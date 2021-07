[주간#신상태그] 아모레퍼시픽·애경산업·SK매직·글래드 호텔 외

[프라임경제] 이번 주 뷰티·패션 및 유통·제약·호텔업계 신제품 소식.





◆아모레퍼시픽 '온호프 론칭'





아모레퍼시픽(090430)이 라이프스타일 뷰티 브랜드 온호프(onhope)를 새롭게 론칭한다.





이번 신제품은 배우 안소희가 크리에이티브 디렉터로 참여해 소비자로서의 경험을 바탕으로 취향을 담아 기획했다. 지난해 9월 아모레퍼시픽과의 첫 만남을 시작으로 브랜드 콘셉트, 조향, 디자인, 광고 촬영 등을 함께하며 제품을 완성했다.





(왼쪽부터 시계방향) 아모레퍼시픽 온호프 론칭, 한율 어린쑥 1989 에디션, 애경산업 단백질 크림 염색, 롯데마트 착한 닭가슴살, 홈플러스 프랑스 와인 9종, 세븐일레븐 캬 소리나는 맥주. © 각 사



신규 브랜드 온호프는 "편안한 저녁, 더 나은 내일을 위한 안락한 삶의 루틴을 제안한다"는 슬로건으로 감각적인 향을 통해 지친 나를 위로하고 내일을 위한 릴렉싱 리추얼을 제안한다.





코로나로 인해 집에서 보내는 시간이 많아짐에 따라, 나의 공간에서 기분 전환을 도와줄 수 있는 향기 아이템에 대한 소비자 니즈를 반영했다.





배우 안소희와 아모레퍼시픽 전문 조향사가 협업해 만든 온호프의 향은 튤립 정원에 있는 듯 풍부하고 매력적인 플로럴 향의 SO, HEE (쏘 희)와 아로마틱 시트러스 향의 SO, FRESH (쏘 프레쉬), 마지막으로 보송한 여운을 남기는 파우더리 플로럴 향의 SO, COMFORT (쏘 컴포트) 3가지 향이다. 세 가지 향 모두 리퀴드 솝, 바디로션, 핸드크림에 적용해 총 9가지 제품으로 선보이며 본인의 취향에 맞는 제품과 향을 고를 수 있다.





또한 온호프 제품은 달맞이꽃종자유와 비타민E 성분으로 만들어진 릴렉싱 콤플렉스 시스템TM(Relaxing complex systemTM)을 함유해 연약해진 피부에 진정 효과를 선사한다. 또한 8가지 유해성분을 첨가하지 않은 편안한 성분으로 안전하게 사용할 수 있다.





◆한율 '어린쑥 1989 에디션'





한율이 아모레퍼시픽의 전신인 '태평양' 때부터 이어온 쑥 연구의 헤리티지를 담아낸 '어린쑥 1989 에디션'을 선보인다.





이번에 선보이는 한정 에디션은 신제품인 '어린쑥 수분진정 크림비누'를 비롯해 해당 라인의 베스트셀러 제품인 '어린쑥 수분진정 크림' '어린쑥 수분진정 앰플세럼'을 한정 패키지로 함께 선보인다. 뉴트로 아트워크의 대표 작가인 조인혁 작가와의 협업으로 디자인을 완성했으며 한정판의 의미를 담아 레트로 감성을 한층 더했다.





에디션의 대표 제품인 '어린쑥 수분진정 크림비누'는 쑥 연구의 시작이었던 1989년의 초심을 바탕으로, 한율만의 철학을 담아 현대적으로 계승한 신제품이다. 아모레퍼시픽은 식물이 가진 효능, 효과를 활용해 30여 년 전부터 한국 자생식물에 대한 연구를 진행해오고 있다. 1990년에는 쑥 에센셜 오일을 개발해 피부 개선 효과를 확인했고, 이후 쑥으로 만든 첫 화장품인 '리도 쑥 비누'를 출시해 좋은 반응을 얻었다.





이러한 쑥 효능을 오랜 시간 연구해 출시한 '어린쑥 수분진정 크림비누'에는 쑥 에센셜 오일은 물론 해당 라인의 주원료인 쑥 훈증수를 크림 한 통의 함량만큼 비누에 담았으며, 높은 지방산 함유로 세안 단계부터 피부 진정 효과를 느낄 수 있다.





또한 한율은 지속 가능한 라이프스타일 영위에 기여하는 브랜드로서 노력을 활발히 하는 만큼 '자투리 비누'를 함께 출시한다. 버려지는 자원을 업사이클링하고자 비누 가공 공정 상에서 잘려 나가는 조각난 비누의 자투리를 모아 삼베로 직조한 비누 망에 담았다. 자투리 비누는 이번 에디션 론칭 프로모션 기간에 한정적으로 만날 수 있다.





◆애경산업 '단백질 크림 염색'





애경산업(018250)의 프리미엄 헤어케어 브랜드 '케라시스'(KERASYS)에서 염색 시 모발 손상의 부담은 덜어주고 선명한 컬러를 완성해주는 '단백질 크림 염색'을 출시했다.





케라시스 단백질 크림 염색은 모발의 80%가 아미노산으로 구성된 단백질로 이루어져있다는 점을 고려해 17가지 아미노산과 단백질 성분을 담아 새치커버 등 염색은 물론 윤기있는 모발을 완성해주는 염모제이다. 염색과 동시에 모발 속의 영양을 케어하고 염색 후 모발 표면을 케어해 더 윤기나고 선명한 컬러 구현에 도움을 준다.





케라시스 단백질 크림 염색은 암모니아 성분을 함유하지 않아 피부나 냄새에 민감한 사람도 부담없이 사용할 수 있으며 피부자극테스트를 완료했다. 또한 흐르지 않는 크림 타입의 제형으로 발림성이 좋아 얼룩지지 않고 고르게 염색할 수 있다.





케라시스 단백질 크림 염색은 다양한 모발 컬러에 따라 선택해 사용할 수 있도록 △차분하고 깔끔한 자연 흑색 '내추럴블랙' △단정하고 고급스러운 어두운 갈색 '다크브라운' △생기있고 자연스러운 진한 갈색 '초코브라운' △산뜻하게 부드러운 밝은 갈색 '내추럴브라운' 등 총 4종으로 구성됐다.





◆롯데마트 '착한 닭가슴살'





롯데마트가 친환경과 건강을 모두 담은 '착한 닭가슴살'을 출시했다.





코로나19 장기화로 소비에 있어서도 환경과 건강을 중요하게 생각하는 소비자들이 늘면서, 유통업계에서도 '가치소비' 트렌드를 놓치지 않기 위해 고군분투 중이다.





그 중에서도 롯데마트는 지난 2015년부터 대형유통업계로는 최초로 '동물복지인증' 닭고기를 판매하기 시작했다.





'동물복지인증'이란 동물보호법에 따른 높은 수준의 동물 복지 기준에 따라 인도적으로 사육 및 운송, 도축 처리된 축산물에 대한 인증 시스템이다. 동물복지 닭고기 역시 엄선된 농가와 도축장에서만 생산돼, 현재 국내에서는 총 120여개 농가에서 동물복지 닭을 생산, 운영하고 있다.





이러한 건강 먹거리에 대한 고객들의 관심은 매년 증가해 롯데마트의 동물복지 닭고기 매출을 살펴보면 지난 '20년 연간 매출액은 '15년 대비 6.7배 이상 늘었으며, 판매 비중도 매년 전체 닭고기 매출의 30% 이상 수준을 유지하면서 지속 신장 중이다





동물복지 닭고기 수요를 반영해 롯데마트는 올해 상반기에도 10여개 이상의 동물복지 닭고기 신상품을 출시해 왔다. 그 중에서도 특히 지난 6월에는 '친환경' '건강', 그리고 이색적인 조리법으로 재미까지 더한 '동물복지 수비드 닭가슴살 5종'을 선보였다.





이 제품은 동물복지 인증을 받은 닭고기를 원료로 다이어트 식단 단골 메뉴인 닭가슴살 부위를 수비드 방식으로 조리, 가공한 것이 특징이다.





'수비드' 조리법은 식재료를 직접 가열하거나 오븐에 익히는 기존 조리 방식이 아닌, 진공팩에 담아 100도 이하 저온에서 천천히 익히는 유럽식 조리방법으로, 재료 고유의 맛과 향, 영양소가 보존되면서, 부드러운 식감과 수분도 느낄 수 있어 SNS 등에서 화제가 됐던 조리 방식 중 하나다.





이러한 조리 방식으로 고단백 영양 성분은 그대로 유지하면서 닭가슴살 특유의 퍽퍽한 식감은 없애고 부드럽고 촉촉한 식감의 닭가슴살을 즐길 수 있다.





한편 롯데마트는 오는 8월4일까지 '롯데마트고(GO)' 사용고객에게 '동물복지 수비드 닭가슴살 5종'을 30% 할인해 판매한다.





◆홈플러스, 프랑스 와인 9종





홈플러스가 전통적인 와인 산지로 꼽히는 프랑스 와인 9종을 새롭게 론칭한다.





프랑스 와인은 와인 애호가들이 단연 최고의 와인으로 꼽을 만큼 인기가 높지만 대체로 비싼 가격대로 고객들이 쉽게 접하기 어려웠다. 이에 홈플러스는 올 여름, 품질 좋은 프랑스 와인 9종을 새롭게 국내에 론칭하며 부담없는 가격대에 선보인다.





홈플러스는 올 여름 새롭게 선보이는 프랑스 와인 9종을 모두 1만~2만원대 가격으로 출시해 고객들의 가격 부담은 덜고, 구매층의 다변화를 꾀한다는 방침이다.





우선 30일부터 전국 모든 점포에서 판매를 시작하는 상품은 약 130년간 와인을 만들어온 남프랑스의 유서깊은 와이너리 '애로건트 프로그'의 대표상품인 △애로건트 프로그 리저브(750ml) △엘리건트 프로그 까베네쇼비뇽(750ml) △엘리건트 프로그 비오니에(750ml) 등 3종이다.





'애로건트 프로그' 와이너리는 1892년부터 지중해와 근접한 남프랑스 랑그독 지역의 에롤 밸리(Herault Valley)에서 와인을 만들어온 남프랑스의 대표적인 와이너리로, 지난해 미국을 대표하는 와인 전문 매거진 <Wine Enthusiast(와인 인수지애스트)>가 선정한 '2020 유러피안 와이너리(European Winery of the Year 2020)'로 선정되며 약 130년간의 이어진 와인 메이킹 역사와 훌륭한 퀄리티를 인정받은 바 있다.





홈플러스에서 선보이는 '애로건트 프로그 리저브'는 남부 프랑스를 대표하는 3가지 품종(그르나슈, 시라, 무르베드르)를 블렌딩한 프리미엄 와인으로 남부 프랑스 레드 블렌드로서의 상징성을 띄고 있다.





'엘리건트 프로그 까베네쇼비뇽'과 '엘리건트 프로그 비오니에'는 진한 과실향과 높은 산도, 복합미를 보이는 데일리 와인 라인업으로 꼽힌다.





홈플러스는 이들 상품 외에도 다음달(8월) 중순께 프랑스 와인 6종을 추가로 론칭해 프랑스 와인 라인업을 보강한다는 방침이다.





우선 프랑스 와인을 대표하는 LGI 와이너리에서 만든 리저브급 와인인 '메종 프란시스 리저브' 4종(카리냥, 말백, 쉬라즈, 쇼비뇽 블랑)을 선보인다.





LGI 와이너리는 2019년 '베를린 와인 트로피(Berliner Wine Trophy)'에서 프랑스 스틸 와인(Still Wine, 기포가 없는 와인) 베스트 생산자로 선정한 바 있다. '베를린 와인 트로피'는 매년 전세계 와이너리들의 와인을 평가하는 독일의 최대 와인 테이스팅 대회이자 전 세계 최대 규모의 OIV(International Organisation of Vine and Wine) 와인 대회다.





와인애호가를 위한 70년 이상의 올드 바인 리저브급 와인 '르에포피 벨' 2종을 론칭할 예정이다. '르에포피벨 벨' 역시 LGI 와이너리 생산 와인으로 그르나슈, 쉬라 품종을 블렌딩해 우아하면서도 화려한 농축미를 자랑하는 프리미엄 올드 바인 시리즈다.





◆세븐일레븐 '캬 소리나는 맥주'





세븐일레븐이 여름철 맥주 성수기 시즌을 맞아 '배달의민족'과 손잡고 '캬 소리나는 맥주(이하 캬 맥주)'를 출시했다.





세븐일레븐 '캬 맥주'는 시원한 맥주 첫 잔을 마셨을 때 외쳐지는 일상 속 구어 '카'를 시각화한 네이밍으로 배달의민족 서체(한나체)를 활용해 탄생했다. 배달의민족 특유의 재치 있는 문구, 그리고 심플한 디자인이 돋보인다.





'캬 맥주'는 맥주 특유의 청량함과 시원한 맛을 구현하는데 충실한 라거타입 수제맥주로 향긋하면서도 은은한 꽃내음을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 쓴맛과 단맛이 조화롭게 어우러져 깔끔하면서도 시원한 청량감을 자랑한다. 패키지에 맥주 맛을 상상할 수 있는 재미있는 문구와 푸드 페어링 정보도 담아 수제맥주를 찾는 소비자들의 심리적 허들을 낮췄다.





제조는 오비맥주의 수제맥주 협업 전문 브랜드인 '코리아 브루어스 콜렉티브(KBC)'가 맡았다. '캬 소리나는 맥주'는 윤정훈 브루마스터가 직접 수개월 연구 끝에 개발한 맥주로 경쟁이 치열한 편의점 수제맥주 시장에 자신 있게 선보인 야심작이다. 윤정훈 브루마스터는 국제 맥주대회 심사위원으로 활동 중인 대한민국 대표 브루마스터다.





◆아이배냇 '영양약밥'





아이배냇이 떠먹는 타입으로 아이들이 간편하게 영양 전통 간식을 즐길 수 있는 '영양약밥'을 출시했다.





이번에 선보인 제품은 '오리지널' '유자'까지 모두 2종이다. 찹쌀, 밤, 고구마, 대추, 단호박 등의 국내산 원재료와 해바라기씨, 건포도 등의 견과류 등 다양한 원재료를 듬뿍 넣어 만들었다.





(왼쪽부터 시계방향) 아이배냇 영양약밥, 카카오커머스 스타벅스 여름 MD 상품 , P&G 페브리즈 항균 플러스 무향, 생활공작소 생곰이 핸드워시, SK매직 23L 자동요리 전자식 전자레인지, 쿠첸 121 밥솥. © 각 사



제품은 번거로운 조리과정이나 별도의 용기 없이 남녀노소 누구나 간편하고 맛있게 먹을 수 있는 것이 특징이다. 달콤하고 쫀득쫀득한 전통 영양 간식으로, 새로운 트렌드로 떠오른 '할매니얼'(할머니+밀레니얼) 입맛을 사로잡기에도 손색 없다.





레토르트 제품으로 상온보관이 가능해 아침 대용이나, 간식, 등하원 또는 외출시에도 편리하며, 전자레인지에 데우거나 용기째 끓는 물에 넣어도 안심할 수 있다.





식약처 HACCP 인증을 받았고, 색소 없이 흑당, 간장, 치자 등 원재료 고유의 색으로 약밥의 색을 내 보다 아이들에게 안심하고 먹일 수 있다.





◆카카오커머스, 스타벅스 여름 MD 상품





카카오커머스의 카카오톡 선물하기(이하 선물하기)에서 여름을 맞아 스타벅스의 여름 MD 상품을 선보인다.





선물하기는 작년 11월부터 스타벅스 모바일 교환권을 넘어 MD상품으로 판매 카테고리를 확장하고, 매달 새로운 스타벅스의 MD상품을 출시하고 있다. 선물하기 전용 상품을 출시하고 무료 음료 교환권을 함께 증정하는 등 차별화된 구성으로 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.





이번에 출시하는 스타벅스 여름 MD 상품은 '리유저블 컬러체인징 콜드컵 세트'로 차가운 음료를 담으면 음료가 담긴 부분의 색이 변하는 텀블러다. 출시할 때마다 빠르게 소진되었던 상품으로 선물하기에서는 총 3가지의 색의 컵을 세트로 구성해 카카오 선물하기 단독으로 출시한다. 특히, 캔버스 재질의 파우치가 함께 구성돼 디자인 뿐 아니라 실용성도 훌륭한 제품이다.





또한 '옐로우 스터드 콜드컵'은 올록볼록한 스터드가 있는 일명 '지압 텀블러'라고 불리는 상품 으로, 발매할 때마다 단시간에 완판되는 베스트셀러 중 하나다. '옐로우 스터드 콜드컵'은 카카오톡 선물하기를 포함해 온라인에서만 구매 가능하다.





두 제품 모두 무료 음료 쿠폰이 함께 동봉돼 개인 소장은 물론 선물하기에도 좋은 구성으로 선보이며, 27일 오후 3시부터 선물하기에서 구매 가능하다.





◆P&G '페브리즈 항균 플러스 무향'





P&G 페브리즈가 섬유 탈취제 '페브리즈 항균 플러스 무향'을 출시한다. 지난해 12월에 선보인 '깨끗한 향' '산뜻한 향'에 이은 '무향' 출시로, 항균 및 바이러스 제거 효과가 있는 페브리즈의 '항균 플러스' 라인업이 한층 강화됐다.





신제품 페브리즈 항균 플러스 무향은 '향'에 대한 소비자들의 다양한 취향을 고려해 제품 선택의 폭을 넓혔다는 점이 특징이다. 무향을 비롯한 페브리즈 항균 플러스 제품은 모두 섬유 소재에 분사하는 것만으로도 탈취는 물론 99.9% 항균 효과1가 있으며, 바이러스도 제거2할 수 있다.





특히 무더운 여름철 매일같이 세탁하기 어려운 침구와 커튼, 소파 등 집안 곳곳의 섬유 제품에 페브리즈 항균 플러스 무향을 골고루 사용하면 집 청소 전후 상쾌한 마무리에 효과적이다.





;페브리즈 항균 플러스 무향'에 앞서 출시된 페브리즈 항균 플러스 2종은 맑고 시원한 상쾌함이 담긴 '깨끗한 향', 그린계열의 싱그러움이 가득한 '산뜻한 향'으로 구성돼 사용 시 부담스럽지 않고 은은한 향기를 느낄 수 있다.





◆생활공작소 '생곰이 핸드워시'





생활공작소가 어린이들의 손 씻기 습관 형성에 도움을 주는 '안심성분으로 더욱 순한 생곰이 핸드워시(이하 생곰이 핸드워시)'를 출시했다.





생곰이 핸드워시는 생활공작소의 베스트셀러인 '안심성분으로 더욱 순한 핸드워시'를 보다 어린이 친화적인 형태로 새롭게 선보이는 제품이다. '생'활공작소 '곰'돌이를 줄인 생곰이 캐릭터 모양으로 거품이 생성돼 아이들의 호기심을 자극하는 즐거운 경험을 선사해 손 씻기에 익숙하지 않은 어린이들이 건강한 위생습관을 형성할 수 있도록 도움을 주고자 선보이게 됐다.





생곰이 거품 툴을 핸드워시 입구에 부착한 후 펌프를 누르면 1회분의 귀여운 곰돌이 모양 거품이 분사된다. 매번 거품을 내야 하는 수고로움 없이 사용할 수 있어 꼼꼼한 손 씻기에 어려움을 겪는 어린이들을 위한 손 세정제로 적합하다. 또한, 개인위생관리가 중요한 시기에 자발적으로 손 씻기에 참여하도록 어린이들의 선호도가 높은 달콤한 망고향을 적용했다.





무엇보다 생곰이 핸드워시는 대한피부과학연구소에서 시행한 99.9% 항균 테스트를 완료해 손 세정 본연의 기능에 충실한 제품이다. 피부 자극 테스트를 완료했으며 트리클로산, 파라벤, 트리에탄올아민 등 유해 성분을 배제해 손 피부가 연약한 어린아이를 포함해 온 가족이 함께 사용하기에도 좋다. 또한, 화학적 계면활성제가 아닌 식물성 코코넛 오일로 액체화한 순비누 성분을 함유해 더욱 부드럽게 사용 가능하다.





생곰이 핸드워시는 세트 구성으로 선보인다. 250ml 본 제품, 200ml 리필 용액과 생곰이 거품 툴이 각 2개씩 포함돼 있으며, 패키지에는 생곰이 캐릭터가 그려져 있어 아이를 키우는 가정에 선물하기에도 좋다.





신제품 생곰이 핸드워시는 생활공작소 공식 온라인몰과 네이버 브랜드스토어를 포함한 전 입점 채널에서 만나볼 수 있다.





◆SK매직 '23L 자동요리 전자식 전자레인지'





SK매직이 대용량의 다양한 요리를 가정에서 손쉽게 즐길 수 있는 '23L 자동요리 전자식 전자레인지(모델명: MWO-230KH/230KL)' 2종을 선보였다.





이번 출시 제품은 각 메뉴별 출력과 조리시간이 설정된 총 20가지 자동요리 프로그램을 탑재해 맞춤 데우기부터 간편식과 냉동식품, 각종 홈디저트까지 누구나 쉽고 간편하게 요리할 수 있는 것이 특징이다. 제품 용량은 23L로 넉넉한 조리공간을 제공해 많은 양의 요리도 한번에 조리가 가능하며, 720W 강력한 고출력과 360도 턴테이블 방식을 지원해 많은 양의 음식도 더욱 빠르고 균일하게 조리한다.





여기에 젖병소독, 스팀타월, 탈취 등 생활 편의 기능으로 활용도를 높였다. 젖병에 60mℓ의 물을 채우고 젖병소독 기능으로 전자레인지를 돌리면 뜨거운 물에 끓이는 것보다 훨씬 수월하게 소독할 수 있다. 물기를 가볍게 짜낸 타월도 단 1분만에 스팀타월로 만들 수 있으며, 탈취 기능 선택 시, 내부 청소 후 냄새를 더욱 효과적으로 제거할 수 있어 위생적으로 제품을 사용할 수 있다.





10초, 1분, 3분 단위로 설정된 다이렉트 버튼으로 보다 세밀하게 조리가 가능하며, 30초 단위 간편설정 버튼으로 추가 설정도 가능해 조리시간을 더욱 손쉽게 관리할 수 있다. 또, 냉동 육류, 생선 등 식재료의 무게(100~900g)에 따라 해동 시간이 자동 설정되는 편리한 쾌속해동 기능으로 가장 최적의 상태로 빠르고 강력하게 해동한다.





디자인은 모던한 디자인에 블랙컬러와 미러 글라스를 더해 한층 세련되고 고급스러운 주방 분위기를 연출할 수 있으며, 대기전력 또한 1W 미만의 친환경 ECO 제품으로 전기 요금 걱정 없이 사용할 수 있다.





◆'쿠첸 121 밥솥'





쿠첸이 국내 최초 2.1 초고압 기술을 탑재한 잡곡밥솥 '쿠첸 121 밥솥'을 공식 출시한다.





쿠첸은 뛰어난 기술력으로 국내 전기압력밥솥 중 유일하게 2.1 초고압 기술을 개발, 적용에 성공해 잡곡도 백미처럼 부드럽게 취사가 가능한 121℃까지 온도를 끌어올렸다.





'쿠첸 121 밥솥'에 탑재된 2.1 초고압 기술은 온도를 121도까지 올리면서 잡곡의 수분 흡수율을 증가시켜 속까지 골고루 익혀준다. 쿠첸 밥맛연구소 연구 결과, 서리태 기준으로 기존보다 식감이 33% 정도 개선돼 남녀노소 누구나 거부감없이 부드러운 식감의 잡곡밥을 즐길 수 있다.





특히 혼합잡곡밥, 건강콩밥, 슈퍼곡물밥, 현미 100, 보리잡곡밥, 샐러드용잡곡 등 총 6가지의 잡곡 특화 메뉴가 탑재됐다. 다이렉트 터치 기능으로 잡곡 특화 메뉴를 비롯해 백미찰진밥, 백미고슬밥 등 세분화된 백미 메뉴와 만능찜, 건강죽 모드, 총 10개의 메뉴를 간편하게 선택할 수 있다.





또한 불림 기능과 뜸 기능을 따로 갖춰 1~3단계로 설정이 가능하다. 불림 기능을 통해 단단한 잡곡도 더욱 부드럽고 촉촉하게 취사할 수 있으며, 뜸 기능을 활용하면 더욱 구수한 풍미를 느낄 수 있다.





'쿠첸 121 밥솥'은 풀 스테인리스 신개념 '파워락', 일체형 '파워 압착 패킹'이 적용됐으며 쿠첸이 국내 최초 개발한 써모가드도 탑재됐다.





고강도 풀 스테인리스 재질의 신개념 '파워락'은 2.1 초고압을 견딜 수 있도록 잠금 구간이 2배 이상 넓고 두껍게 설계돼 안전성을 높였다.





일체형 '파워 압착 패킹' 역시 안전성과 내구성을 향상시켜 초고압을 견딜 수 있도록 도와준다. 패킹 수명은 2배 이상 길어졌으며 간편하게 분리, 세척이 가능한 일체형으로 보다 위생적으로 관리할 수 있다.





쿠첸이 국내 최초 개발한 센서 보호캡인 써모가드(Thermo-Guard)도 탑재됐다. 써모가드는 센서 주변이 틈새 없이 밀폐돼 있기 때문에 밥알의 수분 증발을 낮춰 갓 지은 듯 촉촉한 밥맛을 유지하는 데에 효과적이다. 또한 생활방수가 가능하며 청소와 관리도 편하다.





내솥은 높은 열전도와 강한 내구성을 자랑하는 무쇠가마 내솥에 블랙 121 코팅이 적용됐다. 블랙 121 코팅은 급격한 온도 변화에도 견딜 수 있어 내구성이 뛰어나며, 음식물이 들러붙지 않아 다양한 요리를 할 때도 안심하고 사용할 수 있다.





이 밖에도 백미, 잡곡 냉동보관밥 기능을 비롯해 사일런스 스팀캡, 자동스팀세척, 패킹교체 알림, 자동세척 알림 등을 갖추고 있다. 특히 백미 쾌속 기능이 있어 단 13분대로 취사도 가능하다.





'쿠첸 121 밥솥'은 네이처 아이보리, 카밍 다크 실버, 카밍 라이트 실버, 네이처 화이트 총 4가지 컬러로 출시된다. 6인용과 10인용을 선보이며 에너지 절감 효과가 높은 에너지 소비효율 1등급 제품이다.





◆한미약품 '프리미엄 레시피' 리뉴얼





한미약품(128940)의 약국전용 건강 드링크 '프리미엄 레시피'가 리뉴얼돼 전국 약국가에서 판매된다.





한미약품은 기존 제품 대비 영양성분의 함량을 높이고, 한 캔당 용량도 늘린 프리미엄 레시피를 그룹 자회사인 온라인팜을 통해 전국 약국에 유통한다고 밝혔다.





(왼쪽부터 시계방향) 한미약품 프리미엄 레시피 리뉴얼, 대원제약 큐어반H, 삼진제약 엘라스틴100 콜라겐3000, 현대약품 벤포액티브 연질캡슐. © 각 사



프리미엄 레시피는 식품으로 분류돼 편의점 등 모든 유통 채널에서 판매할 수 있지만, 한미약품은 '건강 드링크'라는 제품 고유의 특화된 장점을 극대화하기 위해 '약국판매 전용' 건강 드링크제로 포지셔닝하고 있다.





새롭게 단장한 프리미엄 레시피에는 피로회복과 에너지 대사 등에 효과가 있는 타우린 2300mg을 비롯해 현대인들에게 결핍되기 쉬운 비타민B군 5종(B2·B3·B6·B12·이노시톨), 간 해독 작용 등이 있는 것으로 알려진 베타인 등 9가지 성분이 모두 증량돼 한미약품만의 특화된 노하우를 통해 배합됐다.





◆대원제약 '큐어반H'





대원제약(003220)이 상처 치료 효과가 있는 프리미엄 습윤밴드 '큐어반H'를 새로 출시했다.





큐어반H는 기존 습윤밴드에 비해 기능성과 편의성을 높인 프리미엄 제품으로 '큐어반H 커팅' '큐어반H 스팟' '큐어반H 잘라‘의 3종으로 구성돼 있다.





큐어반H 3종은 피부 재생 및 상처 치료에 효과가 있는 센텔라아시아티카 성분이 들어 있어, 상처 보호 효과만 있는 화장품이나 의약외품과는 달리 의료기기로 허가 받은 제품이다.





또한 국내 최대치인 UPF50+의 자외선 차단 지수가 적용돼 Uva, Uvb를 모두 차단함으로써 햇빛이 강한 날에도 안심하고 사용할 수 있다.





이 밖에도 멸균 제품이라 부착 후 세균 감염의 위험이 없으며, 방수 처리가 돼 있어 물 속에서도 사용 가능하다는 장점이 있다.





'큐어반H 커팅‘은 실생활에서 가장 많이 사용되는 두 가지 크기로 커팅돼 있는 제품이다. 기존 제품들이 가위로 직접 잘라 써야 해 비위생적이거나 외부에서 사용하기 불편했던 점을 개선했다.





'큐어반H 스팟‘은 여드름 흉터나 점을 뺀 상처에 많이 사용되는 제품으로, 기존의 원형 밴드들이 붙이고 떼는 과정에서 지문이 묻거나 말려 버리게 되는 불편함을 개선했다. 손잡이 부분이 따로 만들어져 있어 제품을 부착할 때 접촉면에 손이 닿을 염려가 없다.





'큐어반H 잘라‘는 스킨 링클 프로세싱이 적용돼 부착력이 개선된 제품이다. 제품 표면에 인체 피부와 유사한 주름을 구현해 주고 신축성이 뛰어나 굴곡진 부위에도 자연스럽게 밀착된다.





◆삼진제약 '엘라스틴100 콜라겐3000'





삼진제약(005500)이 자사 헬스케어 브랜드 '위시헬씨'를 통해 콜라겐은 물론 엘라스틴, 히알루론산까지 함유된 '엘라스틴100 콜라겐3000'을 출시했다.





피부를 지지하는 강성 단백질 섬유인 콜라겐은 이미 많은 소비자들이 다양한 제품을 통해 섭취하고 있다. 그러나 콜라겐과 더불어 피부 조직의 유연성, 신축성에 관여하는 성분으로 알려진 엘라스틴도 함께 섭취하면 좋다는 사실을 아는 소비자들은 많지 않다.





엘라스틴은 강성 단백질인 콜라겐을 잡아주는 탄성 단백질 성분으로 진피 내 엘라스틴이 부족할 경우 콜라겐 지지가 약해져 피부 탄력이 영향을 받을 수 있다는 연구결과도 있다.





삼진제약 위시헬씨의 '엘라스틴100콜라겐3000'은 청정 북극해 인근 바렌츠(Barrents)해의 자연산 대구에서 유래한 엘라스틴 성분만을 사용했다.





이 대구 유래 엘라스틴 원료에는 엘라스틴과 콜라겐 내에서 교차결합 역할을 하는 아미노산인 데스모신, 이소데스모신을1% 이상 함유하고 있다.그리고 1000Da 이하 저분자 피쉬콜라겐3000mg 이 함유돼 있어 하루 한 포로 피부 진피 속 주요 성분인 엘라스틴과 콜라겐을 충분히 섭취할 수 있다. 또한 시지 않은 달콤한 석류 맛 젤리 형태로 식감이 익숙하며 스틱포장은 휴대가 간편하다.





◆현대약품 '벤포액티브 연질캡슐'





현대약품(004310)이 벤포티아민 성분을 함유한 액상형 비타민 영양제 '벤포액티브 연질캡슐'을 출시했다.





이번에 선보인 '벤포액티브 연질캡슐'은 육체 피로나 체력 저하 시 복용하기 좋은 혼합비타민 제품이다.





주성분으로 함유된 벤포티아민은 비타민 B1의 활성형으로, 또 다른 활성형 비타민인 푸르설티아민보다 생체이용률이 4배 높으며, 흡수가 빠르다. 현대인에게서 주로 나타나는 피로회복 및 육체피로 개선, 신경통이나 근육통, 관절통 등 통증관리 등에 효과가 있는 비타민B 혼합제로 알려져 있다.





비타민 B2인 리보플라빈도 함유돼 체내 에너지 합성에 중요한 역할을 하며, 건강한 피부 유지에 도움을 준다.





이 제품의 제형은 액상형 연질캡슐 타입으로, 비타민 B군 복합제 정제형 대비 생체이용율과 흡수율이 높으며, 각 성분에 대한 안전성도 확보해 사용기한이 기존 연질캡슐 영양제보다 긴 36개월이다.





◆메이필드, 자연 속 프라이빗한 호캉스 패키지 2종





메이필드호텔 서울이 COVID-19로 인한 뉴노멀 트렌드에 맞춰 프라이빗하고 안전하게 라이프 스타일을 즐길 수 있는 패키지 2종을 출시했다.

먼저 '웰니스 포레스트(Wellness Forest)' 패키지는 슈페리어 룸 1박, 조식과 석식, 스파, 모로칸 오일 어메니티, 그리고 하이 퀄리티 티(Tea) 브랜드 '티컬렉티브'의 시그니처 차를 즐길 수 있으며 요가·명상 전문 '라이프 앤 모어'의 공인 강사들이 준비한 헬스 프로그램에 참여하게 된다. 객실에서 개인 맞춤형으로 진행돼 프라이빗한 건강관리와 휴식을 누릴 수 있는 것이 특징이다.





(왼쪽부터 시계방향) 메이필드, 자연 속 프라이빗한 호캉스 패키지 2종, 글래드 호텔 스윗 서머·30시간의 휴식 패키지. © 각 사



1일차 프로그램 '인요가' 클래스는 100분 동안 깊은 호흡을 통해 건강한 활기를 불어넣어 스트레스를 해소하고 근육 이완에 도움을 주며, 천연 화장품으로 유명한 태국 뷰티 브랜드 '사바이아롬'의 미스트 제품을 활용해 효과를 극대화한다.





저녁은 제철 식재료를 사용해 신선하고 영양을 갖춘 건강식을 한정식당 '봉래헌' 또는 이탈리안 레스토랑 '라페스타'에서 만나볼 수 있다. 2일차에는 사우나를 통해 노곤한 몸을 녹이거나 활기찬 수영으로 아침을 맞이하고, 뷔페 레스토랑 캐슬테라스에서 제공하는 신선한 조식을 룸서비스로 즐긴 후 '싱잉볼' 명상에 참여하는 일정이다.





'노래하는 그릇'이라는 뜻을 가진 명상 도구 싱잉볼에서 나오는 건강한 진동과 주파수를 통해 심신의 안정을 찾는 사운드 테라피 프로그램이다.





'반나절 호캉스' 패키지는 숙박 없이 오전 9시 체크인 후 당일 오후 6시까지 객실을 이용할 수 있어 합리적인 가격에 알찬 휴가를 보낼 수 있다. 사회적 거리두기로 서울 도심 속 짧은 휴식을 원하는 숏캉스 고객과 쾌적한 환경 및 조용한 장소에서 업무를 하고 싶은 재택 근무 중인 직장인에게도 제격이다.





모든 패키지 이용 고객은 체련장, 수영장을 무료로 이용할 수 있다.





◆글래드 호텔 '스윗 서머·30시간의 휴식 패키지'





글래드 호텔에서는 무더운 여름, 시원한 아이스크림과 달콤한 휴식을 즐길 수 있는 '스윗 서머(Sweet Summer) 패키지'를 9월30일까지 선보인다.





스윗 서머 패키지는 일반 객실 또는 빙그레의 프리미엄 아이스크림 브랜드의 '끌레도르'와 함께 콜라보한 컨셉룸 1박 '끌레도르 바' 2개를 제공한다. 서울 글래드 호텔은 오후 1시 레이트 체크아웃 서비스, 메종 글래드 제주는 프리미엄 뷔페 레스토랑 '삼다정'의 조식 2인이 제공된다.





패키지 혜택에 포함된 '끌레도르 바' 2종은 국내산 원유와 유크림으로 만들어 입안 가득 풍부한 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다. 청정 제주 지역의 첫물 녹차를 담은 '청정 제주 녹차바'와 달콤한 카라멜 시럽과 바닐라 아이스크림의 조화를 느낄 수 있는 '마다가스카르 바닐라 아몬드바' 중 랜덤으로 제공된다.





이와 함께 '끌레도르' 컨셉룸을 예약하는 고객에 한해 핑크빛의 고급스러움을 담은 '끌레디백' 1개를 선착순으로 증정한다.





이외에도 글래드 호텔에서는 무더운 더위를 피해 30시간 동안 시원한 호캉스를 즐길 수 있는 '30시간의 휴식 패키지'를 2021년 8월31일까지 선보인다.





서울 지역 4개의 글래드 호텔(글래드 여의도, 글래드 마포, 글래드 강남 코엑스센터, 글래드 라이브 강남)에서 이용할 수 있는 '30시간의 휴식 패키지'는 무더위와 집콕으로 답답한 시간을 보내고 있는 고객들을 위해 주중 한정(월~목요일)으로 30시간 호캉스를 즐길 수 있도록 구성했다.





특히 30시간의 휴식 패키지는 오전 10시 얼리 체크인 서비스와 오후 4시 레이트 체크아웃 서비스가 제공돼 편안한 베딩 시스템이 갖춰진 글래드 호텔의 객실에서 30시간 동안 꿀잠과 휴식을 취할 수 있는 것이 특징이다. 패키지는 주중(월~목요일) 한정으로 이용 가능하다.