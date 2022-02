박재범 소주 '원소주' 출시…"한국 대표 증류식 소주 "

[프라임경제] 출시 전부터 아티스트 박재범 소주로 기대를 모았던 '원소주(WONSOJU)'가 25일 공식 출시를 기념해 여의도 더현대서울에 '원소주 팝업스토어'를 오픈 했다. '원소주 팝업스토어'에서는 출시와 동시에 일주일간 유일하게 원소주를 구매할 수 있다.





원소주는 프리미엄 증류식 소주 브랜드로 박재범 원스피리츠 대표가 한국을 대표하는 소주로 글로벌 시장 확장이라는 목표를 두고 야심차게 출시한 제품이다.





아티스트 박재범 소주로 기대를 모았던 '원소주'가 25일 공식 출시를 기념해 여의도 더현대서울에 '원소주 팝업스토어'를 오픈 했다. = 추민선 기자



100% 국내산 쌀을 사용하고 첨가물을 전혀 사용하지 않은 프리미엄 증류식 소주로 감압증류 방식을 통해 깨끗하고 부드러운 맛과 풍미가 일품이다. 또한 장인이 직접 만든 옹기에 숙성해 한층 더 부드러운 맛을 탄생시켰다.





이날 여의도 더현대서울 지하 1층에 오픈한 '원소주 팝업 스토어'는 증류식 소주 브랜드로써의 프리미엄과 힙합 아티스트 박재범 대표의 감성이 어우러졌다.





원소주 브랜드 슬로건인 '미래를 WON하여! For the past & To the future'를 주제로 원소주 라벨 컬러인 블랙 컬러와 원소주 로고를 모티브로, 모던하고 프리미엄한 콘셉트로 꾸며졌다. 원소주 팝업스토어는 W를 강조한 모양을 중심으로 태극기의 사괘와 태극 문양으로 트렌디하게 완성된 원소주 라벨들로 꾸며졌다.





원소주로 제조된 칵테일인 '원밀리언'과 '원토디'를 판매하는 칵테일 존. = 추민선 기자



팝업스토어 내부는 원소주로 제조된 칵테일인 '원밀리언'과 '원토디'를 판매하는 칵테일 존, 포토매틱 부스로 재미를 더한 이벤트 존, 원소주 메인 디스플레이 존 그리고 브랜드 스토리와 굿즈를 만날 수 있는 존 등 4개의 섹션으로 구성됐다.





한편, 원소주는 25일부터 일주일간 여의도 더현대서울 팝업 스토어에서 한정 판매되며 이후에는 3월 말부터 원소주 자사몰에서 구매 가능하다.