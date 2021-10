[이BIO] GC녹십자·일동제약·동화약품 외

[프라임경제] 10월26일 제약·병원 및 바이오업계 소식.





◆GC녹십자, 국내 최초 생산부문 통계 사례집 발간





GC녹십자(006280)가 생산부문 통계 사례집을 발간했다. 국내 기업이 생산현장의 통계 사례를 책으로 엮은 것은 이번이 처음이다.





© GC녹십자 최근 품질 고도화(Quality by Design: QBD)의 중요성이 더욱 강조되면서 생산과 품질관리 현장에서 통계적 기법을 이용한 데이터 품질관리에 대한 필요성이 증가하고 있다.





이런 상황에 맞춰, GC녹십자는 현장에서 자주 접하지만 명확하지 않았던 QM 통계 사례들을 모아 표준적인 통계 분석 방법을 제시하는 사례집을 발간했다.





사례집은 기초통계, 추정, 검정, 분석, 관리도 등 총 5개의 챕터로 구성돼 있다.





한편, GC녹십자는 해마다 사례집을 발간해 데이터 분석의 활용도를 공유, 축적해 이를 기반으로 앞으로 완성도 있는 책으로 출간할 계획이다.





◆일동제약, 유엔 지속가능개발목표경영지수 3년 연속 1위





일동제약(249420)이 유엔 경제사회이사회 특별협의지위기구인 유엔 지속가능개발목표(UN SDGs) 협회가 주관하는 '2021 유엔 지속가능개발목표경영지수(UN SDGBI)'와 관련해 국내 지수 '1위 그룹'으로 선정됐다.

​

UN SDGBI는 UN SDGs를 기반으로 하는 경영분석지수이자 지속지속가능경영 ESG(환경·사회·지배구조) 평가지표의 하나로 △사회 △환경 △경제 △제도 등 4개 분야에서 기업들의 △친환경 노력 △사회·경제적 노력 및 파급성 △지배구조 및 제도 개선 노력 △ESG 금융 활동 여부 등을 반영해 결과를 산출한다.

​

올해는 국내 1000개 기업을 포함한 전 세계 3000개 기업을 대상으로 UN SDGBI 평가·분석을 진행했으며, 국내 지수의 경우 1위 그룹 6곳, 최우수 그룹 33곳, 상위 그룹 55곳, 일반 그룹 79곳 등 총 173개 기업이 선정됐다.

​

UN SDGs 협회에 따르면, 일동제약은 △한국기업지배구조원 2020년 ESG 경영 평가 A등급 획득 △UN 우수사례 국제 친환경가이드라인 'GRP' AA+ 등급 획득 △환경경영 국제표준 'ISO 14001' 인증 추진을 비롯한 친환경 기조 강화 △기부, 후원, 봉사와 같은 사회적 책임 실천 노력 등을 인정 받아 3년 연속 1위 그룹에 올랐다.





◆동화약품, 후시드 크림, GS홈쇼핑 연속 완판 행진





동화약품(000020)이 지난 11일 GS홈쇼핑에서 첫 출시 후 완판 기록을 세웠던 '후시드 크림'이 24일 진행된 2차 방송까지 연속적으로 완판 행진을 이어갔다고 밝혔다. 이 날 방송에서 후시드 크림은 1초당 10개꼴로 팔려 당초 예상한 목표보다 226%를 초과 달성해 첫 방송(1초당 8.2개)보다 높은 판매량을 기록했다.





동화약품 관계자는 "첫 방송에 이어 지속적으로 후시드 크림에 관심을 가져주셔서 감사하다"며 "급격한 기온 변화가 잦은 환절기에 피부 고민이 부쩍 많아진 소비자들에게 앞으로도 안전하고 우수한 성분의 제품을 전달하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다. 3차 방송은 11월7일 오후 4시5분에 GS홈쇼핑에서 단독 방영된다.





◆휴젤, 미용·성형 학술심포지엄 '2021 H.E.L.F in Seoul' 성료





휴젤(145020)이 지난 24일 국내 미용·성형 분야 전문의 및 관계자를 위한 학술포럼 '2021 H.E.L.F in Seoul(Hugel Expert Leader's Forum)'을 개최, 성황리에 마무리했다.





온라인 생중계 형태로 개최된 이번 학술포럼은 장기화된 코로나19 시대 상황에 맞춰 '코로나-19에도 멈추지 않는 미의 욕구(COVID-19 cannot stop the desire of beauty)'를 주제로 진행됐다.





휴젤이 지난 24일 국내 미용·성형 분야 전문의 및 관계자를 위한 학술포럼 '2021 H.E.L.F in Seoul'을 개최, 성황리에 마무리했다. © 휴젤



마스크 착용 등 환자들의 생활 환경 변화와 이에 따른 시술 트렌드 및 시술법에 대한 국내 대표 KOL들의 강의가 진행, 최근 급변하고 있는 국내외 미용·성형 시술 환경을 고려한 포럼 주제 선정으로 약 200여 명 이상의 의료인이 이번 포럼을 듣기 위해 접속했다.





휴젤 손지훈 대표집행임원의 인사말로 시작된 이번 포럼은 총 4개의 세션, 9개의 강의가 진행됐다. 각 강연에는 국내 미용·성형 분야 전문가들이 연자로 참여해 동영상, 사진 자료 등 시술과 관련된 다채로운 시각자료를 적극 활용, 자신만의 시술 노하우를 소개했다.





△정우식 교수(서울아산병원)와 △안태주 원장(수아이성형외과) △오욱 원장(메이린클리닉 더현대서울) △최준영 원장(JY성형외과)이 연자로 나선 첫 번째 세션은 '환자들의 마스크 착용에 따른 다양한 시술 노하우(Patient with Mask)'를 주제로 진행됐다. 마스크 착용에 따라 얼굴의 노출 부위(이마 등)와 미노출 부위(코, 턱)를 구분, 해당 부위별 효과적인 시술법 등에 대해 소개해 접속자들의 관심을 받았다.





해당 세션 이후에는 휴젤 문형진 부사장이 코로나19 시대에 맞춰 '피부 강화(About dermal enhance)'에 대한 개념을 소개하고 설명하는 시간을 가졌다. 이어 진행된 두 번째 세션에서는 해부학(Anatomy Session)과 관련된 질의응답 시간이 이어졌다. 시술 부위에 대한 해부학적 접근을 통한 보다 안전하고 성공적인 시술을 목표로 마련된 해당 강의는 건국대 해부학교실 송우철 교수가 발표자로 참여했다.





세 번째 세션(COVID-19 and Clinic Management)과 마지막 세션(Patient Dreaming a Life after COVID-19)에서는 각각 △이원 원장(연세이원성형외과)과 △홍기웅 원장(샘스킨성형외과), 이용우 원장(라이크성형외과)이 강연자로 참여해 코로나19 시대 병원 운영에 대한 실제적 강의부터 코로나19 이후의 미용·성형 시술 트렌드에 대해 전망하는 시간을 가졌다.





강의 종료 뒤에는 실시간 채팅방을 통해 강연에 대한 질문부터 다양한 시술 정보 공유까지 연자들과 참여자들의 자유로운 소통과 교류의 시간이 이어졌다.





◆미국 통증치료 전문지 PPM, 헬릭스미스 엔젠시스 소개





미국 통증치료 전문지 PPM(Practical Pain Management)이 헬릭스미스(084990)의 유전자치료제 '엔젠시스(VM202)'를 신흥 통증 치료제로 소개했다.





PPM은 통증 관리에 관여하는 다양한 이해관계자들, 즉 병원, 의사, 제약기업, 통증 마케팅 및 영업회사들이 구독하는 미국 상업 매거진이다. 상업 매거진(Trade Magazine)은 특정 산업 혹은 시장의 전문가들이 구독하며 정보를 공유 및 수집하는 특화 매거진으로, PPM은 통증 분야에서 잘 알려진 상업 매거진이다.





PPM은 헬릭스미스가 올해 발표한 당뇨병성 신경병증(DPN) 임상 3상(3-1, 3-1b) 결과를 바탕으로 엔젠시스(VM202)의 뛰어난 진통 효과, 장기간 약효와 함께 가바펜틴 계열의 약물을 복용하지 않는 DPN 환자에서 더욱 뛰어난 진통 효과를 보였음을 최근 소개했다.





특히, 주사 2주 후에는 DNA 약물과 HGF(간세포성장인자)의 발현이 거의 사라지는데도 불구하고, 이후 8개월 이상 약효가 지속되는 것은 신경 재생 가능성이 있음을 의미한다는 논문의 해석을 인용하며 재생의약의 가능성에 주목했다.





이러한 통증치료 전문지의 보도는 엔젠시스(VM202)의 상용화가 다가오고 있음을 시사하는 것으로 해석된다. 실제로 회사는 DPN 임상 3상(3-2)의 성공적인 완료와 추후 있을지 모를 기술이전 및 시판허가 준비에 박차를 가하기 위해 인력 및 조직을 정비하고 있다.





'엔젠시스(VM202)'는 HGF 단백질을 발현하는 플라스미드 DNA 유전자치료제다. 단순히 통증을 관리하는 것이 아니라, 혈관 생성 및 신경 재생 효과를 통해 신경병증의 근본 원인을 공략한다. 미국 FDA에서는 엔젠시스(VM202)의 근위축성 측삭경화증(ALS) 치료에 대해 2016년 희귀의약품(Orphan Drug)과 패스트트랙(Fast Track)으로, 2018년에는 당뇨병성 신경병증(DPN) 치료에 대해 첨단재생의약치료제(RMAT)로 지정한 바 있다.





◆아이디병원, 네트워크 사업 부문명 '아이디클리닉' 변경





아이디병원의 네트워크 사업 부문인 아이디뷰플이 아이디클리닉으로 사명을 변경한다. 지점 확대를 위해 직관성과 이해도를 높이기 위한 것으로 풀이된다.





아이디병원에 따르면 네트워크 쁘띠사업 부문인 기존 아이디뷰플을 아이디클리닉으로 변경하고 새로운 CI(기업이미지)와 아이덴티티를 발표했다. 아이디클리닉은 "당신의 화려한 삶을 위해 안전한 아이디클리닉에서 치유하세요"라는 골자의 아이덴티티를 담고 있다.





새로운 CI의 배경색은 화려함을 상징하는 빨간색과 안전함을 상징하는 노란빛이 공존하는 주황색 계열의 컬러를 사용했다. 이는 프리미엄 시술 장비를 이용하면서도 합리적인 가격과 안전을 기본으로 한 최고의 의료 서비스를 내세운 아이디병원의 뜻을 계승한 형태다.





아이디병원은 금번 아이디클리닉 신규 CI 발표와 함께 지점 확대도 본격화 예정이다. 기존 강남점, 신사점, 노원점에 이어 은평점을 내달 중 오픈한다. 이후 전국 단위 아이디클리닉 확대도 힘을 받을 것으로 예상된다.





◆안희정·문용화 분당차병원 암센터 교수팀, 항암 효능 증가된 면역세포치료제 개발





차 의과학대학교 분당차병원(원장 김재화) 암센터 안희정(병리과)·문용화(혈액종양내과) 교수팀은 차바이오텍과 공동으로 건강한 사람의 혈액에서 NK 세포를 추출해 분리, 배양 후 동결해 항암 효능을 높이는 동종 NK 세포치료제를 개발했다. 이번 연구는 종양학 연구분야를 선도하는 국제학술지 'Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (IF 11.161)' 10월 논문에 게재됐다.





차 의과학대학교 분당차병원 암센터 안희정·문용화 교수팀은 차바이오텍과 공동으로 건강한 사람의 혈액에서 NK 세포를 추출해 분리, 배양 후 동결해 항암 효능을 높이는 동종 NK 세포치료제를 개발했다. © 차병원



분당차병원 암센터 안희정·문용화 교수팀은 건강한 사람의 혈액에서 NK 세포를 분리하고 차바이오텍에서 대량배양과 동결된 세포로 제조 후 차세대 염기서열 분석법으로 세포 배양 전후의 유전자 발현 변화를 분석했다. 그 결과 항암 면역기능을 증가시키는 NKp44, CD40L, CCR5가 각각 1100배, 1만2000배, 50배 증가한 것으로 나타났다. 리간드 발현이 높은 난소암, 유방암, 뇌암 등에서 효과가 더욱 좋을 것으로 예상된다.





이번에 개발된 동종 NK 세포는 면역 세포 표면에 발현해 면역반응을 억제하는 단백질인 PD-1이 발현되지 않음으로써 리간드(PD-L1)가 증가되는 항암제 내성 암세포에서도 효과가 있다. 실제로 항암제 내성암 세포를 이식한 동물모델에서 종양의 크기가 70% 이상 줄어들거나 완전 소실된 것을 확인했다.





안희정 분당차병원 병리과 교수는 "이번 연구는 면역억제 리간드(PD-L1) 발현이 높아 치료가 어려운 난소암, 삼중음성 유방암, 뇌암 등의 난치암 치료는 물론 항암제 내성으로 치료가 어려운 재발성 암의 새로운 치료전략을 제시했다"며 "환자 치료에 적용할 수 있는 연구들을 지속적으로 진행해 난치암 극복에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





이번 연구는 보건복지부 연구중심병원 육성과제 지원으로 진행됐다.