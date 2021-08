[오늘 뭐 먹지-카드] 현대그린푸드·롯데칠성음료·국순당 외

[프라임경제] 25일 식음료 업계 신제품 출시 및 할인 소식.





현대백화점그룹계열 종합식품기업 현대그린푸드가 운영하는 덴마크 프리미엄 즉석 착즙주스 브랜드 '조앤더주스(JOE & THE JuICE)'가 복숭아 크러쉬, 멜론 크러쉬, 망고 크러쉬 등 세 가지 신메뉴를 선보였다.





서울우유협동조합이 떠먹는 요거트 신제품 '리치 요거트' 2종을 출시했다.리치 요거트는 리치(Rich)한 요거트 풍미를 위해 국산 원유 약 75% 이상 함유된 요거트에 과육 및 곡물을 혼합했다. 리치 요거트 사과알로에와 리치 요거트 밤귀리아몬드 두 가지 메뉴로 구성됐다.





롯데칠성음료가 저칼로리 탄산주 '클라우드 하드셀처'를 출시한다. 500ml 한 캔의 열량이 85Kcal인 저칼로리 제품으로 알코올 도수는 3도이며 천연 망고향을 첨가했다.





국순당이 전통차의 명가 쌍계명차와 콜라보해 고구마증류소주 '려'와 명차를 티칵테일로 즐길 수 있는 ‘'증류소주 려Ⅹ쌍계명차 선물팩'을 크라우드 펀딩업체 와디즈 펀딩을 통해 선보인다. 선물팩 구성은 ‘증류소주 려 25’ 375mL 1병과 쌍계명차의 차 중 한 가지 티백 5개 묶음 및 려 칵테일 전용 잔으로 구성됐다.





스타벅스커피 코리아가 9월8일까지 마이 고객 설문 서비스를 기반으로 고객이 개발에 참여한 샌드위치를 정식 메뉴로 출시하는 고객 참여 푸드 개발 이벤트 'YES or NO, 샌드위치'를 전개한다. 고객 의견으로 레시피를 만드는 이번 이벤트로 완성된 샌드위치는 오는 12월2일에 스타벅스 정식 푸드 메뉴로 출시된다. 이벤트 참여자에게는 각 레시피 대결에 참여할 때 마다 참여 별 1개씩이 적립되어, 총 7단계에 모두 참여 시 별 7개의 참여 별을 비롯해 추가로 5개의 출석 별이 제공된다.





닭가슴살 플랫폼 랭킹닭컴이 25일 오후 7시 헬스 전문 유튜버 '지기TV와'네이버 쇼핑라이브 방송을 진행한다. 랭킹닭컴은 이번 라이브 방송에서 지기TV가 직접 선택한 닭가슴살 제품인 '지기 pick 패키지'를 최대 33% 할인된 가격으로 판매할 예정이다.