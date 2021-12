[프라임경제] 마인즈랩(대표 유태준)이 자사 연구진 김강욱, 이준현 연구원의 논문이 세계적 AI학회인 'NeurIPS Workshop on ML for Creativity and Design 2021'에서 'Oral presentation'으로 선정됐다고 3일 밝혔다.