팅크웨어, 블랙박스 4종 '2022 iF 디자인 어워드' 수상

[프라임경제] 팅크웨어(084730, 대표 이흥복)는 아이나비 베스트셀러 블랙박스인 △QXD7000 △FXD7500 △Z7000 △Q1000 제품이 '2022 iF 디자인 어워드'에서 제품 부문 본상을 수상했다고 20일 밝혔다.

팅크웨어의 아이나비 블랙박스는 기능과 사용 공간에 맞는 심플하고 세련된 디자인을 바탕으로 매년 지속적으로 국내외 디자인 어워드에 수상하며 디자인 아이덴티티를 인정받고 있다.

디자인계의 오스카상으로 불리는 'iF 디자인 어워드'는 세계 3대 디자인상으로 디자인은 물론 품질과 △소재 △혁신성 △가능성 △편리성 △안전성 등 종합적인 평가를 통해 수상작을 선정한다. ⓒ 팅크웨어

특히 올 해 '2022 iF 디자인 어워드'에서는 세계적인 디자인 역량을 나타내는 'WORLD DESIGN INDEX' AUTOMOTIVE 부분 World Top 10에 선정됐으며, 디자인 랭킹을 알리는 iF Ranking 또한 TOP25 REPUBLIC OF KOREA에 이름을 올리는 성과를 거뒀다.