 아이' 전시회를 개최한다.





'특별한 아이'는 아이가 주체가 돼 아동 인권이 보장되는 세상을 그림으로 표현하는 프로젝트다. 오비맥주는 어린이날 100주년을 기념해 아쿠아리움을 찾은 관람객들에게 아동이 건강하고 안전하게 성장하기 위해 누려야 하는 모든 권리를 담은 UN아동권리협약에 대해 알리고 아동의 기본 권리에 대한 인식을 확산하기 위해 '특별한 아이' 전시를 기획했다.





오비맥주가 어린이날 100주년을 기념해 서울 강남 코엑스 아쿠아리움 내 산호미술관에서 '특별한 아이' 전시회를 개최한다. © 오비맥주



'특별한 아이' 프로젝트를 위해 오비맥주는 아동권리옹호NGO국제아동인권센터, 전시기획사 올댓큐레이팅과 업무협약을 맺고 아동권리 존중을 위해 힘을 모았다.





오비맥주는 올 봄 대규모 산불로 큰 피해를 입은 경북 울진의 지역아동센터 아동들이 쾌적한 환경에서 생활하고 책을 읽을 수 있도록 '행복도서관' 10호점를 열고 개소식 행사로 '특별한 아이' 프로젝트를 실시했다.





국제아동인권센터는 아동들에게 유엔아동권리협약과 아동인권 등에 대한 교육을 하고, 전시기획사 올댓큐레이팅 소속 예술가인 이현정 회화작가와 변다윤 일러스트작가는 아동들과의 협업으로 아동 인권이 보장되는 행복한 세상을 도화지에 담았다.





이디야커피가 5월 가정의 달을 맞아 '육아 고민 상담소' 이벤트를 진행한다.





오는 22일까지 이디야멤버스 회원을 대상으로 진행되는 이번 이벤트는 어린 자녀의 육아문제로 어려움을 겪는 초보 엄마·아빠 고객들의 고민을 함께 나누고자 기획됐다.





참여를 희망하는 고객은 이벤트 기간 동안 이디야커피 매장에서 '토피넛 라떼' 또는 '달고나 라떼'를 3잔 이상 구매하고 이디야멤버스 스탬프를 적립한 후 이벤트 응모페이지에서 자녀에 대한 고민을 작성하면 된다.





이디야커피는 이벤트에 참여한 고객 중 추첨을 통해 아동 심리 상담 전문 업체 '플레이올라'의 △오프라인 놀이 관찰 프로그램 이용권(10명) △온라인 기질 분석 프로그램 이용권(20명) △플레이올라 감정 카드 & 이디야커피 아메리카노 쿠폰(200명)을 증정한다. 당첨자는 6월 첫째 주 이디야커피 공식 홈페이지 및 개별 문자 알림을 통해 확인할 수 있다.





가정의 달을 맞아 다양한 쇼핑 할인 행사와 이벤트도 만나볼 수 있다.





홈플러스는 가정의 달을 맞아 오는 11일까지 아이들의 간식 거리들을 한 데 모아 행사가에 선보이는 '우리아이 간식 모음전' 프로모션을 진행한다.





고객들의 장바구니 부담을 낮추는데 기여하고자 먹거리, 생필품 등 고객들의 수요가 높은 주요 상품을 총망라해 최적가로 선보이는 '물가 안정 프로젝트'를 연중 전개 중인 홈플러스는 5월5일 어린이날을 앞두고 자녀들의 인기 간식 아이템들을 모아 1+1을 비롯한 다양한 프로모션을 적용한 행사가에 판매한다.





먼저 인기 비스킷 8종을 대상으로 1개 구매 시 1개를 더 증정하는 '1+1' 판매를 진행한다. 행사 대상 상품은 △해태 오예스 미니 △해태 오예스 미니 쿠키앤크림 △해태 버터링 △청우 쫀득 초코칩 △크라운 옹골진 오곡쿠키 △크라운 치즈샌드 △허쉬 초콜릿 칩 쿠키 △허쉬 초콜릿 칩 베리 쿠키 등이 있다.





비스킷 뿐만 아니라 인기 캐릭터가 패키지에 새겨진 '팔도 뽀로로 키즈음료' 7종(샤인머스캣/밀크/딸기/사과/블루베리/보리차/누룽지차)도 1+1 판매한다.





어린이들에게 인기있는 음료와 스낵류도 한 데 모아 △서울 앙팡우유 △크라운 새콤달콤 포켓몬볼 △캐치티니핑 캔디 냉장고 △캐치티니핑 쥬얼핑 보석함 캔디 △캐치티니핑 콤팩트 캔디 등을 행사가에 선보인다. 또 '켈로그 첵스 초코마시멜로' '동서 콘푸라이트' '동서 초코후레이크' '동서 오곡코코볼' 등 시리얼 4종도 할이된 가격에 만나볼 수 있다.





이마트24는 오는 25일까지 '코지마 안마의자' '우미학 한우선물세트' '올프레쉬 프리미엄 과일세트' 등 총 55종의 카탈로그 상품을 엄선해 판매한다.





기획전 상품 구매를 원하는 고객은 전국 이마트24 매장에 비치된 카탈로그를 통해 해당 상품의 상세 내용을 확인할 수 있으며 주문 및 결제도 가능하다. 주문한 상품은 고객이 원하는 장소로 3일 이내 배송된다.





이마트24가 이번 기획전을 통해 판매하는 상품은 코지마 안마의자의 핵심 기술을 구현한 '오딧세이골드에디션'이다. 어깨부터 허벅지까지 신체 굴곡을 따라 적용된 LS형 프레임과 종아리 비빔 마사지 기능, 자동 다리 길이 조절 시스템, 스윙 기능 등 효과적인 마사지를 제공하는 최고 사양의 제품이다.





이밖에 이마트24는 가전 선물 기획전으로 '코지마 리클라이너컴피체어' '코지마 발마사지기빅풋' '헬스보이 마사지매트 GT-0038M' 등을 준비했다.





프리미엄 한우세트 / 과일바구니도 판매한다.





이마트24는 신선식품을 선물하거나 구매하고 싶은 고객을 위해 '우미학 한우 선물세트 1.55kg' '설성목장 무항생제 한우스테이크 실속1호세트 600g' '올프레쉬 그린에코프리미엄선물 과일세트 5kg' 등 다양한 신선식품 상품을 준비했다.





또한 이마트24는 차량용 블랙박스 상품으로 '파인뷰 2ch반값블랙박스32G_SF1000'도 판매해 고객 선택의 폭을 넓혔다.





카탈로그 상품 할인 혜택 및 가족사진 촬영권 선물 이벤트도 진행된다.





이마트24는 카탈로그 상품을 제휴카드(현대)로 결제 시 한우/과일바구니 등 신선식품 30%, 건강가전 10% 할인 혜택을 제공하며, 5월 카탈로그 상품을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 가족사진 촬영권을 증정한다.





갤러리아 전 지점에서는 가정의 달을 맞이해 가족, 친구, 연인 등 소중한 사람들에게 보내는 '스마일리 모바일 편지 보내기' 이벤트를 15일까지 진행한다. 갤러리아 앱을 통해 참여 가능하며, 참여 고객 중 추첨을 통해 스마일리 에코백을 증정한다.





갤러리아명품관에서는 5월9일까지 영국 하이주얼리 브랜드 '그라프' 팝업 전시회를 진행한다. 이번 전시에서는 그라프 런던 아틀리에에서 제작된 50점의 마스터피스들을 만나볼 수 있다. 또한 런던 컨템포러리 브랜드 '셀프포트레이트' 매장에서는 5월8일까지 '웨딩 스페셜 프로모션'을 진행, 10% 할인 행사 및 스페셜 기프트를 제공한다.





그 외에도 프레드시갈 매장에서는 5월 6일까지 '플레이모빌' 팝업을 진행, 어린이부터 성인까지 모두 즐길 수 있는 장난감 제품들을 선보인다.





갤러리아 광교에서는 5월6일부터 12일까지 프리미엄 아동가구 브랜드 '컴프프로' 매장에서 가정의 달 기프트 특집전을 진행한다. 행사 기간 중 최대 30% 할인 혜택을 제공하며, 300/700만원 이상 구매시 금액대별 사은품을 제공한다. 또한 5월5일 어린이날에는 당일 유아동 브랜드에서 20만원 이상 구매한 고객을 대상으로 광교점 지하 1층에 위치한 아쿠아플라넷 입장권 2매를 선착순 증정하는 이벤트를 진행한다.





대전 타임월드에서는 가정의 달 맞이 특별 세일을 진행, 유아동 브랜드들을 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 대표 브랜드로는 △매직에디션(30%) △압소바(20~10%) △블루독(20%) △뉴에라키즈(10%) 등이 있다.(※브랜드별 기간 상이) 그 외에도 △리틀그라운드 어린이날 특집전 △카카오프렌즈 어린이날 기념전 △정관장 가정의 달 특집전 등 다채로운 행사를 진행한다.





생그린에서 가정의 달을 맞아 '더드림' 이벤트를 진행한다.

생그린에서는 가정의 달을 맞아 구매금액 이상 시 사은품 증정, 추가 제품 제공 등 다채로운 내용으로 이벤트를 준비했다.

생그린에서 가정의 달을 맞아 '더드림' 이벤트를 진행한다. © 생그린



먼저 이벤트 기간 동안 생그린 공식몰에서 15만원 이상 구매 시 '주름&미백 5종 키트(나이지움 크림+에센스+순백미인RX 에센스+토너+크림)' 1세트가 제공된다.

또한 '순백미인RX 화이트 에센스' 1개 구매 시 '주름&미백 5종 키트'가 총 2세트 제공된다. 이와 함께 '보음수 수분라인' 2종 세트 구매 시 '매화향 자윤진 마스크팩' 2개 증정, '비단자수' 3종 세트 구매 시 '윤수 핸드크림' 2개를 증정할 예정이다.

여기에 '조두박' 2종 세트 구매 시 '윤수 핸드크림' 1개, '올인원 트윈케익' 1개 구매 시 '매화향 자윤진 마스크팩' 2개를 받을 수 있다.





전자랜드가 가정의 달 5월을 맞아 오는 31일까지 '가정의 달 맞이 패밀리 세일' 행사를 진행한다.





전자랜드는 먼저 소비자들이 올여름 폭염에 대비할 수 있도록 '에어컨·냉장고 페스타'를 실시한다. 행사 기간 전자랜드는 주요 제조사의 행사 모델 에어컨과 냉장고를 삼성 제휴 카드와 스페셜 롯데카드로 구매 시 최대 36개월의 장기 무이자 혜택을 제공한다. 또한 일부 행사 모델을 할인된 가격에 판매하며 모델에 따라 추가 캐시백도 증정한다. 한 번에 2개 이상의 에어컨과 냉장고를 구매하는 고객을 위해 일부 행사 모델 한정으로 원 플러스 원(1+1) 동시구매 패키지 이벤트도 준비했다.





전자랜드는 삼성카드 회원을 대상으로 한 제휴 이벤트도 진행한다. 삼성카드 회원 중 전자랜드 행사 문자메시지를 수신한 고객이 삼성카드로 10만원 이상 결제하면 1만원 상당의 사은품과 구매 금액대별 추가 캐시백을 증정한다.





G마켓과 옥션이 5월을 맞아 다양한 가정의 달 프로모션을 선보인다. 특히 올해는 거리두기 해제 직후 맞이하는 가정의 달인만큼, 부모님과 자녀를 위한 대표 선물은 물론, 일상회복과 관련된 다양한 상품도 특가에 준비했다.





먼저 10일까지 '행복한 5월, 감사합니다 사랑합니다' 기획전을 열고 어린이날, 어버이날, 스승의 날 선물로 좋은 상품과 가족 여행, 나들이를 위한 상품을 최대 70% 할인 판매한다. △레고 △피셔프라이스 △뉴발란스키즈 △에델코첸 △몰리스 △스탠리 △크록스 △아디다스골프 △무아스 등 인기 브랜드 추가 할인 혜택까지 더해, 다양한 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 매일 자정마다 5가지 특가 상품을 소개하는 '오늘의 감사 특가' 코너도 선보인다.





또한 G마켓에서는 4일과 9일 저녁 8시에 라이브방송 'G라이브'도 진행한다. 바디프랜드 안마의자(5/4), 바디럽의 퓨어썸 필터 샤워기(5/9) 등을 소개할 예정이다.





오는 8일까지 '5월을 담다' 시리즈도 가정의 달 편으로 운영된다. 한우와 홍삼 같은 대표 선물세트는 물론, 온 가족이 좋아하는 파티푸드와 최근 인기를 끌고 있는 트렌드 푸드 등도 확인할 수 있다. 테마별 특가상품을 공개하는 '투데이 딜'도 매일 자정마다 선보인다.





인터파크는 5월 가정의 달을 맞아 다채로운 운동 선물 기획전을 오는 8일까지 실시한다.





이번 기획전은 어린이날, 어버이날 등 각종 기념일이 집중된 5월을 맞아 합리적인 가격에 선물을 준비할 수 있도록 마련됐다. 특히 최근 야외활동을 계획하는 수요가 커지고 있어 지금 시즌에 하기 좋은 다양한 운동·레저 관련 상품을 한자리에 모았다.





우선 어린이날을 맞아 자전거·헬멧·주니어 런닝화 등을 판매하며, 주요 상품으로는 △피오피오 2in1 세발 자전거 △언노운 스탠다드 스케이드보드 △미즈노 주니어 경량 런닝화 등이 있다.





부모님을 위한 효도선물로는 실내 자전거·골프/낚시용품을 만나볼 수 있으며 △이고진 좌식 실내자전거 704R △캘러웨이 골프용품 △시마노 21 울테그라 스피닝릴 감성돔 루어낚시 상품을 추천한다.





마지막으로 온가족 나들이와 레저활동을 위한 자동차용품·전기스쿠터·구기/라켓용품도 선보인다. 주요 상품으로 △아이나비 QXD7000 32G 전후방 QHD 화질 블랙박스 △요넥스 아스트록스 88S PLAY 4U 배드민턴 라켓과 △e시티컴카고 3륜 전동차 전기스쿠터가 있다.





글래드 여의도는 사랑하는 부모님께 카네이션 꽃다발과 여유로운 호캉스를 함께 선물할 수 있는 '효(孝)캉스 패키지'를 4일부터 31일까지 선보인다.





효캉스 패키지는 편안한 베딩 시스템이 갖춰진 객실에서의 1박과 글래드 호텔의 웨딩 플라워를 전담하는 '더 세인트 플라워샵(by The Saint)'의 생화로 만든 카네이션 꽃다발 1개를 제공한다.





패키지 혜택으로 제공하는 카네이션 꽃다발은 가정의 달을 대표하는 꽃으로 클래식한 '레드', 사랑스러운 '핑크', 화사한 '피치', 순백의 '화이트'톤 꽃다발 중 선택이 가능하며 싱싱한 생화로 제공한다. 이와 함께 레스토랑 '그리츠'의 조식 2인, 오후 1시 레이트 체크아웃 서비스도 제공해 맛있는 조식과 여유로운 휴식도 즐길 수 있도록 마련했다.





글래드 여의도는 사랑하는 부모님께 카네이션 꽃다발과 여유로운 호캉스를 함께 선물할 수 있는 '효(孝)캉스 패키지'를 4일부터 31일까지 선보인다. © 글래드호텔



이외에도 글래드 호텔은 가정의 달을 맞이해 부모님을 위한 꽃배송 서비스, 아이들을 위한 이색 케이크 출시 등 다양한 상품을 마련했다. 먼저 글래드 여의도의‘더 세인트 플라워샵(by The Saint)'은 5월 한달 한정으로 'GLAD Flower by the Saint(글래드 플라워 바이 더 세인트) 꽃배송 서비스'를 진행한다.





취향에 따라 다양한 형태의 카네이션 꽃다발을 선택할 수 있도록 카네이션 토피어리, 카네이션 캐리어 박스, 카네이션 햇박스, 카네이션 바구니A 또는 B 등 총 5가지로 구성됐다.





메종 글래드 제주의 로비 라운지 '더 라운지'는 오는 16일까지 가정의 달 시즌 한정 메뉴로 'Love with family(러브 위드 패밀리) 홀케이크' 2종을 선보인다. 핑크빛 딸기 생크림으로 카네이션 꽃을 형상화한 '카네이션 생크림 케이크'와 에콰도르 초콜릿과 라즈베리에 꿀을 곁들인 '곰돌이 라즈베리 케이크'를 판매한다.