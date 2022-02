현대차 아이오닉 5·기아 EV6, 유럽 비교평가 종합 1·2위

[프라임경제] 현대자동차(005380) 아이오닉 5와 기아(000270) EV6가 독일 자동차 전문 매거진 아우토 자이퉁(auto zeitung)이 최근 진행한 5개 SUV 전기차 비교 평가에서 가장 경쟁력 있는 차로 선정됐다.





아우토 자이퉁은 자동차의 본고장 독일의 3대 자동차 전문지 중 하나로, 독일뿐 아니라 유럽 소비자들에게 높은 신뢰를 받고 있으며 차량구매 시 중요한 판단 기준이 되고 있다.





이번 비교 평가는 △아이오닉 5 △EV6 △폴스타 폴스타 2 △테슬라 모델 Y △메르세데스-벤츠 EQB 유럽 전기차 시장에서 경쟁하고 있는 5개 모델을 대상으로 △바디(body) △주행 컴포트(driving comfort) △파워트레인(powertrain) △주행 다이내믹(driving dynamic) △친환경·경제성 (environment·cost) 5가지 평가항목에 걸쳐 진행됐다.





아이오닉 5. ⓒ 현대자동차

아이오닉 5는 다섯 가지 평가항목 중 주행 컴포트 부문 1위를 차지했으며, 주행 다이내믹과 친환경·경제성 부문에서는 2위를 기록하는 등 총점 3222점으로 폴스타 2(3164점), 모델 Y(3157점)를 제치고 최고점을 획득하며 종합적인 상품성을 인정받았다.





특히 아이오닉 5는 주행 컴포트 부문에서 8개 세부 항목 중 △인체공학 △체감소음 △실내소음 계측치 △전석 시트 컴포트 △후석 시트 컴포트 5개 항목에서 가장 높은 점수를 획득했다.





또 주행 다이내믹 부문에서는 △주행 안정성 △트랙션 항목에서 비교차종을 뛰어넘는 평가점수를 받았으며 친환경·경제성 부문에서도 △장비 △보증 등 좋은 점수를 받아 경쟁력을 인정받았다.





아우토 자이퉁은 "아이오닉 5는 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP가 적용돼 전체적인 조화를 보여준다"며 "그 중에서도 주행 안정성과 경제성은 최고 수준이고, 운전하는 재미까지도 제공해 톱 클래스들이 포진해 있는 SUV 전기차 분야에서 정상에 올랐다"고 평가했다.





EV6. ⓒ 기아

이와 함께 EV6는 다섯 가지 평가항목 중에서 친환경·경제성 부문 1위를 차지했으며, 파워트레인 부문에서는 2위를 기록해 총점 3178점으로 아이오닉 5에 이어 종합 2위에 올랐다.





EV6의 평가결과를 세부적으로 보면 친환경·경제성 부문에서 △연료비용 △장비 △보증 등에서 높은 점수를 받았다. 파워트레인 부문에서도 변속·기어비 항목이 만점을 받았으며 △E-항속거리 △총 항속거리가 최고점을 받았다.





아우토 자이퉁은 "EV6는 고객 친화적인 차량"이라고 설명했고, EV6의 800V 초고속 충전 시스템에 대해서는 "20분 내로 10%에서 80%까지 배터리를 충전할 수 있는 기술이며 최상의 충전 성능을 제공한다"고 강조했다.





한편, 아이오닉 5와 EV6는 이번 평가뿐 아니라 유럽시장에서 여러 차례 호평을 받아왔다.





아이오닉 5는 지난 1월 독일 유력 자동차 전문 매체 아우토빌트(Auto Bild)의 '최고의 수입차(Best Import Cars of the Year)'에서 전기차 부문 1위를 차지했으며, 지난해 11월에는 고성능, 럭셔리 차종을 제치고 2022 독일 올해의 차(German Car Of The Year)로 최종 선정됐다.





또 영국 자동차 전문 매체 오토익스프레스(Auto Express)의 뉴 카 어워드에서 △2021 올해의 차 △중형 업무용 차 △프리미엄 전기차 총 3개 부문을 휩쓸며 유럽 내 최고의 전기차 중 하나로 자리매김하고 있다.





EV6도 지난 1월 영국의 저명한 자동차상인 2022 왓 카 어워즈(2022 What Car? Car of the Year Awards)에서 올해의 차(Car of the Year)와 올해의 전기 SUV(Electric SUV of the Year)로 선정되며 높은 완성도와 상품성을 입증했다.