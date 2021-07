[오늘 뭐 먹지] SPC·롯데리아·롯데제과·CJ제일제당 외

[프라임경제] 30일 식음료 업계 신제품 출시 및 할인 소식.





SPC그룹이 운영하는 배스킨라빈스가 7월 '31 데이' 프로모션을 운영한다고 30일 밝혔다.이번 행사는 배스킨라빈스가 7월 이달의 맛 '꿀·바·망(꿀에 빠진 바나나와 망고)'을 선보이면서 협업한 인기 캐릭터 '미니언즈'를 활용해 '미니언즈가 좋아하는 31데이!'의 콘셉트를 적용했다. 31 데이는 오는 31일 단 하루동안 배스킨라빈스 매장에서 패밀리를 구매하면 하프갤론으로 사이즈 업그레이드 혜택을 제공하는 행사다.





롯데GRS가 운영하는 버거 프랜차이즈 롯데리아가 지속적인 배달 수요 증가로 인한 디저트 제품을 에어프라이기를 활용해 고객들이 더 맛있게 즐길 수 있도록 자체 실험 연구한 레시피를 공개했다. 코로나19로 인한 외부 활동이 제한되고 있는 가운데 집콕·홈쿡 등의 대표 주방가전기기 에어프라이기를 활용해 배달 주문 고객들이 더 맛있게 즐길 수 있는 방법을 안내하기 위해 조리 실험 및 시식 등 자체 연구를 진행했다.





롯데제과가 가정용 멀티 아이스크림 '티코 딸기'를 출시했다. 티코 딸기는 딸기 믹스에 딸기 시럽을 넣고 딸기 초콜릿으로 코팅을 해 진한 딸기 맛을 제대로 즐길 수 있다. 이번 딸기맛 출시로 '티코'는 다크초코맛, 밀크초코맛과 함께 3종의 라인업으로 확대됐다.





롯데제과에서 '티코딸기'를 출시했다. ⓒ 롯데제과



CJ제일제당 비비고가 '프리미엄 국물요리'를 앞세워 '좋은 재료에서 우러난 깊은 맛과 정성'을 알리는 캠페인을 진행한다. 우선 '비비고 국물요리'의 새로운 TV 광고를 선보인다. 배우 박서준이 모델로 기용돼 표고버섯, 차돌양지, 콩, 대파 등 엄선한 재료들로 깊게 우려낸 국물요리를 음미하는 만족스러운 모습을 보여준다.





반려견을 위한 휴먼그레이드 자연화식 브랜드 '듀먼(D’human)'은 사료 위에 얹어 맛있는 한 끼 식사를 할 수 있는 '토핑 닭안심 통살구이' 제품 판매량이 누적 30만 팩을 돌파했다고 30일 밝혔다. 토핑 닭안심 통살구이는 100% 국내산 닭안심 통살로 만들었다. 닭고기 원료를 그대로 사용해 1조각 당 20kcal인 저칼로리 고단백 영양식이다.





롯데칠성음료가 지난해 '칠성사이다' 70주년 굿즈로 향수를 선보인데 이어 올해는 니치 퍼퓸 브랜드 '살롱 드 느바에'와 손을 잡고 '오 드 칠성 바이 살롱 드 느바에(EAU DE CHILSUNG et Salon de Nevaeh)' 를 론칭한다. 이번 협업으로 탄생한 향수는 칠성사이다를 모티브한 향수 3종과 '트레비' '클라우드'를 모티브한 향수 각각 1종씩 총 5종으로 구성되어 있다.





롯데칠성 니치 퍼퓸 5종 이미지. ⓒ 롯데칠성음료





파리바게뜨가 8월의 '파바데이' 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다. 파바데이는 매월 1일 매장에서 제품 구매 시 총 구매액이 1만 5천 원 이상일 경우 3천원 혜택을 제공하는 프로모션이다. 파바데이에는 매월 새롭게 출시되는 신제품 혜택 쿠폰도 제공하고 있는데 8월에는 신제품인 '팔도 비빔빵 시리즈'와 '파바에 놀러온 비비빅 시리즈' 1천원 혜택 쿠폰을 1건씩 제공한다.





글로벌 커피 브랜드 '커피빈코리아'가 30일 국내산 곡물을 활용한 신규 음료 3종을 출시한다고 밝혔다. 커피빈의 신음료3종(△오구라떼 △단팥 아이스 블렌디드 △인절미 아이스 블렌디드)은 MZ 세대가 사랑하는 할매니얼(할매+밀레니얼) 풍의 뉴트로 컨셉으로 기획됐다.





한국피자헛이 세계인의 스포츠 축제를 맞아 'Pan of KOREA 금메달 이벤트'를 진행한다. Pan of KOREA 금메달 이벤트는 오는 8일까지 'Pan of KOREA 집관세트'를 주문하면 응모가 가능한 프로모션이다. 피자헛 홈페이지, 앱 등 온라인에서 Pan of KOREA 집관세트 주문 후 금메달 이벤트 페이지에서 응모하기를 클릭하면 된다. Pan of KOREA 집관세트는 '파스타 세트'와 '치즈볼 세트' 등 2가지 메뉴로 구성됐다.





분식 프랜차이즈 죠스떡볶이가 7월 30일부터 8월 4일까지 SNS페이지에서 '어묵티로 해장해죠스면' 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 죠스떡볶이 인스타그램 페이지에 '우리 회사가 해장 캠페인에 당첨돼야 하는 이유'를 한 줄 댓글로 남기면 된다. 상품은 추첨을 통해 총 10명에게 회사 동료들과 함께 즐길 수 있는 죠스어묵티를 각 20BOX(200개)씩 증정할 예정이다. 당첨자는 8월 5일 오후에 개별 안내한다.





죠스떡볶이에서 어묵티 이벤트를 진행한다. ⓒ 죠스푸드