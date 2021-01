라온시큐어, MDM 솔루션 부분 구글 추천 제품 선정

[프라임경제] 라온시큐어(042510, 대표 이순형)는 자사의 스마트워크 보안 플랫폼 '원가드(OneGuard)'가 구글의 '안드로이드 엔터프라이즈 솔루션 디렉토리'에 등재됐다고 18일 밝혔다. 이는 국내 MDM(Mobile Device Management, 모바일 단말 관리) 솔루션 중 최초 등재다.





美 구글 추천 제품으로 선정된 라온시큐어의 원가드. ⓒ 라온시큐어



안드로이드 엔터프라이즈 솔루션 디렉토리의 'EMM(Enterprise Mobility Management, 기업용 모빌리티 관리)' 카테고리는 구글이 스마트폰, 태블릿 등 모바일 디바이스를 포함한 모든 엔드포인트를 단일 콘솔에서 관리하기 위한 용도로 기업에 추천하는 솔루션 목록이다.





구글은 소프트웨어의 개인정보 보호 기능과 성능, 보안성, 안정성 등을 종합적으로 평가해 승인된 제품에 한해 등록 자격을 부여한다. 라온시큐어의 '원가드'는 이번 등재로 BYOD(Bring Your Own Device) 및 CYOD(Choose Your Own Device) 등 스마트워크 환경을 지원하는 통합 보안 및 액세스 관리 솔루션으로서 글로벌 시장에서 우수한 기술력을 입증했다.





라온시큐어의 원가드는 MDM 외에도 MAM(모바일 애플리케이션 관리), FIDO 생체인증, 모바일 OTP, 모바일 백신, 출입통제 등 스마트워크 환경에 필요한 다양한 보안 솔루션을 통합한 차세대 스마트워크 보안 플랫폼이다.





도입 기업은 조직 전체의 단말기 및 앱 사용 현황 등을 한 곳에서 통합 관리해 모바일 오피스 환경에 효과적으로 대응하고 기업의 중요 정보 자산을 안전하게 보호할 수 있다. 원가드는 CC인증과 GS인증 1등급을 획득했으며 , 국내 공공기관 및 금융기관, 일반 기업 등 130여 개의 구축 레퍼런스를 보유하고 있다.





이순형 라온시큐어 대표는 "글로벌 EMM 선도 기업 모바일아이언(MobileIron)의 공동창립자이자 CTO인 슈레쉬 밧추(Suresh Batchu)를 미국 법인에 영입하는 등 이제 국내 모바일 보안 솔루션 시장을 넘어 해외 시장에서의 입지를 강화해 나가고 있다"며 "앞으로도 기업에 꼭 필요한 혁신적인 모바일 보안 솔루션을 제공해 글로벌 리더십을 확대해 나가겠다"고 말했다.





한편, 라온시큐어는 18일 오전 10시2분 기준 코스닥시장에서 전거래일대비 5.44% 오른 3585원에 거래되고 있다.