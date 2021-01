[CES 2021] 삼성전자, 혁신상과 미디어 어워드 휩쓸어

[프라임경제] 삼성전자(005930)는 'CES 2021'에서 미국 소비자기술협회(The Consumer Technology Association, CTA)가 수여하는 CES 혁신상 44개를 포함, 주요 글로벌 매체들이 선정하는 미디어 어워드에 대거 이름을 올리며 총 173개를 수상했다고 15일 밝혔다.





CES 2021 어워드에서 좋은 성적을 거둔 삼성전자의 Neo QLED. ⓒ 삼성전자



먼저, 10년 연속 'CES 최고 혁신상'을 수상한 TV 부문에서는 Neo QLED와 마이크로 LED가 좋은 성적을 거뒀다.





Neo QLED는 삼성전자가 지난 7일(미국 현지 시간) '삼성 퍼스트 룩'을 통해 처음으로 공개한 제품으로, 기존 대비 40분의 1크기의 소형 LED를 백라이트에 적용하고 삼성 독자의 퀀텀 매트릭스 테크놀로지와 네오 퀀텀 프로세서로 정교한 제어를 해 최고의 시청 경험을 제공하는 TV이다.





이 제품은 CNN을 비롯해 디지털 트렌드(Digital Trends)·엔가젯(Engadget)·씨넷(CNET)·와이어드(Wired) 등에서 'CES 2021 최고의 제품’으로 선정됐다.





마이크로 LED은 'CES 최고 혁신상'을 받았을 뿐 아니라 디지털 트렌드·기어브레인(GearBrain)·아이지엔(IGN) 등의 매체로부터 CES 2021 최고의 제품으로도 꼽혔다.





이 매체들은 마이크로미터(㎛) 단위의 초소형 LED 소자가 스스로 빛과 색을 모두 내는 마이크로 LED TV에 대해 실제 사물을 보는 것과 같은 자연 그대로의 화질을 경험할 수 있는 차세대 기술이라며 호평했다.





생활가전 부문에서는 △패밀리허브 냉장고 △비스포크 냉장고 △비스포크 정수기 △로봇청소기 제트봇AI 등 다양한 제품들이 CES 혁신상과 다수의 미디어 어워드를 받았다.





모바일 부문에서는 갤럭시 노트20 5G와 갤럭시 노트20 울트라 5G, 갤럭시 버즈+ BTS 에디션이 CES 최고 혁신상의 영예를 안았다. 특히 친환경 디자인 부문 혁신상을 수상한 갤럭시 버즈 라이브를 포함해 5개의 혁신상이 웨어러블 제품에서 나왔다.





PC 부문에서는 갤럭시 크롬북 2가 돋보였다. CNN은 갤럭시 크롬북 2를 CES 2021 최고의 제품(The Best Tech of CES 2021)으로 선정했으며, 이 밖에 비즈니스 인사이더와 리뷰드닷컴 등 다수 매체에서 선정한 최고의 랩톱(Best Laptops of CES 2021) 명단에도 이름을 올렸다.