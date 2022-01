[신년사] 김기환 KB손해보험 사장 "1등 DNA 되살려 본격적 도약할 시기"

김기환 KB손해보험 사장. ⓒ KB손해보험

김기환 KB손해보험 사장은 3일 신년사를 통해 "Now is the time! 바로 지금 때가 왔다!"며 "지난해 철저한 준비와 실행으로 달성한 강력한 턴어라운드를 기반으로 KB손해보험이 보유한'1등 DNA'를 되살려 2022년에는 본격적인 도약을 할 시기"라고 강조했다.​​