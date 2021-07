지니로봇, 스페인 'MWC'서 영국 BBC 인터뷰

[프라임경제] 에듀테크 스타트업 지니로봇(대표 이은승)이 스페인 바르셀로나에서 열린 '모바일월드콩그레스(MWC) 2021'에서 한국 참여 업체 중 유일하게 영국 BBC와 텔레프레전스 로봇으로 인터뷰를 진행, BBC 방송의 테크뉴스 프로그램인 'CLICK'에서 'I Am Not a Robot, Or Am I?'란 타이틀로 방영됐다고 19일 밝혔다.





지니로봇이 스페인 'MWC'서 영국 BBC와 인터뷰를 진행했다. 왼쪽부터 차례대로 △ 진행자 Lara Lewington △ 이은승 지니로봇 대표 △ 진행자 Spencer Kelly. ⓒ 지니로봇



'CLICK'은 영국 BBC 에서 21년째 방영되고 있는 대표 테크뉴스 프로그램으로 이번 MWC 전시회에 설치된 '클라우드 시티'에서 텔레프레전스 로봇을 통해 전시 참가 중 관심 있는 업체와의 인터뷰를 진행했다.





텔레프레전스 로봇은 코로나19 확산에 따른 여행제한 조치로 행사 방문이 어려운 바이어를 위한 비대면 관람 서비스로 이번 MWC 전시회에 도입됐다. 이번 인터뷰를 통해 소개된 지니봇은 최대 10개 언어가 탑재돼, 유치 및 초등학생 대상 학습자 레벨에 맞춰 코딩의 기초 개념을 배울 수 있도록 언플러그드 카드 코딩부터 △안드로이드 △iOS 전용앱 △마이크로비트 △스크래치 3.0 △파이썬 프로그램을 이용해 △코딩 △STEAM △인공지능 교육이 가능한 교육용 로봇이다.





이 대표는 "코로나19로 올해 스페인 MWC 참가 결정이 쉽지 않았지만, KOTRA의 적극적인 지원으로 한국관에 참여할 수 있었고 이런 좋은 기회를 얻을 수 있었다. 특히, 사우디아라비아 IT 업체와의 110만달러 MOU 체결 및 영국 BBC 방송을 통해 지니봇을 전 세계에 알릴 수 있는 좋은 기회였다"며 "글로벌 에듀테크 시장 공략에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.





한편, 지니로봇은 IBK기업은행의 창업육성 플랫폼 'IBK창공(創工) 구로' 5기 육성기업으로 TIPS 운영사인 액셀러레이터 씨엔티테크(대표 전화성, CNT테크)가 함께 육성을 맡았다.





지니로봇은 2019년 TIPS 기업으로 올해 △유망청년창업기업 Blue 100 △KOTRA 글로벌 점프 300 △과학기술정보통신부 DNA 융합 제품·서비스 해외 진출 사업 △중소벤처기업부 K-스타트업센터(KSC) 해외진출사업 등에 선정돼 기술력과 해외 시장에 대한 잠재력을 인정받았다.