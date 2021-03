넥센타이어, 미국 현지 벤처 캐피탈 법인 출범

[프라임경제] 넥센타이어(002350)는 신성장 동력 발굴을 목적으로 미국 실리콘밸리에 기업 주도형 벤처 캐피탈(CVC) 자회사를 출범한다고 19일 밝혔다.





넥센타이어는 미국 실리콘밸리와 이스라엘, 독일 등에서 △자동차 센서 △AI △전기차 △자율주행 등 모빌리티 사업 분야의 혁신적 신기술을 개발하는 스타트업들에 투자할 계획이다.





이는 기존 타이어 사업에 한정하지 않고 모빌리티 전 분야를 탐색하며 미래를 선도할 핵심적인 신기술 및 신사업을 발굴해 범 모빌리티 사업으로의 확장에 속도를 내겠다는 의지가 담겨있다.





신규 CVC 법인명 'Next Century Ventures'. ⓒ 넥센타이어





신규 CVC 법인 'Next Century Ventures'는 넥센 사명의 뜻인 'Next Century'에서 이름을 따와 회사의 정체성과 미래 지향에 대한 의지를 담았으며, 전략기획실장인 이진만 섹터(Business Sector)장이 Next Century Ventures의 대표를 겸직하게 된다.





전략컨설팅 및 실리콘밸리 벤처 캐피탈 출신인 이진만 섹터장은 넥센타이어 기존 사업의 혁신과 신사업 발굴을 이끌고 있다.





강호찬 넥센타이어 부회장은 "앞으로의 백년(Next Century)을 위해 넥센만의 혁신 DNA와 새로운 모빌리티의 혁신 기술을 더해 글로벌 선두 기업으로 거듭나기 위해 노력할 것이다"라며 "스타트업에 대한 단순 투자가 아닌 동반 파트너로 육성해 함께 성장해 나갈 것이다"라고 말했다.





한편, 넥센타이어는 지난 2019년 세계적인 스타트업 액셀러레이터(투자·육성기업)인 '플러그 앤 플레이'와 전략적 파트너십을 체결해 미래형 타이어 개발을 진행 중에 있다.