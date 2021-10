[캐리해볼까] 게임빌·컴투스·크래프톤·넥슨 외

[프라임경제] 엔씨소프트문화재단에서 펴낸 '게임사전'에 따르면 '캐리(carry)'는 '게임을 아군의 승리로 이끌어 가는 플레이어 또는 플레이어의 행위'를 뜻한다. 캐리 강도가 높을 경우 '하드 캐리'라고 하는데, 흔히 '멱살 잡고 캐리한다'고도 표현한다. 이 기사를 보는 플레이어들이 하드 캐리할 때까지 매주 유용한 게임 정보를 제공한다.





게임빌(063080, 대표 이용국)은 '아르카나 택틱스: 리볼버스'의 글로벌 업데이트를 실시했다. 이번 업데이트에서는 다양한 보상을 얻을 수 있는 균열 던전에 '악신의 사원'을 처음으로 오픈했다. '악신의 석상'과 석상을 수호하는 '가고일'을 처치하면 게임 내 재화를 풍성하게 얻을 수 있다. '악신의 사원'은 '오르테기아 탐험'의 5-6 스테이지를 클리어하면 입장할 수 있으며 충분한 준비시간과 풍부한 초기 자원이 부여돼 강력한 파티를 구성할 수 있다. 유저들의 의견을 반영해 편의성도 크게 향상됐으며, 업데이트를 기념해 다양한 이벤트도 진행된다.





'아르카나 택틱스: 리볼버스'는 티키타카 스튜디오(대표 유희상)가 개발하고 게임빌이 서비스하는 전략형 랜덤 디펜스 RPG다. ⓒ 게임빌



크래프톤(259960, 대표 김창한)이 PUBG: 배틀그라운드(이하 배그)의 14.1 라이브 서버 업데이트를 진행했다. 테스트 서버에서 먼저 진행된 태이고 및 에란겔 맵 업데이트와 '업기' 기능 추가에 이어 이번 라이브 서버 업데이트에서는 맵 로테이션이 적용된다. 맵 로테이션은 일반전과 경쟁전에 적용되며 기존 일반전의 비켄디 및 카라킨 맵과 경쟁전의 사녹 및 비켄디 맵이 각각 태이고·파라모 맵으로 교체된다. 이에 따라 경쟁전에서는 별도의 룰셋이 설정되고, 경쟁전 시즌 13의 보상도 부여된다. 아울러 경쟁전에 한해 복귀전에서의 유효 킬 순위 선정 시스템도 조정된다. 그밖에 WSUS(무기 스킨 성장 시스템) 업데이트를 통해 신규 성장형 무기 스킨 'Trick-or-treat M416'이 출시된다.





배그 14.1 라이브 서버 업데이트에 대한 보다 자세한 내용은 공식 카페에서 확인할 수 있다. ⓒ 크래프톤



컴투스(078340, 대표 송재준·이주환)가 세계자연기금(WWF)에 환경 개선 사업 지원을 위한 후원금을 전달하고 환경 보호를 위한 사내 캠페인을 실시했다. 컴투스는 최근 이슈화되고 있는 플라스틱 문제 대응에 앞장서고자 이번 후원을 진행했으며, 해당 후원금은 세계자연기금을 통해 전 세계 플라스틱 문제 해결을 위한 활동에 사용된다. 후원금 전달과 함께 환경 개선을 위한 임직원 대상 환경 보호 캠페인도 진행됐다. 컴투스는 세계자연기금의 교육자료 및 영상 콘텐츠를 공유하고, 환경 이슈 관련 서베이를 실시하는 등 임직원과 함께 환경 문제에 대해 생각해보는 기회를 마련했다. 서베이 결과 대다수의 임직원들이 환경 문제에 관심을 갖고 평소 일회용품 줄이기 등 환경 보호를 위한 노력을 실천하고 있었으며, 그 밖에도 플라스틱 문제 개선을 위한 각자만의 실천 방안을 공유하는 등 임직원의 적극적인 참여와 함께 성공적으로 캠페인이 마무리됐다.





컴투스는 지역사회 봉사활동을 비롯해 글로벌 생태 보호를 위한 맹그로브 숲 보존 활동과 글로벌 해양동물 보호 캠페인, 탈플라스틱 환경 보호 캠페인 등 환경 문제 개선을 위한 다양한 사회공헌사업을 전개하고 있다. ⓒ 컴투스



엔씨소프트(036570, 대표 김택진)의 글로벌 팬덤 플랫폼 유니버스가 아티스트 '조유리'의 한정판 NFT 굿즈를 선보인다. 엔씨소프트는 7일 오후 8시 열리는 조유리 싱글 앨범 쇼케이스를 기념해 NFT 굿즈를 제작했으며, 굿즈는 △그립톡 △유리컵 △포토카드 등으로 구성돼 있다. 엔씨소프트는 추첨을 통해 50명의 팬들에게 NFT 굿즈를 선물한다. 아울러 유니버스는 쇼케이스를 독점 생중계한다. 쇼케이스는 앨범 소개와 신곡 무대, 유니버스의 기능을 연계한 특별 코너 등으로 꾸며지며, 누구나 무료로 시청할 수 있다.





엔씨소프트는 유니버스 아티스트들과 함께 다양한 NFT 상품을 제작하고 있다. ⓒ 엔씨소프트



네오게임즈(대표 박동우)는 모바일 농장 경영게임 '레알팜'을 애플 앱스토어에 정식 출시했다. '레알팜'은 실사 데이터를 기반으로 농작물 재배 조건과 기후, 생육 과정 등 농사의 전 과정을 구현하고, 자문을 얻어 검증된 농사 기법과 작물 정보를 반영해 실제 농사를 재미있게 경험할 수 있다. 또한 어려운 농가들을 돕는 구세농장터, 유통경로가 막힌 농가의 판로를 개척하는 등 지역 농가와 상생하기 위한 프로그램들로 선한 영향력을 보여준 바 있다. 특히 서비스 9년만의 애플 앱스토어 출시 이후 하루만에 애플 앱스토어 인기게임 2위, 시뮬레이션 게임 1위를 달성하는 등 복귀 유저부터 신규 iOS 유저들까지 뜨거운 호응이 이어지고 있다. 한편 네오게임즈는 '레알팜' 출시를 기념해 오는 31일까지 한달 간 황금 사과 조경을 모든 유저에게 선물하고, 다양한 인게임 아이템을 제공하는 풍성한 이벤트도 마련했다.





'레알팜'은 게임 내 쿠폰을 모아 MD가 엄선한 실제 농산물로 바꿀 수 있는 차별화된 서비스로 9년동안 사랑받아 온 국민 캐주얼게임이다. ⓒ 네오게임즈



스마일게이트 메가포트(대표 장인아)는 '테일즈런너'에 신규 콘텐츠 '타임머신 이벤트 채널'을 오픈하고 관련된 신규 맵 2종을 비롯한 다양한 업데이트를 진행했다. '타임머신 이벤트 채널'은 신규 타임머신 이벤트 맵을 플레이하고 다양한 보상을 획득할 수 있는 이벤트 채널로, 런너들은 이벤트 채널에서 게임 플레이를 통해 이벤트 재화인 '타임머신 부품'을 획득 할 수 있으며 부품 교환과 진행도 달성을 통해 신규 레전더리 장비 '시그너스 윙 세트'를 획득할 수 있다. 이번 이벤트 채널을 통해 플레이 할 수 있는 맵은 '타임머신'의 컨셉이 맞게 기존에 존재하는 맵의 미래 버전 형식으로 구성돼 있다. 한편, 이번 업데이트에서는 SSS 등급 아이템인 7대 주선 4번째 시리즈 '카스티타스'도 추가됐다.





'테일즈런너'는 2005년 여름부터 서비스 되어 온 국내를 대표하는 스테디셀러 온라인 게임으로, 누적 회원 1700만 명을 보유하고 있다. ⓒ 스마일게이트 메가포트



위메이드트리가 자사 블록체인 플랫폼 위믹스에서 서비스될 예정인 '갤럭시 토네이도 for WEMIX(가칭)'와 '라이즈 오브 스타즈 for WEMIX(가칭, 이하 ROS)' 신규 게임 2종을 공개한다. 먼저 '갤럭시 토네이도 for WEMIX(가칭)'는 △오션테일즈 △여신의 키스 △오브제너레이션 등 글로벌 게임 개발과 서비스 경험이 풍부한 NT 게임즈에서 개발하고 있는 신작으로, 행성의 주인이 돼 재화를 얻고 상대방 행성의 자원을 약탈하거나 아이템을 획득해 최강의 행성 마스터가 되는 것이 목표인 게임이다. 이어 'ROS'는 광활한 우주를 소재로 한 전략 시뮬레이션 게임으로, 강력한 행성을 점령하고 세력을 확장하는 재미를 제공한다.





위메이드트리는 앞으로도 플랫폼에 다양한 게임 라인업을 추가해 나갈 예정이다. ⓒ 위메이드트리



액션스퀘어(205500, 대표 김연준)의 '삼국BLADE: 재전(이하 삼국블레이드: 재전)이 대만, 홍콩, 마카오를 포함해 동남아시아 및 오세아니아 지역 구글플레이, 앱스토어 양대 마켓에 정식 출시했다. 삼국블레이드:재전은 삼국블레이드의 글로벌 버전으로 삼국지 스토리와 언리얼 엔진 기반의 호쾌한 액션의 특징을 포함해 게임성과 컨텐츠를 글로벌에 맞게 대폭 수정했고, 영어와 중국어 간체자 번체자를 포함한 현지화를 진행했으며 최적화 작업도 마쳤다. 삼국블레이드:재전은 일반과 무쌍 전투 이외에도 신수전, 무한 전장, 일기토 전투 외 PVP 모드 등 다양한 게임 요소를 갖춰 한층 업그레이드된 모바일 삼국지 게임을 글로벌 유저들에게 선보일 예정이다.





액션스퀘어는 이번 글로벌 출시를 기념해 다양한 인게임 이벤트를 진행할 예정이다. ⓒ 액션스퀘어



넥슨(대표 이정헌)은 '마비노기 영웅전(이하 마영전)'에서 시즌4 에피소드4 '엑스트라 레이드: 잊혀진 제단'을 업데이트했다. '잊혀진 제단'은 타라타 방면에 새롭게 오픈한 '차원의 균열' 지역에서 출정할 수 있다. 이 곳에서 첫 번째 만나는 신규 보스 '나베리우스'는 괴기한 외형을 지녔으며, 자신의 이점인 긴 팔을 이용해 검으로 광범위한 공격을 구사할 수 있다. 전투 시작 후 체력이 일정량 감소하면 전장에 박혀 있는 검을 마법으로 뽑아 상대를 제압한다. 또 손에 든 얼굴 모양의 석상은 특별한 힘이 깃들어 있어 본체와는 별개로 마법 공격을 내뿜어 영웅을 위협하기도 하며, 전투 후반 '염력을 이용한 마법'으로 공중에 떠오른 영웅들을 지면으로 떨어뜨려 강한 충격을 준 뒤 검으로 마무리 공격을 가하기도 한다.