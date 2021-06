[캐리해볼까] 넷마블·게임펍·라이엇게임즈·넥슨 외

[프라임경제] 엔씨소프트문화재단에서 펴낸 '게임사전'에 따르면 '캐리(carry)'는 '게임을 아군의 승리로 이끌어 가는 플레이어 또는 플레이어의 행위'를 뜻한다. 캐리 강도가 높을 경우 '하드 캐리'라고 하는데, 흔히 '멱살 잡고 캐리한다'고도 표현한다. 이 기사를 보는 플레이어들이 하드 캐리할 때까지 매주 유용한 게임 정보를 제공한다.





넷마블(251270)은 모바일 RPG(역할수행게임) '세븐나이츠(개발사 넷마블넥서스)'에 신규 영웅 '기드온'을 추가하는 등 다양한 업데이트를 실시했다. 업데이트를 기념해 오는 16일까지 기드온 신화 각성 또는 신화 강화 10강 달성 시 '3성 승리의 무지개 슬라임', '기드온 영혼조각(200개)'을 얻을 수 있는 '기드온 성장 업적 이벤트'를 진행하고, 저녁 푸시를 통해 '스페셜 영혼 조각 선택권(총 200개)', '영웅·보석·장신구 소환 10회 이용권' 등을 선물한다.





'세븐나이츠'에 신규 영웅 '기드온'을 추가했다. ⓒ 넷마블



컴투스(078340)가 '스카이랜더스 링 오브 히어로즈(이하 스카이랜더스)'의 새로운 전설선수 공개와 함께 신규 콘텐츠 업데이트를 실시했다. 스카이랜더스는 '액티비전(Activision)'의 IP를 모바일로 옮겨와 새롭게 탄생한 팀 턴제 RPG로, 독특하고 개성 넘치는 캐릭터들을 수집·육성하며 자신만의 전략적 조합을 통한 다양한 팀 덱을 구성한다. 이번 업데이트를 통해 전설 선수 '섀도 킹 펜'을 새롭게 선보이며, 새로운 수집 콘텐츠 '인연 시스템'도 만나볼 수 있다.





크래프톤의 펍지 스튜디오가 11일 영상 시리즈 'Field Trip to Troi'를 게시하고 '배틀그라운드: NEW STATE'에 대한 새로운 정보를 공개했다. 시리즈의 첫 편은 배틀그라운드: NEW STATE의 전장, 트로이(Troi)에 대한 소개로 이뤄졌다. 퍼블리싱 디렉터인 브라이언 코리건이 트로이의 주요 랜드마크 4곳인 △전시장 △몰 △연구소 △트레일러 파크를 직접 안내하고, 전술 전략 팁도 함께 제공했다.





'배틀그라운드: NEW STATE'에 새로운 전장 '트로이'를 추가했다. ⓒ 크래프톤



게임펍은 신작 모바일 게임 '마이리틀포레스트'가 오는 17일 정식 서비스를 시작한다고 밝혔다. 마이리틀포레스트는 평화로운 숲속 마을의 생활을 배경으로 농작물 재배, 요리 등 다양한 일상을 보낼 수 있는 힐링 어드벤처 게임이다. 사전등록은 정식서비스 전까지 진행되며, 사전 입주에 참여한 전원에게 유치원 가방, 자전거, 빵집 외관 쿠폰 등 아이템이 담긴 보상 팩을 제공한다.





넥슨은 EA Korea Studio가 개발하고 자사가 서비스하는 정통 온라인 축구게임 'EA SPORTS™ FIFA ONLINE 4(이하 FIFA 온라인 4)'의 e스포츠대회인 'EA Champions Cup Summer 2021(이하, EACC Summer 2021)'을 6월28일부터 7월4일까지 개최한다. 한국·베트남·중국·태국 등 4개국에서 진행되며, 국가별 3개팀씩 총 12개팀이 승부를 펼치는 상금 10만 달러(USD) 규모의 글로벌 e스포츠 대회다. 이번 대회는 온라인으로 진행되며, FIFA 온라인 4 공식 홈페이지를 통해 실시간으로 중계될 예정이다.





ⓒ 넥슨



라이엇 게임즈 '리그 오브 레전드(이하 LoL)' 세계관 기반의 카드 게임 '레전드 오브 룬테라(이하 LoR)'가 이달 15일 월간 룬테라 토너먼트 '패의 전쟁' 2회차 대결을 개최한다. 패의 전쟁은 '따효니', '철면수심' 등 LoR의 인기 인플루언서들이 총 4개의 팀을 이뤄 5월부터 11월까지 월 1회씩 매달 새로운 주제로 대전을 치른다. 이번 토너먼트는 2회차로, 지난 5월 2.8.0 패치에서 새로 도입된 연구소 모드인 '2인 전투: 전리품 공유' 모드를 활용해 펼쳐질 예정이다.

그라비티가 모바일 MMORPG '라그나로크 오리진'의 신규 시스템 업데이트를 10일 진행했다. 이번 대규모 업데이트에는 신규 시스템 전서버 통합 파티 시스템, 신규 베루스코어 R등급 기어를 추가해 편의성을 한층 강화했다. 전서버 통합 파티 시스템은 성가의 시련 등 전서버 유저들과 함께 파티를 이룰 수 있도록 업그레이드하고, 캐릭터의 평균 레벨이 상승함에 따라 이에 발맞춰 R등급 기어를 함께 선보였다.





라인게임즈는 모바일 RPG '엑소스 히어로즈' 시즌 4 업데이트에 앞서 전야제 이벤트를 진행한다. 다음달 29일까지 엑소스 히어로즈에 접속한 모든 이용자들에게 2000 제스(인게임 재화), 국가 영입 티켓 20장 등 다양한 혜택을 제공하는 '시즌4 전야제 기념 접속 선물' 이벤트를 진행한다. 이와 함께 이벤트 기간 동안 '시즌4 전야제 기념 무료 고급 영입 10+1'을 통해 총 220회에 걸쳐 무료 고급 영입을 할 수 있다.





모바일 RPG '엑소스 히어로즈' 시즌 4 업데이트에 앞서 전야제 이벤트를 연다. ⓒ 라인게임즈