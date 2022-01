[증권데이톡] KB증권, WM고객 지원 리서치 리포트 발간 외

10일 증권데이톡. ⓒ 프라임경제 [프라임경제] KB증권은 10일 자산관리(WM) 고객 지원 관련 리서치 리포트를 발간했다고 밝혔으며, 신한금융투자는 해외주식 '소수점투자로 확실한 행복' 이벤트를 실시했다. 유안타증권(003470)은 'We Know 공모주 펀드랩 제 2호'를 판매한다고 전했다.





KB증권은 리서치센터를 통해 WM 고객 지원에 초점을 둔 새로운 리서치 자료의 발간을 개시했다. 투자컨설팅부가 WM영업과 고객을 주요 대상으로 발간하는 새로운 자료 명칭은 'NFT'다. NFT는 새롭고(New), 빠르고(Fast), 전략적인(Tactic) 정보를 개인투자자들이 쉽게 이해할 수 있는 언어로 전달하겠다는 의미를 담고 있다. 리포트 내용은 △슬기로운 투자, 이 종목으로 △오늘의 종목 Report Summary △순간포착, 테마 Issue △오늘의 종목 Issue 등 상황에 따라 가변적으로 구성된다.





신한금융투자는 매주 해외주식 주간수익률 1위 종목을 맞추고, 소수점투자를 하면 혜택을 주는 해외주식 소수점투자로 확실한 행복 이벤트를 실시한다. 이번 이벤트는 신한금융그룹의 원신한 금융플랫폼 '신한플러스'에서 8주간 8라운드로 진행된다. 매주 선별된 미국 대표주식 9종목 중 주간 수익률 1위가 예상되는 종목을 선택 후 소수점으로 투자를 하면 응모할 수 있다. 이벤트 기간은 지난 9일부터 오는 3월7일까지다.





유안타증권은 우량 공모주 펀드로 포트폴리오를 구성하는 We Know 공모주 펀드랩 제2호를 판매한다. We Knoew 공모주 펀드랩 제2호는 이벤트 드리븐 전략에 기반해 운용된다. 펀드 별 공모주 참여 스켸줄과 편입 종목에 대한 리서치를 바탕으로 적시에 적합한 펀드를 매수하고 수익을 추구하는 콘셉트다. 또한 공모주 종류에 따라 유리한 펀드를 선택해 비중을 조절하고, 시장 상황에 맞는 적극적인 대응으로 초과 수익 및 수익률 방어를 추구한다.