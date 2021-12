[주간#신상태그] 애경산업·김정문알로에·BYC·동국제약·롯데호텔 외

[프라임경제] 이번 주 뷰티·패션 및 유통·호텔·제약업계 신제품 출시 소식.





애경산업(018250)의 메이크업 전문 브랜드 '루나'(LUNA)에서 메이크업 전 피부 결점을 커버해 무결점 메이크업 연출에 도움을 주는 '루나 컨실 팟'(LUNA CONCEAL POT)을 출시했다.





루나 컨실 팟은 높은 커버력의 포뮬라를 적용해 눈밑 다크서클, 잡티, 트러블 등을 가려 결점 없는 피부 메이크업을 완성해주는 팟 타입의 컨실러이다. 쿠션, 파운데이션 등 베이스 메이크업 사용 전 고민되는 부위를 커버해주며 매끈한 피부 표현을 완성해준다.





애경산업의 메이크업 전문 브랜드 '루나'에서 메이크업 전 피부 결점을 커버해 무결점 메이크업 연출에 도움을 주는 '루나 컨실 팟'을 출시했다. © 애경산업



루나 컨실 팟은 '미네랄 파우더'와 피지를 흡착하는 '구상 파우더'를 함유해 보송하고 부드러운 사용감이 특징이며 '소프트 파우더'를 함유해 메이크업 끼임이 고민이 되는 눈가 등 피부가 얇은 부위에도 뭉침 없는 커버 메이크업을 할 수 있다.





김정문알로에는 온 가족 상비크림으로 유명한 '큐어크림(큐어 인텐시브 2X 크림)의 스틱밤 제품을 출시했다.





김정문알로에는 큐어크림의 스틱 타입 제품으로 피부 보습과 진정에 효과 있는 '큐어 인텐시브 2X 스틱밤(이하 '그린스틱'이라 칭함)'과 미백 및 주름 개선 기능의 '큐어 리프팅 스틱밤(이하 '핑크스틱'이라 칭함)' 2종을 선보였다.





그린스틱 제품은 큐어크림의 알로에 핵심 원료인 알로에잎추출물(800ppm)과 알로에베라잎즙(400ppm)을 함량 그대로 담았을 뿐 아니라 김정문알로에가 세계 최초로 저온 초임계 추출 공법 통해 알로에 한 잎당 0.04%만 얻을 수 있고, 항산화 효과가 있는 제주산 희귀 알로에 오일을 자사 스틱류 제품으로는 처음 함유했다. 여기에 큐어크림과 동일한 15종의 보습 오일과 식물성 지방인 시어버터도 포함됐다.





핑크스틱은 제주산 미용 성분으로 항산화와 수분, 진정에 효과 있는 제주해녀콩추출물과 제주산 벚나무 껍질추출물, 알로에베라잎즙, 알로에잎추출물 등을 함유했으며, 피부 탄력과 노화 방지에 도움 주는 연어에서 추출한 소듐DNA와 3가지 콜라겐, 비타민나무오일 등의 유효 성분을 담았다.





칼앤한스가 자연에서 얻은 영감을 기반으로 한 오랜 연구 끝에 뷰티 시장에 본격적으로 나선다.





자연에서 영감을 받아 탄생한 칼앤한스는 Simple Solution for you를 브랜드 슬로건으로 삼아 소비자가 뷰티케어 고민에서 벗어날 수 있도록 자연에서 온 성분을 기반으로 꾸준히 연구하는 브랜드다. 수많은 뷰티케어 제품들 사이에서 정착하지 못하고 피로감을 느끼는 소비자들이 본인에게 딱 맞는 데일리 케어용 제품을 찾을 수 있도록 기획됐다.





칼앤한스는 건조한 피부부터 민감한 피부까지 소비자가 피부 타입과 성별 등에 구애받지 않고 사용할 수 있게 유해성분은 배제하고 스킨 케어의 핵심만 담았다. 특히 모든 제품은 인체 친화적인 식물 유래 계면활성제를 사용하는 것은 물론 피부의 안정을 돕는 순한 자연 유래 추출 성분을 엄선해 93% 이상 채웠다. 또한 피부가 가장 건강한 상태의 이온 농도인 pH 5~6 사이를 유지하기 위해 제품의 농도 또한 약산성으로 설정해 두피와 피부의 유・수분밸런스를 맞춰주고 수분과 영양분이 잘 흡수될 수 있도록 했다.





메인 제품인 샴푸, 트리트먼트, 바디워시는 구르망 코코넛과 더블 민트 두 가지 라인으로 구성돼 취향에 따라 선택할 수 있다. 자연 유래성분을 사용했으며 약산성을 띈다는 공통점 외에 샴푸에는 피부 장벽의 핵심 성분인 세라마이드를 더해 피부에 수분과 영양의 공급을 돕는다. 또한 트리트먼트는 모발 표면에 붙은 지방산 18-MEA를 함유해 큐티클에 균열이 나는 것을 방지하며 바디워시는 부활초에서 얻은 글루코사이드를 넣어 수분 유지는 물론 피부 자생력이 강화되는 것을 돕는다.





더블민트와 자스민 두 가지 라인로 구성된 치약은 파라벤 6종 및 CMIT/MIT 등 유해성분을 덜어내고 녹차 추출물로 만들어 구취 제거가 가능하다. 로즈마리, 자몽 추출물의 항균효과로 치주질환과 잇몸 염증을 예방하며 네추럴 자일리톨과 알로에 추출물로 충치를 막고 구강 내 청결 유지를 돕는다.





칼앤한스는 명품 향기만을 만들어온 조향사 칼(Karl)과 한스(Hans)의 철학을 바탕으로 자연의 향을 느낄 수 있도록 좋은 향을 엄선해 담았다. 복잡하고 인위적인 향이 아닌 편안하고 자연스러운 향으로 몸은 물론 마음의 휴식까지 선사한다.





레드페이스에서는 추위에 쉽게 노출되는 발을 따뜻하게 감싸줄 여성전용 패딩 부츠를 선보였다.





강추위 속 겨울 코디를 위해 보온성과 스타일 모두 겸비한 프랠리 웜 우먼 부츠는 세련된 디자인과 높은 활용도로 인기인 패딩 부츠 스타일의 여성전용 겨울 슈즈이다.





레드페이스에서는 추위에 쉽게 노출되는 발을 따뜻하게 감싸줄 여성전용 패딩 부츠를 선보였다. © 레드페이스



신축성은 높이면서도 부피감은 줄인 압축 패딩 처리로 가벼운 무게 대비 발끝 추위까지 잡는 높은 보온성이 특징이다. 또한 부츠 안쪽과 인솔까지 부드러운 퍼 안감을 적용해 착용 시 푹신한 쿠션감과 따뜻한 착화감을 제공한다.





BYC(001460)는 실내 생활이 지속되는 요즘, 편안하고 따뜻한 아동용 이지웨어 차일드림 루즈핏 기모스판상하세트를 선보인다.





신제품 루즈핏 기모스판상하세트는 안감을 기모처리해 몸을 따뜻하게 감싸주며, 겉면은 부드러운 터치감으로 착용감이 좋다.





또한 신축성이 좋고 가벼워 어디서든 편안하게 입을 수 있는 제품이다. 특히 루즈핏 디자인으로 몸에 타이트하게 붙지 않아 실내 뿐만 아니라 실외에서도 아이들의 활동성을 높여준다.





BYC는 3세부터 13세까지 입을 수 있도록 제품 사이즈를 다양하게 준비했다. 블루와 핑크 상의에 귀여운 캐릭터 일러스트를 그려 넣어 친근감을 더했고, 하의는 동일한 컬러의 스트라이프와 다크 그레이 컬러에 토끼 패턴 나염으로 포인트를 주었다.





조던키즈 '골드 캡슐 컬렉션'이 크리스마스를 맞아 고급스러운 골드 컬러 자수 로고와 메탈릭 그래픽이 돋보이는 디자인으로 새롭게 돌아왔다.





한세드림의 키즈 스포츠 멀티스토어 플레이키즈프로는 조던키즈 '골드 캡슐 컬렉션' 라인업을 확대한 신규 캡슐 컬렉션을 출시했다.





조던키즈 '골드 캡슐 컬렉션'은 지난 해 출고 2개월 만에 품절을 기록하는 등 뜨거운 관심을 받은 바 있다. 올해는 '홀리데이 샤인 (HOLIDAY SHINE)' 콘셉트로 신규 캡슐 컬렉션을 출시하며 마니아 층의 기대를 모은다. 전년 대비 품목 수는 5개로 늘렸으며, 물량 역시 약 4배로 확대했다. 특히 모든 제품에 선물을 주는 사람과 받는 사람의 이름을 기재할 수 있는 스티커가 붙어있어 크리스마스와 연말 선물용으로도 제격이다.





이번 컬렉션에서는 다운점퍼, 후드풀집업, 후드풀오버, 맨투맨, 조거팬츠 등의 다양한 아이템을 선보인다. 컬렉션 아이템들만으로도 스타일리시한 코디가 가능한 것이 특징이다. 따뜻한 기모 플리스 소재로 구성해 보온성도 높였다.





네파가 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 일상과 아웃도어 등 어디서나 활용 가능한 멀티형 배낭 '수피아'를 선보인다.





수피아는 지난 7월 네파 브랜드 최초 크라우드 펀딩 형태로 출시한 등산화 '사나래 고어텍스'에 이어 두 번째 펀딩으로 선보이는 제품이다. 수피아는 스타일과 기능성을 모두 갖춘 배낭으로, 일상부터 등산과 여행 및 캠핑까지 다양한 TPO에서 착용할 수 있다. 930g의 가벼운 무게에 25L+3L 롤 탑 디자인을 적용해 넉넉한 수납이 가능하다. 100% 친환경 소재인 리젠 원사를 적용해 환경까지 생각했다. 와디즈 기부 펀딩 참여자를 대상으로 환경 보호의 뜻을 담은 그린 네파 웨빙 스트랩과 산림청 웨빙 스트랩을 제공한다.





아웃도어 활동 시 유용한 기능도 다양하게 적용했다. 인체공학적으로 설계된 에어플로우 쿠셔닝을 적용해 안정감 있는 착용감과 통풍감을 제공한다. 등산 스틱 수납이 가능한 스틱고리, 음료 보관이 가능한 보냉보온 주머니, 어디서든 휴식이 가능한 휴대용 매트, 생활 방수 기능과 귀여운 디자인의 레인커버, 어두운 밤에도 잘 보이는 재귀반사 테이프 등으로 활용성을 높였다. 수피아는 블랙과 베이지의 두 가지 색상으로 만나볼 수 있다.





더네이쳐홀딩스(298540)가 전개하는 내셔널지오그래픽 어패럴은 다가오는 2022년 신학기를 앞두고 Z세대를 위한 22 S/S 백팩을 출시했다.





이번 신규 백팩은 지난 시즌보다 라인업을 대폭 강화해 총 10종으로 구성됐다. 대표 백팩 제품인 △듀블 △다이노 △파치 △버티에 더해 신규 제품 6종 △버디 △프라임 △네오 △하이커 △X-벤쳐백팩 24L △X-벤쳐백팩 33L을 함께 선보이며 사용자가 취향, 수납량, 활용 범위 등에 맞춰 가방을 선택할 수 있도록 했다.





대표 모델 '듀블' 백팩은 학생이 메기 좋은 깔끔한 디자인과 활용도 높은 수납공간이 특징이다. 빅로고가 가로로 새겨진 가방 전면의 서브 수납 공간은 지퍼 포켓으로 제작돼 있어 문구류와 같은 작은 소품을 수납하기 좋다. 가방 후면의 메인 수납 공간은 책과 노트 외에 15인치 노트북까지 수납할 수 있도록 넉넉하게 설계됐으며 소지품이 적은 경우에는 부피를 줄여 슬림하게 연출도 가능하다. 색상은 블랙, 그레이, 화이트 3가지 컬러 중 선택할 수 있으며 구매 기프트로 에어팟 케이스가 함께 제공된다.





'파치'는 전면의 커다란 매시 포켓과 전용 파우치가 함께 구성돼 있어 파우치 삽입 방향에 따라 색다른 느낌을 연출할 수 있다. 전면부는 지퍼 및 오픈형 포켓이 마련돼 있어 다양한 크기의 문구류를 정리하기 좋으며 내부 수납공간이 총 3단으로 제작돼 수납력이 뛰어나다.





'다이노'는 심플한 비주얼과 넉넉한 사이즈의 3단 포켓 수납이 특징이다. 후면의 메인 포켓 또한 3단으로 구성돼 있어 책과 노트북 등 용품을 구분해 편리하게 수납 가능하다. 가방 양옆에 위치한 깊숙한 포켓은 물통을 비롯해 수시로 쓰는 용품을 넣고 빼기 편리하다. 색상은 블랙, 아이보리, 카키, 베이지 총 4가지로 출시됐으며 구성품으로 에어팟 케이스가 제공된다.





비어케이가 수입 유통하는 글로벌 프리미엄 맥주 칭따오(TSINGTAO)가 2022년 임인년 새해를 맞아 호랑이 일러스트의 특별 한정판 '칭따오 복맥 에디션'을 출시한다. 특히 이번 에디션에는 방송인 황광희가 직접 호랑이 일러스트를 그려 눈길을 끈다.





칭따오가 2022년 임인년 새해를 맞아 호랑이 일러스트의 특별 한정판 '칭따오 복맥 에디션'을 출시한다. © 비어케이



매년 새해를 앞두고, 칭따오가 출시하는 '복맥 에디션'은 '복(福)을 부르는 맥주'라는 의미를 함축한 한정판으로 특별한 포장 없이도 마음을 전할 수 있는 대표선물로 자리잡았다. 그 해의 상징 띠 동물에 칭따오만의 유쾌함을 담아 독창적으로 재해석한 일러스트로 주목을 끄는데, 올해는 2022년 띠 동물인 호랑이가 그 주인공이다.





칭따오 복맥 에디션은 매년 그 해의 화제의 인물과 일러스트 협업을 하는 것으로도 유명한데, 올해는 황광희와 함께 했다. 황광희는 텐션 부자라는 애칭이 붙을 만큼 폭발적 에너지와 긍정적 기운을 전파하는 것으로 유명하다. 밝고 유쾌한 이미지를 지닌 만큼, 해묵은 일은 다 잊고 힘찬 새해를 맞이하자는 메시지를 전하는 데 제격이란 것이 선정배경이다.





용맹과 위엄을 상징하는 호랑이 일러스트는 황광희 손끝에서 보다 익살스럽고 천진난만한 모습으로 재 탄생했다. 온 몸을 내던지며 복 주머니 잡기에 성공한 호랑이는 그 만족감에 이가 다 보일 만큼 큰 미소를 짓고 있다. 여기에 판소리 '범 내려온다' 를 패러디 한 "복(福) 호랑이, 복(福) 내려온다!"라는 칭따오만의 재치 넘치는 메시지도 눈길을 끈다. 호랑이 옆에는 좋은 소식을 물고 온다는 까치가 함께 하며 새해의 희망메시지를 더한다.





칭따오 복맥 에디션은 알루미늄 보틀(473ml*2입)과 미니잔(170ml*2입)으로 구성됐다. 고급스러운 골드 빛 컬러의 한정 생산된 알루미늄 보틀은 그 희소성에 소장가치를 더한다. 미니잔에는 청도의 상징이자 칭따오 맥주로고인 잔교와 호랑이 일러스트, 황광희의 친필사인이 앞뒤로 새겨져 있다.





쿠쿠홈시스의 무선청소기 '파워클론'이 괄목할 실적을 나타내며 시장에서 빠르게 성장하고 있다.





쿠쿠홈시스 신규 품목으로 선보인 무선청소기 인스퓨어 파워클론은 강력한 성능과 함께 신체 부담을 덜어주는 인체 공학 디자인을 적용, 청소를 한결 수월하게 만드는 장점으로 지난해 8월 출시 이후 소비자 수요가 급격히 상승하고 있다. 전년 동기 대비 인스퓨어 파워클론의 10월 매출은 231%, 11월 매출은 156% 성장한 것으로 나타났다.





쿠쿠홈시스는 이 같은 인스퓨어 파워클론의 인기에 힘입어 합리적인 가격으로 최상의 성능을 경험할 수 있는 무선청소기 '2022 인스퓨어 파워클론(모델명: CVC-B1010UG/CVC-B1020UG)'을 출시했다.





신제품 '2022 인스퓨어 파워클론'은 BLDC 모터가 만들어내는 초고속 싸이클론으로 입자가 큰 오염물질, 반려동물의 털은 물론 눈에 보이지 않는 미세한 생활 먼지까지 놓치지 않고 빠르고 강력하게 흡입한다.





H13 등급의 헤파필터를 포함한 '4중 안심 필터링 시스템'은 0.3㎛ 크기 입자의 미세먼지를 99.97% 걸러준다. 또한 배기구가 측면에 위치해 배출되는 바람이 사용자에게 직접 닿지 않아 불쾌감은 줄이면서 쾌적한 사용을 돕는다.





인체 공학 디자인을 적용한 '이지 플렉서블 앤 듀얼 휠'이 적용된 헤드는 힘들이지 않아도 방향 전환이 쉽고 가벼워 한 손만으로도 작동이 수월해 남녀노소 누구나 부담 없이 편하게 사용할 수 있다.





동국제약(086450)은 면역력 향상이 필요하다는 소비자 취향에 맞춰, 고함량 비타민C와, 비타민D 복합제 '엘리나C'를 출시했다.





엘리나C는 자극 없이 섭취할 수 있는 최적 용량의 비타민C 2000mg과 성인 기준 1일 충분 섭취량으로 결핍 증상 없이 뼈 건강 관리가 가능한 수준의 비타민D 400IU를 동시에 섭취할 수 있는 건강기능식품이다.





GC녹십자웰빙(234690)은 자사의 개인 맞춤형 건강기능식품 브랜드 '닥터피앤티(Dr.PNT)'에서 갱년기 남성 건강을 위한 신제품 '테스마젠'을 출시했다.





'테스마젠'은 갱년기 남성을 위한 13가지 기능 원료가 1포에 들어있는 '올인원(All-in-one)' 제품으로 하루 1번, 1회 섭취로 간편하게 건강관리가 가능한 것이 특징이다. 이 제품을 통해 주로 40~60대 남성들이 겪는 갱년기, 전립선, 지구력, 활력 등의 전반적인 이상증상과 건강고민을 관리할 수 있다.





이 제품은 남성 갱년기 증상에 효과가 있는 '호로파 종자 추출물(Testofen®)', 전립선 건강과 지구력에 도움을 주는 '로르산(미국산 쏘팔메토)' 및 '옥타코사놀'을 주 원료로 함유하고 있다.





롯데호텔이 따뜻한 온기가 필요한 겨울을 맞아 유니세프와 함께 '더 워미스트 메모리, 유니세프(The Warmest Memory, UNICEF) 패키지'(이하 유니세프 패키지)를 선보인다. 롯데호텔의 각 체인별로 다양한 상품이 준비됐으며, 내년 2월28일까지 예약이 가능하다. 전 상품 공통 특전으로 유니세프 시그니처 담요가 제공된다.





롯데호텔이 따뜻한 온기가 필요한 겨울을 맞아 유니세프와 함께 '더 워미스트 메모리, 유니세프 패키지'를 선보인다. © 롯데호텔



시그니엘 서울은 스위트룸과 키즈 텐트가 제공되는 3인 상품이 돋보인다. 시그니엘 부산은 미포항 조망 객실을 즐길 수 있는 패키지를 구성했다. 두 호텔 모두 시그니엘 시그니처 디퓨저를 제공한다.





유니세프 패키지는 연말연시 호캉스를 즐기는 동시에 기부가 가능한 미닝 아웃(Meaning Out) 상품으로 주목받으며 많은 사랑을 받아왔다. 2014년부터 매년 겨울 유니세프 패키지를 선보이고 있는 롯데호텔은 패키지 판매 수익금의 일부를 유니세프의 아시아 지역 어린이 교육 사업인 '스쿨스 포 아시아(Schools for Asia)' 캠페인에 기부해오고 있다.





아난티 힐튼 부산(Ananti Hilton Busan)은 오는 크리스마스를 맞이해 다채로운 크리스마스 프로모션을 선보인다.





올 데이 다이닝 다모임(da MOIM)에서는 보기만 해도 풍성한 '크리스마스 스페셜 뷔페(X-Mas Special Buffet)'를 선보인다. '페스티브 시즌 세계요리'와 함께 올해 다모임의 인기 메뉴인 '하몽'과 '그릴에 구운 랍스터', 그리고 '포르케타' 등 그동안 다모임에서 가장 인기가 높았던 특선 메뉴를 한자리에 모두 마련해, 그 어느때 보다 더욱 풍요로운 연말 분위기를 연출할 예정이다.





특히 크리스마스 당일 런치에는 '참치 해체쇼'까지 선보여 다모임을 이용하는 고객들에게 볼거리와 함께 신선한 참치를 즉석에서 맛볼 수 있도록 준비해, 더욱 특별하다. 프리미엄 식재료를 이용해, 총주방장의 특별 조리법으로 빚어내는 최고의 메뉴 라인업은 단 이틀간만 제공되며, 12월24일 디너부터 12월26일까지 진행한다.





베이커리 샵 스위트 코너(Sweet Corner)에서는 보기만해도 설레는 크리스마스 시즌 한정의 컬러풀한 케이크들이 준비된다. 특히 크리스마스를 대표하는 장식들을 케이크로 표현해 맛은 물론 보는 재미도 함께 선사할 예정이다.





진한 초콜릿 시트안에 얼그레이 시나몬 크림을 넣은 크리스마스의 대표 케이크 '부쉬 드 노엘'은 부드러우며, 화이트 초콜릿으로 장식해 아난티 힐튼 부산만의 색다른 케이크를 선보인다. 초콜릿과 한라봉의 달콤한 조화를 자랑하는 '장작 케이크'는 장작을 눕힌 모양을 흥미롭게 표현해 보는 재미를 더한다.





바삭한 피스타치오 딸기 크루스티앙과 상큼한 산딸기 무스로 만든 '산타 케이크'는 산타클로스의 비주얼을 연상시켜 이색적인 장식으로 아이들의 마음을 사로잡을 예정이다. 이와 함께, 블루베리와 진한 요거트의 풍미가 잘 어우러진 '블루베리 요거트 무스 케이크'는 알록달록한 크리스마스 초콜릿 장식으로 특별한 연말 분위기를 즐길 수 있다.





한편, 모던 다이닝 맥퀸즈 바(McQUEEN's Bar)에서는 세계 각국의 크리스마스 전통 칵테일 프로모션을 진행한다. 미국, 프랑스에서 즐겨먹는 총 3종류의 칵테일로, 크리스마스 시즌에 즐겨먹는 대표 칵테일만을 골라 컬렉션으로 선보인다.





해비치 호텔앤드리조트가 서울 종로에서 운영하는 고급 중식당 '중심'이 추위에 기력이 떨어지기 쉬운 겨울철, 입맛 회복과 보양에 도움이 될 별미를 선보이는 '겨울 특선 메뉴 프로모션'을 내년 1월말까지 진행한다.





이번 겨울 특선 프로모션에는 제철을 맞아 더욱 싱싱한 통영산 '굴'과 중국 황제에게 진상되던 진귀한 식재료인 '구황부추', 고급 식재료로 꼽히는 '활 바닷가재'를 활용한 3가지 메뉴가 준비됐다.





첫번째 메뉴는 겨울철에 맛볼 수 있는 중심의 시그니처 메뉴이기도 한 '굴짬뽕'이다. 칼슘, 철분 등 영양소가 풍부해 '바다의 우유'로 불리는 굴을 알이 굵고 통통한 것으로만 골라 듬뿍 담았다. 해산물과 야채를 넣어 얼큰하면서도 시원하게 우려낸 중심만의 국물 맛이 일품이다.





다음으로는 부추 가운데 으뜸으로 치는 노란 빛깔의 구황부추를 사용한 '구황부추 소고기볶음'도 준비됐다. 비타민과 무기질 등이 풍부한 구황부추는 겨울철에 질감이 더욱 부드럽고 향이 풍부해져 최상의 풍미를 자랑한다. '구황부추 소고기볶음'은 구황부추의 아삭함과 소고기의 부드러움 질감 및 고소함이 어우러져 색다른 맛과 식감의 조화를 느낄 수 있다.





중심만의 특제 소스로 맛을 낸 '활 바닷가재' 요리도 준비됐다. '바다의 귀족'으로 불리는 고급 해산물인 바닷가재는 맛은 물론, 비타민과 미네랄 등 영양이 풍부해 스태미너 음식으로도 꼽힌다. '활 바닷가재'는 찜 또는 튀김 가운데 선택해 즐길 수 있으며, 중심만의 특제 소스가 곁들여진 별미를 맛볼 수 있다.





호텔신라(008770)의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이가 '새해맞이 호캉스' 패키지와 프로모션을 선보인다.





'새해맞이 호캉스' 패키지는 호텔 셰프가 정성스럽게 준비한 떡국을 맛볼 수 있는 것은 물론 객실에서 다양한 엔터테인먼트를 즐길 수 있도록 한 스트리밍 서비스도 준비했다.





신라스테이 해운대는 '새해맞이 떡국 한 상 차림' 패키지를 선보인다. 셰프가 정성스럽게 준비한 떡국과 맛깔스러운 찬, 디저트로 풍성하게 준비된 떡국 한 상을 맛볼 수 있는 것으로 새해 첫 날 아침 7시부터 탁 트인 해운대 바다를 감상할 수 있는 호텔 연회장에 장소를 마련했다.





패키지는 △객실(1박) △새해맞이 떡국 한 상 차림(2인 또는 3인) △신라스테이 시그너처 베어 (1개)로 구성됐으며, 신라스테이 해운대에서 12월 말일 체크인 일정으로 예약 가능하다.





테이크 아웃으로 떡국을 제공하는 패키지도 함께 선보인다. '새해맞이 떡국 TO GO 도시락' 패키지로 셰프가 조리한 떡국을 테이크 아웃으로 제공해 편안하게 떡국을 맛볼 수 있도록 했다. 서부산은 아침 6시30분부터, 울산은 아침 8시30분부터 떡국을 제공한다





'새해맞이 떡국 TO GO 도시락' 패키지는 신라스테이 서부산과 울산에서 이용 가능하며 △객실 (1박) △떡국 TO GO 도시락(2인 또는 3인)으로 구성됐다. 서부산은 △신라스테이 시그너처 베어(1개) 울산은 △디럭스 객실 무료 업그레이드 혜택을 더했으며, 서부산은 12월 말일, 울산은 12월 말일과 새해 첫날 양일간 이용할 수 있다.





사회적 거리두기 강화로 송년 모임이 부담스러운 요즈음 편안하고 안전한 호텔에서 영화 등 다양한 OTT(온라인 동영상 스트리밍)를 감상하며 새해를 맞이하는 '스마트 스트리밍(Smart Streaming)' 패키지도 선보인다.





'스마트 스트리밍' 패키지는 객실 TV에 연결해 유튜브나 다양한 OTT콘텐츠를 이용할 수 있는 셋톱박스 대여 서비스가 제공된다. 객실에서 연말과 새해 분위기를 만끽할 수 있는 특선 영화를 감상하는 등 랜선으로 중계되는 다양한 볼거리를 즐기며 언택트한 연말연시를 보낼 수 있다.





패키지는 △객실(1박) △딜라이브 셋톱박스 대여 서비스 △CGV 시그너처 팝콘(1개)로 구성됐으며, 서부산을 제외한 신라스테이 전국 12개 호텔에서 이용 가능하다.





글래드 호텔 글래드 마포에서 씨푸드 뷔페 레스토랑 '마키노차야 마포점'을 오픈했다.





국내 대표적인 씨푸드 뷔페 브랜드인 '마키노차야'는 역삼점을 시작으로 14년동안 고객들에게 꾸준히 사랑받은 뷔페 레스토랑으로 판교점, 광교점에 이어 글래드 마포 9층에 새롭게 '마키노차야 마포점'을 오픈한다.





글래드 호텔 글래드 마포에서 씨푸드 뷔페 레스토랑 '마키노차야 마포점'을 오픈한다. © 글래드 호텔



'마키노차야 마포점'은 산지에서 직송된 신선한 활어와 해산물을 이용해서 선보이는 '라이브 스시 스테이션'부터 통째로 구운 통돼지 바비큐 요리를 메인으로 선보이는 '라이브 그릴 스테이션', 전문 셰프의 비법이 담긴 특제소스로 만들어진 마키노차야의 시그니처 메뉴 '황게 간장게장' 등 신선한 재료로 섹션별 특화된 라이브 스테이션 메뉴와 다양한 요리를 선보인다.





이와 함께 참치뱃살, 적새우, 광어 등 마키노차야 마포점에서만 제공하는 스페셜 스시 메뉴도 선보여 풍성하게 구성된 뷔페 메뉴를 즐길 수 있다. 이외에도 호주산 등심의 육즙 가득한 '뉴욕 스트립 스테이크'와 시즌별 제철과일로 만든 주스를 즐길 수 있도록 코인을 1인당 2개씩 제공하는 '고객 참여형 코인제'를 운영해 재미까지 더했다.





특히, 마키노차야 마포점은 통유리창을 통해 탁 트인 도심 속 전망을 감상할 수 있으며, 야외 테라스에는 투명 버블돔이 설치돼 이국적인 분위기 속에서 식사를 즐길 수 있는 공간과 함께 연인, 가족뿐만 아니라 돌잔치, 소규모 모임, 비즈니스 미팅이 가능한 프라이빗 룸도 준비돼 있다.





또한 글래드 호텔은 영화 '씽2게더' 테마로 꾸며진 객실에서 풍성한 선물과 함께 호캉스를 즐길 수 있는 '글래드 2게더 패키지'를 2021년 12월23일부터 2022년 2월28일까지 선보인다.





서울 지역 3개의 글래드 호텔(글래드 여의도, 글래드 마포, 글래드 강남 코엑스센터)과 메종 글래드 제주에서 예약 가능하며 '씽2게더'의 캐릭터로 꾸며진 컨셉룸 1박을 제공한다. 특히, 2022년 1월5일에 개봉하는 '씽2게더'는 꿈을 향한 무대를 담은 애니메이션 '씽'의 후속편으로 오디션 그 이후 전 세계가 주목하는 쇼 스테이지에 오르기 위한 크루들의 고군분투 도전기를 그려 새해 첫 콘서트 같은 무대를 선사할 예정이다.





또한 '버스터 문의 낱말 찾기' '클레이 캘로웨이의 집 찾기' 등 '씽2게더'의 캐릭터와 함께 즐길 수 있는 놀이로 구성된 액티비티 키트 2개와 캐릭터 스티커 1장, 스마트폰에 부착할 수 있는 캐릭터 폰링 1개를 제공한다. 이와 함께 영화 개봉일 2022년 1월5일 이전 투숙시 CGV전용 '씽2게더' 예매권 2장을 제공하며, 개봉일 이후 투숙하는 고객들을 대상으로 '버스터 문 머리띠' '버켓 모자' '이어폰 케이스(에어팟 프로 전용)' '피크닉 돗자리' 등 다양하게 준비된 '씽2게더' 굿즈 중 1개를 랜덤으로 제공한다.