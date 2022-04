[이BIO] 유한양행·일동제약·대원제약 외

[프라임경제] 4월18일 제약·병원 및 바이오업계 소식.





유한양행(000100)과 서울특별시의사회는 지난 15일 저녁 소공동 조선호텔 바이올렛룸에서 제55회 유한의학상 시상식을 개최했다. 시상식에는 박명하 서울시의사회장, 조욱제 유한양행 사장 등이 참석했다.





제55회 유한의학상 대상은 최의근 교수(서울대학교 의과대학 내과학교실 교수), 우수상에는 김송철 교수(울산의대 서울아산병원 외과학교실)와 이형진 임상 조교수(연세대학교 의과대학 영상의학교실)가 각각 수상의 영예를 안았다.





대상 수상자인 최의근 교수는 'Lower risk of stroke after alcohol abstinence in patients with incident atrial fibrillation: a nationwide population-based cohort study'로, 우수상 김송철 교수는 'Tumour-derived Dilp8/INSL3 induces cancer anorexia by regulating feeding neuropeptides via Lgr3/8 in thebrain', 또한 이형진 임상 조교수는 'Gadoxetic acid-enhanced MRI of macrotrabecular-massive hepatocellular carcinoma and its prognostic implications'로 성과를 인정 받아 수상의 영예를 안게 됐다.





특히 심사에서는 내과계, 외과계, 기초의학 및 지원과 분야 등 각 과를 고려해 수상자를 선정함으로써 전반적인 의학발전을 도모했다.





유한의학상은 대상 수상자에게는 5000만원, 우수상 수상자에게는 각각 1500만원의 상금이 수여된다.





일동제약(249420)이 글로벌사업본부를 신설하고 이재준 씨를 글로벌 사업 총괄 부사장으로 영입했다.

일동제약 글로벌사업본부는 기존의 글로벌 사업 개발 분야(BD)와 수출입을 담당하는 해외사업부, 그리고 글로벌 오픈이노베이션 차원에서 현재 설립을 추진 중인 미국법인 IUIC(ILDONG USA Innovation Center) 등을 아우르게 된다. 회사 측은 완제 및 원료 의약품 수출은 물론, 자체 신약 파이프라인에 대한 기술 수출에 본격적으로 드라이브를 건다는 전략이다.

신임 이재준 부사장은 미국 AT커니에서 제약 및 헬스케어 분야 컨설턴트로 재직했으며, 이후 GSK와 동아ST에서 글로벌 사업 관련 다수의 프로젝트를 진행하고 기술 수출을 성사시키는 등 글로벌 사업 분야를 크게 성장시킨 경험이 있다. 또, 2018년부터 최근까지 영진약품에서 대표이사를 지내며 해외 매출을 집중적으로 성장시키는 등 글로벌 분야의 전문 경영인으로 인정받고 있다.

대원제약(003220)은 종합건강기능식품 브랜드 '장대원‘이 세계 3대 디자인상 중 하나인 'iF 디자인 어워드 2022(International Forum Design Award 2022)‘의 패키지 부문에서 본상을 수상했다.





iF 디자인 어워드는 '레드 닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)‘, 'IDEA(International Design Excellence Awards)‘와 더불어 공신력 있는 세계 3대 디자인 상으로 꼽힌다. 올해는 전 세계 57개 국가에서 총 1만776개 작품이 출품됐다.





장대원 제품들의 패키지는 각 성분들을 상징하는 파스텔톤의 밝은 색상으로 만들어져 누구나 친숙하게 느낄 수 있도록 디자인됐으며, 각 제품과 관련된 신체 기관을 픽토그램으로 표현함으로써 직관적인 이해를 높인 점을 인정받았다.





또한 스탬프를 모티브로 장대원의 브랜드 로고를 디자인해 고전적이면서도 고유한 브랜드 정체성을 잘 드러냈다는 평가다.





JW그룹의 공익복지재단인 중외학술복지재단은 장애인의 날(4월20일)을 맞아 'JW 아트 어워즈 수상작가전'을 개최한다.





© JW그룹 'JW 아트 어워즈'는 국내 산업계 최초로 시도된 기업 주최 장애인 미술 공모전으로 장애 예술인들에게 창작 기회를 제공하고 장애인 예술가와 사회를 연결하는 창구를 제공하기 위해 제정됐다.





총 상금 규모는 지난해 기준 2300만원으로 국내 장애인 미술대전 중 최고 수준이다. 지난 7년간 총 1257건의 작품을 접수해 222명의 장애인 수상 작가를 배출했다.





'내일을 그리다'를 주제로 열리는 이번 수상작가전은 코로나19로 국민들의 몸과 마음이 지친 상황 속에서도 보다 희망찬 내일의 모습을 선사하기 위해 기획됐다. 2016년부터 지난해까지 개최된 'JW 아트 어워즈' 본상 수상자 중 28명이 참여해 한국화, 서양화 등 순수미술 작품을 선보인다.





전시회는 장애인의 날인 오는 20일부터 25일까지 서울 강남구 소재 밤부타워 지하1층 '밤부갤러리'에서 진행된다. 작가들의 작품 감상과 함께 현장에서 원하는 작품을 구매할 수 있다.





'센소다인'에서 출시한 기능성 칫솔 2종이 플라스틱을 전혀 사용하지 않고 100% 재활용 가능한 친환경 포장재를 적용했다. 포장재 겉면에 플라스틱을 사용하지 않았다고 표기하고 포장재 일체가 모두 재활용 가능한 것으로 안내돼 있다.





4월22일 지구의 날을 앞두고 전 기업과 브랜드에서 지속가능한 ESG 성장 방안을 활발히 모색 중인 가운데, 그간 친환경 전문 브랜드의 참여 위주에서 나아가 주요 구강 브랜드에서도 본격적으로 친환경적인 움직임을 확대해 나가고 있는 것으로 풀이돼 더욱 주목된다.





센소다인 브랜드를 보유한GSK컨슈머헬스케어는 전 세계적으로 2025년까지 석유계 플라스틱 포장재의 10% 사용 감축(2020년 대비)을 달성하고 2030년까지 1/3 사용 감축 및 전 제품에서 재활용 가능한 포장재로 변경하는 것으로 목표로 하고 있다. 이미 2021년 센소다인 치약 튜브 용기는 20개국에서 4000만 개 가량의 재활용 가능 용기로 적용한 바 있으며, 이를 지속적으로 확대해 2025년까지 10억 개 튜브 용기를 탈바꿈한다는 목표다.





특히 센소다인은 세계적인 브랜드로서 생필품으로서 사용되는 자원과 폐기를 고려해 바람직한 에코 사이클을 만들어가는 데 적극적으로 동참하고 변화해 나간다는 계획이다.





GC녹십자(006280)는 종합비타민 '센타민프로'를 출시했다.





이 제품은 비타민B1을 함유해 에너지 대사 활성화와 피로 회복에 도움을 준다. 더불어 뼈 건강에 도움을 주는 성분 3종(비타민D, 칼슘, 마그네슘)과 항산화 성분 4종(비타민C, 비타민E, 셀레늄, 코엔자임Q10), 보약으로 쓰이는 생약 성분 4종이 복합돼 있다.





특히, 비타민D는 성인 하루 권장 섭취량(400IU)의 2.5배에 달하는 1000IU가 함유돼 있다.





KMI한국의학연구소(이하 KMI)는 순직한 소방공무원의 부모와 배우자를 대상으로 종합건강검진 의료서비스를 무료로 제공한다.





KMI는 지난 14일 광화문 재단본부에서 초봉갑 대한소방공제회 회원지원부장, 이형선 회원복지팀장, 윤선희 KMI사회공헌위원회 이사 등 관계자들이 참석한 가운데 '순직 소방공무원 유가족 무료 건강검진 후원 협약식'을 진행했다.





KMI는 순직 소방공무원의 숭고한 업적을 기리고 소방공무원의 사기진작 및 순직 소방공무원 유가족의 건강유지와 생활 안정을 위해 2015년부터 8년째 무료검진 사회공헌사업을 이어오고 있다.





올해 무료검진 인원은 200명 내외이며, 6월30일까지 KMI 전국 7개 검진센터(광화문·여의도·강남·수원·대구·부산·광주)에서 총 1억원 상당의 종합건강검진이 진행될 예정이다.





KMI는 건강검진 결과 암 등 중증질환으로 판정된 유가족의 경우 3년 간 최대 2000만원의 의료비도 지원한다.





무료검진 지원 대상은 순직 소방공무원의 부모와 배우자이며, 기수검자를 포함해 가족당 동시 3명까지 대한소방공제회로 신청이 가능하다.





제공되는 종합검진 프로그램은 혈액종합(간기능, 신장기능, 지질대사, 갑상선기능, 당뇨, 간염, 종양표지자, 혈액질환 등), 위장검사(내시경/조영촬영), 복부초음파, 흉부촬영, 골밀도, 동맥경화, 체성분, 심전도, 부인과검진(유방촬영, 자궁경부암검사) 등 90여 항목이다.